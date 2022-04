Asesoría Legal

Rebajar precios en productos y renta

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Cuando un gobierno toma la decisión de dar indicaciones de que no se puede salir por la pandemia, entonces será el gobierno quien tenga que ayudar a los comerciantes en general para que los que están pagando renta no se les cobre al 100 %, sino al 50 %, existe un padrón de comercios establecidos que por culpa de la pandemia no tienen ventas y ni siquiera van al día, los comerciantes y empresas en general han tenido pérdidas, sin embargo, para los que rentan sus locales, oficinas, naves industriales, etcétera, se las ven difícil para pagar porque mientras no haya entrada de dinero lo único que pasa es endrogarse para pagar únicamente las rentas, las cocinas económicas muy pocas están operando y abren quienes van al día realmente, otro fuerte golpe a los comerciantes y empresas en general es el cobro de la luz, por cuestiones políticas el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser consciente y dejar de usar como pretexto la pandemia para incrementar los recibos de luz, efectivamente cuando las personas están en cuarentena es lógico que suba el monto a pagar por el uso de la luz, pero no al 400 % como lo han venido cobrando, hay quienes pagaban 120 pesos y ahora llegaron a pagar hasta 650 pesos, cuando los usuarios van a poner su queja del porque el cobro es alto, las personas de ventanilla lo único que les dicen es que todo está bien y que no hay alteración en los recibos y que mejor pague porque si no les cortan la luz, obviamente las personas que trabajan en la CFE administrativamente no saben absolutamente nada de los trabajadores que hacen el trabajo de campo, ya que ni siquiera mandan a revisar los medidores para verificar si no hay alguna fuga o están alterados, lejos de que mucha gente no está trabajando tienen que pagar los servicios más caros, es importante pensar de que forma el gobierno le puede ayudar a los comerciantes y empresas en general, lo importante es que no cierren y se mantengan hasta el final de la pandemia, al cerrar, automáticamente bajan las ventas considerablemente por órdenes de gobierno de no salir a las calles, es de respetarse, la pandemia está acabando con todos y es tiempo de cuidarse, un gran porcentaje de oficinistas trabajan ya desde su casa, no hay movimiento casi en las calles por lo mismo, si no fuera temporada decembrina no habría gran flujo, se debe legislar lo relacionado a los subsidios, ver y estudiar la forma de cómo ayudar a los cientos de miles de comerciantes y empresarios de todo el país, hace un año nadie se imaginaba lo que el 2021 nos tenía preparado, el Covid se ha llevado a miles de personas, más de las que el mismo gobierno dice, los comerciantes de alguna manera salen más afectados porque tienen que tratar directamente al público en general y el virus se propagó en todos los medios, las personas cuando sacan su celular el virus se pega hasta en el cabello, no se ve ni se siente por eso mucha gente a un año de que desataran el virus mortal sigue incrédula, pero los incrédulos son los primeros que se van, los comerciantes al cobrar, el virus va incrustado tanto en monedas como en billetes, no los sanitizan ni tampoco se lavan las manos cada vez que toman dinero, las monedas no se pone en alcohol para desinfectarlo, la gente en general de hecho es un poco perezosa y eso hace que se propague más rápido el virus, muchos comerciantes han fallecido de Covid por que las personas que los visitan no se saben si son portadores o no del virus mortal, muchos comerciantes han subido los precios, con esto, la gente se ahuyenta, no compra y eso hace que no haya ingresos en los comercios, lo importante es dar más barato para qu7e la gente se acerque, se ayudan los consumidores y se ayudan los comerciantes, por un lado, gobierno federal debe intervenir para que bajen considerablemente el gasto de la luz, la CFE sabe que la gente no puede vivir sin luz y es ahí donde abusan, lejos de ayudarlos, el gobierno le encaja más las uñas a los mexicanos y mexicanas que pagan sus recibos de luz, son unos verdaderos abusivos al incrementar el costo de la luz, lo peor, nadie sabe la lectura y como buenos mexicanos siempre lo dejamos al final a ver qué pasa y el resultado es, pagar el recibo de la luz por muy caro que esté por falta de conocimiento de cómo saber el consumo real de cada casa, un gobierno de Estado al dar la orden de que se cierren los comercios queda obligado gobierno automáticamente a otorgar subsidios a los comerciantes y empresas precisamente por haber dado la orden de parar toda actividad, hay dos factores, el primero: es correcto parar toda actividad por el bien de todos porque así no se aglomeran para comprar, la situación está tan difícil por el Covid que no se puede salir a la calle solo por salir, el segundo factor es, gobierno federal ya hubiera implementado subsidios para los comerciantes establecidos, de alguna manera ayudarlos en esta agonía que atraviesa México, en la primera ocasión que se dio la orden para que no se abriera, nadie salió e hicieron compras de pánico, se acabó totalmente el gel, alcohol, todo escaseó, en esta segunda llamada les valió, las calles de la Ciudad de México y principales ciudades del país abarrotadas de gente comprando por ser temporada decembrina, los hospitales de todo el país tienen en todo momento personas con Covid, ningún gobierno puede decir que hay semáforo verde si aún hay personas con Covid, solo ellos saben que es semáforo verde, pero, lamentablemente con sus semáforos confunden a la gente, semáforo verde para gobierno quiere decir que hay menos riesgo, no quiere decir que ya no hay ni uno enfermo, la humanidad entera fue azotada brutalmente como si esto hubiera sido la segunda guerra mundial, porque muchísima gente se ha muerto, la guerra era entre China contra Estados Unidos, no China contra el mundo entero, nosotros que culpa tenemos de que Estados Unidos haya tenido un presidente tan inepto, irresponsable, prepotente, machista, racista y arrogante, al parecer, para los comerciantes su buena venta solo es en este mes de diciembre, porque enero, febrero y marzo será la peor pesadilla para la mayoría de los mexicanos porque estamos solos como si no existiera un gobierno capaz de sacar adelante a su país y su gente, así estamos.