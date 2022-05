Cafetómano

Bernardo Figueroa

¿Quién esta tras la elección de morena?

Morena llegará a la madre de todas las elecciones más partido y dividido que nunca. Igual que las encuestadoras, muy mal paradas este fin de semana; tras el “peñanietazo” de 2012, han demostrado que no aprenden e insisten en poner como puntero al mejor postor. Advirtieron ‘mañosamente’ que la senadora Citlalli Hernández se quedaría con la Secretaría General, al “arrasar” con 21.44 por ciento sobre 13.69 de Karla Díaz, su más cercana contendiente. Detalle: solo pusieron los resultados entre mujeres.

Realidad: Emilio Ulloa, con 30.9 por ciento nueve puntos más que Citlalli fue el indiscutible ganador. Al considerarlo cercano al grupo Sheinbaum, para descarrilarlo, determinaron que por ‘la equidad de género’ tenía que ocupar la posición una mujer dado que la presidencia la disputaban dos varones.

Sobre el tema, el consejero Uuc-kib Espadas ya advirtió que no puede darse por hecho que esa Secretaría General corresponda a una mujer porque es mujer, aunque no haya ganado. En todo caso, podría aplicarse la cuota de género donde hay ‘empate técnico’, ¿no? Y no donde hay un claro ganador.

Sin esa amplitud de márgenes, respecto de la presidencia, lo mismo. Muñoz Ledo ganó por el 0.05 por ciento en la encuesta de ‘preferencias’ a Delgado (25.34 a 25.29) y en la de ‘reconocimiento’ también lo venció. Dos a uno. Principio básico de la democracia: por un voto se gana.

En la ‘encuesta de reconocimiento’, 41.7 por ciento de los consultados conocía al veterano tribuno y apenas 27.1 al líder de Morena en San Lázaro. O sea, ¿hubo gente que no conocía a Delgado y aun así votó por él? Raro. Casi ilógico. Los magistrados del Tribunal Electoral definirán si hay un tercer round entre Porfirio y Mario. Pero también deberán resolver el caso de Ulloa, único ganador claro de este proceso.

Aunque podrían simplemente lavarse las manos y ampliar el periodo de Ramírez Cuéllar al frente de Morena hasta pasada la elección de 2021, donde se renovarán 15 gubernaturas.

Si los infiltrados de alguien en el INE no dejan pasar a Porfirio que ganó las dos encuestas… Si no dejan pasar a Emilio Ulloa que ganó claramente la Secretaría General, pues ya nomás que digan a quién quieren imponer, para pavimentarle el camino a Marcelo Ebrard rumbo a 2024. Claudia Sheinbaum no la va a tener fácil.

LA FRANJA FRONTERIZA

Derivado del reforzamiento del Operativo Antipandillas en Chiapas, en las últimas horas elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) adscritos a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa detuvieron a 18 personas en los municipios de Huixtla, Tuxtla Chico y Tapachula por los delitos contra la salud y pandillerismo, sumando a la fecha 258 personas detenidas, garantizando con ello la seguridad y la paz en las regiones Istmo- Costa y Soconusco, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas señaló que este operativo diseñado en el seno de la Mesa de Seguridad para inhibir y combatir conductas delictivas, principalmente en los municipios colindantes con la franja fronteriza con Centroamérica, como Suchiate, Tapachula, Comitán y Palenque, ha obtenido contundentes resultados en la disminución de la incidencia delictiva.

“En un trabajo coordinado con autoridades federales, estatales y municipales se están llevando a cabo acciones focalizadas en la franja fronteriza con Centroamérica a través de las fiscalías de Distrito Fronterizo Costa y de Inmigrantes, que han permitido la detención de pandilleros por diversos delitos como robo a casa habitación, pandillerismo, homicidio doloso y narcomenudeo”.

Resaltó que derivado del reforzamiento del Operativo Antipandillas, un grupo interinstitucional encabezado por elementos de la Fiscalía del Estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal, realizan patrullajes permanentes, recorridos pie-tierra y puntos de revisión en entradas y salidas de los municipios de dicha región.

Finalmente, el fiscal general reconoció el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para priorizar la seguridad de las y los chiapanecos, refrendando además su serio compromiso para garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia siempre al lado de la gente.

REÚNE UNICACH A ACADÉMICOS DE OCHO PAÍSES

En el marco de la inauguración de las actividades de la “Semana Conmemorativa de la Nutrición, los Alimentos y el Arte Gastronómico 2020”, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), José Rodolfo Calvo Fonseca, resaltó la alta pertinencia y desarrollo que ha experimentado la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, en sus primeros 38 años de historia.

Del 12 al 17 de octubre se desarrollará una serie de conferencias y talleres bajo la modalidad virtual, iniciando con el Foro Académico Internacional de Apertura, en el que participan destacados ponentes de Brasil, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Chile, Costa Rica, España y México.

En este contexto, el rector de la UNICACH destacó que, “pese a estar inmersos en un año histórico por las complejidades de la pandemia global, la Universidad cumple 75 años de fundación y por ello esta Gestión Rectoral está orgullosa de los logros y avances de cada persona y de cada unidad académica y programa educativo que forma parte de esta noble casa de estudios”.

Particularmente, felicitó a las mujeres y hombres que, “desde las aulas, los laboratorios y la administración, han hecho posible que la antigua Escuela de Nutrición del ICACH, sea hoy una Facultad pujante y valiosa en el esfuerzo académico conjunto de la UNICACH”.

A 38 años de distancia, el crecimiento de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos es notable; hoy en día agrupa 5 programas educativos con una alta pertinencia en el mercado laboral y por tanto con un alto nivel de empleabilidad como profesionales, lo cual redunda en un mejor nivel de vida para los egresados y sus familias, afirmó el rector Calvo Fonseca.

En esta semana conmemorativa se festejan 38 años de la licenciatura en Nutriología, 15 años de Gastronomía y la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, 8 años de la de ingeniería en Agro-alimentos, que se imparte en la subsede Acapetahua.

En presencia de directivos y docentes de la Facultad, el rector de la UNICACH reconoció el esfuerzo del personal académico de Tuxtla Gutiérrez, Acapetahua y Palenque, que, gracias a su labor docente e investigación, son parte de importantes programas como el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, sistema Estatal de Investigadores y los Programas de Desarrollo Profesional Docente.

De los y las estudiantes destacó “su enorme compromiso, mismo que se aprecia en el alto nivel académico de esta Facultad y en la alta movilidad nacional e internacional que les ha permitido vivir y compartir experiencias culturales muy gratificantes y útiles para enfrentar los desafíos del campo laboral”.

Para Terminar: “No hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio” lo dijo el político alemán Konrad Adenauer.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser nada personal.

