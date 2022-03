Asesoría legal

Reactivación de la economía en el sur

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia de México

Tan solo hablar de México en cuestión del desempleo es una situación crítica, diariamente en todo el país hay desempleados, las empresas atraviesan problemas de liquidez para sostener su nómina, se avecinan no solo más muertes, sino también mala nutrición en los niños, niñas y bebés por la falta de empleo, miles de negocios han cerrado por orden del gobierno, pero, el mismo gobierno no es parejo, unos mantienen abierto y otros cerrados, actualmente no se puede obligar a mantener empleos si las microempresas apenas tienen para comer, los que están en peor situación son los que toda su vida han vivido en pobreza extrema, así que, ellos no morirán de coronavirus, sino de hambre, los gobernantes mundiales tienen datos erróneos e ideas desorientadas, no pueden levantar cuarentena cuando se está viendo que el coronavirus llegó para quedarse, un político no puede decir que se va vivir mejor pasando la cuarentena, es falso, totalmente falso, es mejor prevenirse para lo peor, ¿Qué va pasar con los bebés que están llegando al mundo? Ellos no saben de nada y solo vendrán a sufrir si no se toman las precauciones debidas, el virus existe y está atacando fuertemente a la humanidad entera, bien, por lo tanto, no es quedarse encerrados a ver como se mueren unos de coronavirus y otros de hambre, hay que reorientar la economía, en el Estado de Chiapas existe el 70 % de los recursos naturales, sin embargo, sus principales recursos naturales son su rica y diversa fauna, sus ecosistemas variados, la minería y las plantaciones de cacao y café, tan solo en la frontera con Guatemala está la selva lacandona, hábitat de muchas especies, Chiapas es el principal productor de café mexicano, también hay diversas productoras de plátano que hacen negocios internacionales entre otros productos, los re4cursos federales deben ser bajados para la mayoría de las empresas y mas aun en la situación que actualmente vive no solo el país, sino el mundo entero, los programas federales son un conjunto de instrumentos del gobierno federal que tienen por objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población mediante el otorgamiento de diversos tipos de apoyos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, productivos, sociales, u otros que representen un beneficio para la comunidad, cada dependencia federal cuenta con varios programas que están orientados al cumplimiento de los objetivos de la dependencia y a contribuir al cumplimiento de algunos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos productivos de empresas deben estar muy bien diseñados, hay empresas productoras en Chiapas que cuando están ante el reto de sacar adelante un proyecto, empresa o idea, el financiamiento es una de las limitantes que es posible enfrentar, hay opciones, una de ellas es los préstamos a fondo perdido, son apoyos económicos que las instituciones de gobierno otorgan a los ciudadanos, los cuales no exigen su devolución, siempre que su uso o destino tenga una justificación, EL Presidente de la Comisión de la Zona Sur del Congreso de la Unión debe ponerse mas las pilas para hacer crecer no solo al Estado de Chiapas, sino todo el Sur del país, dicho Congreso cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de Legislatura a Legislatura, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del articulo 93 Constitucional, relacionado al tema de los comerciantes, las autoridades han retirado de la vía pública a miles y miles de comerciantes que quien sabe como le van hacer para mantener a sus familias, sin embargo, la democracia no es pareja, muchos restaurantes se encuentran abiertos donde se concentran mayor número de personas y no se respeta el distanciamiento del que tanto se habla, es por ello que los que viven en pobreza resentirán muchísimo más la precaria economía por la que atraviesan, Mercadotecnia de México ha realizado una investigación al respecto y la situación para los comerciantes no es pareja, los gobernantes no pueden decir que han acabado con el coronavirus porque claro está que habrá un resurgimiento del mortal virus, la economía debe reactivarse tras un plan para proteger a las personas vulnerables para ayudar a las economías a recuperarse más rápidamente cuando disminuyan las restricciones, de hacerlo incorrectamente podría provocar mas brotes, otra ronda de restricciones en el trabajo y la vida pública, y mucho mas dolor económico, se debe permitir resurgir a las industrias y trabajadores específicos reanudar sus actividades mientras se toman medidas para prevenir un resurgimiento del COVID 19, el gobierno mexicano debe ya implementar un paquete económico que incluya medidas para estimular los préstamos a las empresas, hay que apoyar a las empresas a la liberación de permisos y licencias, permisos para la explotación de aguas, el país no necesita ya de información mediante las conferencias matutinas aburridas que presenta López Obrador, México necesita más acción, se necesita un presidente de campo, no un presidente de conferencias, creo no le ha caído el 20 de lo que está pasando en el país porque el mismo Presidente de México es un mal ejemplo para el país y para los mexicanos, no se pone siquiera el tapabocas en sus conferencias ni hace que los conferencistas lo usen, deben crear un grupo de trabajo nacional de expertos y representantes públicos que hagan recomendaciones de como aliviar las restricciones en el trabajo y la vida pública, y cuando regresen al trabajo que sea voluntario para los trabajadores.