Asesoría Legal

¿Quién regula a las aseguradoras?

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Siempre ha existido quejas en contra de las aseguradoras, tener una aseguradora es un gran negocio, pero a la vez, hay personas que no se dejan e interponen sus quejas ante la PROFECO, sin saber siquiera que son 3 dependencias importantes quienes se encargan de regular a las aseguradoras y afianzadoras, en nuestro país una de las dependencias principales de regular a las aseguradoras es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) quien es la encargada de la supervisión de la industria aseguradora y afianzadora, lo anterior, para que operen bajo los principios de eficiencia, eficacia y calidad acorde a los estándares internacionales, más que nada es para que se apeguen al marco regulatorio, así como asegurar y promover su crecimiento con el propósito de que la gran mayoría de la población tenga acceso a este tipo de servicios, debe estimular la seguridad y confianza al público o usuario de dichos servicios, pero, lamentablemente cuando una aseguradora no hace bien su trabajo no hay quien responda, ya que el número de teléfono de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es el 5557247400 jamás contestan, se podría pasar un usuario horas intentando la llamada con alguna persona de dicho Comisión y no contestan, lo más correcto es lo siguiente, elaborar por escrito su denuncia o queja y llevarla directamente a las oficinas en la Ciudad de México para proceder contra la aseguradora que no haya realizado bien su trabajo y usted haya quedado insatisfecho, diariamente millones de mexicanos pagan su seguro porque es una orden del gobierno que las unidades se encuentren aseguradas, sin embargo, las aseguradoras en todo el país deben desaparecer porque solo es regalarles el dinero a las aseguradoras y afianzadoras, de nada sirve tener un seguro porque en un robo de vehículos la aseguradora X no hace bien su trabajo o bien es incompetente ante las autoridades porque quien debe dar la cara es el propietario del vehículo, siendo que se está pagando un seguro para que los usuarios sientan esa confianza que no están solos, mas no es así, cuando un vehículo es recuperado, la aseguradora permite que se tenga por muchos días en el corralón para que cuando vaya el propietario pague por ello y la aseguradora solo una muy mínima parte, más bien parece un negocio entre las aseguradoras y los corralones, de igual manera cuando hay algún difunto y este se encontraba pagando el seguro es poco probable que se lo paguen a quien haya dejado como beneficiarios, cuando hay algún choque el vehículo al mandarlo a uno de los talleres de las aseguradoras este casi siempre queda mal, es un taller cualquiera que incluso, cuando es necesario cambiarle piezas no se las cambian sino solo les ponen las mismas pero reparadas, el propietario del taller siempre queda mal en la fecha de entrega de los vehículos, las aseguradoras entre menos gasten mejor para ellos, pero cuando se trata de cobrar el mes del seguro son bien puntuales, las aseguradoras no gastan ni desembolsan nada cuando no hay siniestro alguno y mejor para ellos, de hecho, el Gobierno Federal también gana por este lado ese es un hecho, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas castiga administrativamente a aquellas instituciones que infrinjan lo establecido en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de hecho, dicha Comisión se conforma por el Titular del Órgano Interno de Control, seguido de los Titulares del área de auditoría de gestión pública, auditoría interna y responsabilidades, de hecho, quien también regula a las aseguradoras y afianzadoras es la Condusef para casos especiales que tratan sobre la interpretación de cláusulas de los contratos o disposiciones legales e incumplimientos de estos, por la forma de actuar de las aseguradoras parece que nadie las vigila, la mayoría de los asegurados no saben dónde poner su queja o demanda ante algún incumplimiento, es muy importante tener un contrato y revisarlo minuciosamente, y cuando una aseguradora no quiere pagar entonces primeramente hay que llamar a la aseguradora y preguntar el motivo del rechazo, por ello es importante revisar el tipo de seguro contratado ya que algunas de las aseguradoras intentan eludir su responsabilidad ante algún siniestro, el seguro es una garantía de que vamos a recibir una compensación por las pérdidas sufridas ante determinados eventos desafortunados, en ocasiones las aseguradoras niegan el pago a los familiares de los fallecidos, ocasionando con ello preocupación, molestia e incertidumbre, la póliza de un seguro es un contrato celebrado entre el asegurado y la compañía aseguradora, en ello se indican los derechos y obligaciones que ambas partes tienen, algunas compañías de seguros intentan rechazar o minimizar el pago de las reclamaciones correspondientes al cobro de un seguro por un siniestro, ante la Condusef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas las principales reclamaciones son incumplimiento en los contratos, ya que algunas aseguradoras suelen manipular el lenguaje de sus contratos para minimizar o negar reclamaciones válidas de sus clientes, siempre ponen pretexto ante todo, incumplimiento con los términos de los contratos o la póliza, que el asegurado no pagó a tiempo su póliza de seguros lo que causó el vencimiento de la cobertura, que lo que le ocurrió al asegurado no está cubierto por el seguro, que el asegurado tenía un enfermedad antes de la celebración del contrato, entre otras más excusas que las compañías aseguradoras ponen, lo mismo pasa en la compra de vehículos, las compañías automotrices imponen a sus compradores que contraten con ciertas determinadas compañías aseguradoras, todo lo anterior debe ser vigilado por la PROFECO, CONDUSEF y la COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF).