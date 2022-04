Letras Desnudas

Mario Caballero

Quédate en clase

Si algo ha puesto en evidencia la crisis sanitaria son las deficiencias de los gobiernos del mundo. Exhibió qué tan mal están los sistemas de salud, la incompetencia de los gobernantes para diseñar estrategias eficientes de combate y prevención sanitaria y que no estamos políticamente preparados para enfrentar retos de esta naturaleza. En otras palabras, hizo públicas nuestras vulnerabilidades.

La mayoría de los países afectados por la pandemia han arrojado resultados desastrosos. Pero a decir verdad nadie estaba apto para enfrentar un fenómeno de la magnitud que ha sido el nuevo coronavirus que, como el cambio climático, se trata de una amenaza planetaria. A diferencia del calentamiento global, el llamado Covid-19 no es una amenaza lejana sino una emergencia que obliga a la acción inmediata porque miles de personas están muriendo en todas partes.

No existe, por supuesto, un momento ideal para recibir una pandemia. Pero en México nos agarró en momentos especialmente vulnerables. Los expertos en salud pública han sido reiterativos en que el afán del presidente Andrés Manuel López Obrador de destruir las herencias sin tener claro qué pondrá en su lugar (como sucedió con el Seguro Popular y el INSABI), es una de las causas por la que hayamos llegado a la situación de registrar ya más de 70 mil muertos por covid. Actualmente, somos el séptimo país en el orbe con mayor número de contagios, que al momento de escribir estas líneas supera los 684 mil.

El presidente López Obrador tiene una peculiar forma de gobernar: cerrando lo ojos a lo que no le gusta y desoyendo a sus colaboradores. Para deshacerse de lo malo que pasa en su administración basta con que lo niegue en su conferencia de prensa o lo defina como un complot de los conservadores.

También gobierna basada en sus impulsos. Es incapaz de gobernarse. La persona que puso al frente de la política sanitaria fue claro: debía evitarse el contacto físico y las grandes concentraciones. El presidente, lejos de ser ejemplo, salió de gira y se rodeó de multitudes, donde también besuqueó a niños. Creyendo que con eso demostraba gobernar con valentía y aplomo, se convirtió en el ejemplo mundial de lo que no debía hacerse.

Durante una “mañanera”, ante el cuestionamiento de su posible contagio en las giras por los estados de la República, dijo que estaba protegido por el Sagrado corazón de Jesús. Sacó dos estampitas y declaró: “detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”. En el momento que más se necesita de las orientaciones de la ciencia y la razón, AMLO habla de santitos y divinidades protectoras, y al hacerlo no sólo atenta contra la laicidad del Estado mexicano sino también contra la salud de los mexicanos.

En fin, el gobierno federal ha llamado a jugar un papel decisivo en la emergencia, pero al parecer es incompetente para realizar la tarea.

LA EDUCACIÓN MEXICANA

Me interesa concentrarme en otra debilidad más allá de la política: la educación.

Me parece que la decisión de cerrar las escuelas desde inicios de la pandemia para evitar la propagación de contagios en los niños y jóvenes ha sido una de las mejores que ha tomado el gobierno federal. Y aunque la cancelación del ciclo escolar trajo algunos inconvenientes, así como el método para pasar a los alumnos de un grado a otro o de un nivel a otro, se cumplió con el objetivo: cuidar la salud. Empero, el plan de regreso a clases tiene puntos muy cuestionables.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que el Programa de Educación a Distancia se basaría fundamentalmente en la televisión, donde se transmitirán más de 4 mil 550 programas. Según dijo, se pensó en implementar este plan ya que el 94 por ciento de las familias cuentan con un aparato de TV en casa. Para aquellos que no lo tienen, se les entregarán cuadernillos para que puedan trabajar, además de transmitir los contenidos en radio. Otro medio será el internet.

¿Fue ese el mejor plan para un país con más de 52 millones de pobres?

Quizá aún sea poco el tiempo que la estrategia de vuelta a clases ha tenido para cumplir con el objetivo, y demasiado pronto para decir que ha fallado, pues es un enorme reto llevar la educación a las casas de más de 30 millones de estudiantes. Sin embargo, hay una serie de dudas respecto a ello que arrojan los peores pronósticos.

Informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dicen que de los hogares sólo 44.3 por ciento dispone de computadora y los usuarios de internet de 6 a 11 años, suman apenas 10% del total de los internautas.

Con ello podemos deducir que de los 13 millones 920 mil niños de primaria que hay aproximadamente en el país, sólo 6 millones 166 mil 560 podrán recibir clases en línea, suponiendo que al tener computadora también tienen acceso a la Red. ¿Qué pasará con los 4 millones 774 mil 560 niños restantes?

Ahora bien, no es el 94 por ciento, sino el 92.5% de los hogares que cuenta con al menos un televisor. Pero de ellos, el 76.6 tiene uno del tipo digital, señal por la cual se imparten las clases. Por otro lado, existe un 4 por ciento de los hogares que no recibe señal digital. Y el 7 por ciento no cuenta con ningún televisor, tanto analógico como digital.

Sumado a eso, en las semanas que llevamos del nuevo ciclo escolar hay cientos de reportes en todo México de caídas de los servicios de internet y falta de señal, lo que según los expertos en temas de educación podría provocar un aumento en la deserción y brecha escolar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que México podría retroceder a un promedio de 13.7 años de escolaridad por persona debido a la pandemia.

La intención de continuar las clases es buena sin lugar a duda. No obstante, todo parece indicar que el plan diseñado por el gobierno federal arrojará los mismos resultados desastrosos que en el sector salud.

QUÉDATE EN CLASE

Tomando eso en cuenta es de reconocer el esfuerzo que están haciendo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que desde hace una semana echó a andar la campaña “Quédate en clase”, con la que promueve la donación de aparatos electrónicos nuevos o usados, como televisores, pantallas, radios, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, reproductores de DVD, entre otros, buscando apoyar a las personas de mayor vulnerabilidad.

El SNTE está apelando a la solidaridad del pueblo mexicano. Ahora mismo la Sección 40, que aglutina al magisterio chiapaneco, está en la tarea de hacer el acopio de las donaciones por parte de empresarios, organizaciones civiles, fundaciones, maestros y ciudadanos, por lo que ha instalado centros de acopio en distintos puntos de la entidad.

Lo más importante es que dichos aparatos electrónicos serán entregados a los alumnos que lo requieran para tomar sus estudios ya sea en línea, televisión o radio, especialmente los que vivan en zonas de marginación. Obviamente, en los lugares donde sólo haya luz eléctrica les donarán un televisor; donde haya internet, una computadora, una Tablet o un celular.

Esta es una iniciativa con un profundo valor social y está dirigido a apoyar a los niños y jóvenes con necesidad, para que puedan continuar con su educación. Toda la sociedad debería sumarse a esta noble causa.

El SNTE ha dejado de ser esa organización entreguista que en el pasado hizo más por favorecer al presidente en turno que por defender los derechos de los maestros e impulsar una educación de calidad.

Lo que vemos hoy es un sindicato propositivo. De un tiempo para acá, ha entregado planteamientos al gobierno federal para la mejora educativa, que surgieron de las propuestas, ideas y proyectos de los propios docentes. Porque, a la verdad, son ellos, los maestros, quienes conocen la realidad en que viven sus alumnos y las necesidades que hay en las escuelas.

Mucho se juega el país en los próximos meses. La educación no puede ser presa de la improvisación y la ocurrencia. La Presidencia, distraída en su romería, incapaz de aquilatar la severidad de la pandemia y diseñar planes eficientes, debería buscar lazos de colaboración con el sindicato nacional de maestros para enfrentar el reto de educar a 30 millones de estudiantes en tiempos de crisis. ¡Chao!

