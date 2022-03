Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Recibos eléctricos de la CFE al alza, por los meses que se sufrió por pandemia

*Durante la emergencia nacional sanitaria los mexicanos utilizaron más energía eléctrica y los recibos se triplican en el alza de precios.

*Arranca la leyenda de Manuel Bartlett de mano dura al frente de la CFE.

Viene lo más duro de la emergencia nacional sanitaria que nos trajo el Covid 19, que es el pago del pueblo mexicano a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por concepto de energía eléctrica, que con la llegada de los primeros recibos de tarifas eléctricas, viene asfixiando más la situación económica del pueblo de México, que se queja de que ya no tiene los el valor adquisitivo para pagar lo doble y hasta el triple en el consumo del fluido eléctrico, originando que la clase media sea la más perjudicada, y evidentemente las familias que viven al día en el territorio mexicano.

Se confirma lo que se dijo al principio de que, con la llegada a la titularidad de la CFE de Manuel Bartlett, ese organismo sería una hendidura estratégica para captar presupuesto como una fuente más de dinero para solventar las necesidades de la 4T, pese a que México es de los países que tienen las tarifas eléctricas actualmente más caras del planeta. Por eso la figura del energúmeno y arrebatado Manuel Bartlett para llevar a cabo estas estratégicas en la nueva trasformación, pero que no contaban con que se le atravesara la pandemia del coronavirus.

El problema grave es que la epidemia nacional del coronavirus, desde el norte hasta el sur del país, el pueblo mexicano utilizó más energía eléctrica por la misma necesidad de la publicidad “quédate en casa”, haciendo que la gente utilizara más el fluido eléctrico, con sus aires ventiladores, acondicionados, la misma energía eléctrica de la casa que se utilizó más horas al día, y otros componentes que hizo que los mexicanos se hicieran más de la energía eléctrica justamente cuando están los meses más calurosos del año. El coronavirus nace con la época de mayor calor en México.

Hoy más que nunca la figura de Manuel Bartlett quedó como anillo al dedo en el cargo, porque representa el autoritarismo y absolutismo, y además con esos fines se le promovió al cargo de director general de la CFE. Ahora el problema ya no va a ser sin la gasolina sube o baja, el problema desde ahora en adelante estarán en los recibos de energía eléctrica del pueblo mexicano, que duplicaran y hasta triplicaran los excesivos cobros de las tarifas eléctricas en el país y los que más pagaran el plato serán las entidades más sobres del sureste mexicano.

Además, no todos usan gasolina en México, pero si pueden estar los mexicanos agarrados o interesados al consumo de la energía eléctrica, donde puede faltar cualquier cosa dentro de una familia mexicana menos la luz y el agua. La CFE con Bartlett al frente era imponer mano dura a los cobros de las tarifas eléctricas, pese a que todavía es el prototipo de político mexicano de la tercera trasformación, pero lo más abominable es su figura siniestra de corrupción y pudrición que arrastra, además de ser el protagonista principal en unas elecciones federales donde se cayó el sistema para hacer ganador a Carlos Salinas de Gortari, en contra justamente del que usted ya sabe.

Arranca la leyenda en México con Bartlett al frente de la coacción e imposición de “mano dura” al interior de la CFE en nuestro país. Tan mala suerte para los mexicanos, porque se les engancha y agarra en un momento de descomposición económica para todo el pueblo mexicano por causa de la pandemia mundial, y de ahora en adelante la CFE se podría convertir en el dolor de cabeza de los mexicanos de la clase media que es a la que más se le ha golpeado con la cuarta trasformación, y a eso hay que sumarle los millones de nacionales que viven al día y que quedaron en la más completa bancarrota financiera. La pobreza aumentó en México.

Desde los primeros días de su mandato al frente de la CFE, Manuel Bartlett, cuando hablaba y le preguntaban respecto a una posible baja en las tarifas eléctricas, siempre decía que eso no estaba en manos de la CFE, sino de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de acuerdo con el marco heredado tras la reforma energética. Los analistas nacionales estimaron siempre que la CFE apuntaría a una institución para sangrar al pueblo de México, donde prácticamente no es un aumento fiscal, pero si un cobro excesivo en contra de la población mexicana que serviría de bolsa para el gobierno federal. La cuarta trasformación no subió los impuestos, pero si las tarifas eléctricas que saben que el mexicano con pedir prestado lo tiene que pagar. En los números de la 4T está en la mesa sin duda un aumento estratosférico de dinero proveniente de los pagos eléctricos de familias mexicanas, como una bolsa de recuperación para tener más presupuesto, sobre todo ante el cambio de leyes y reformas a la Constitución mexicana.

Bartlett la figura de la “mano dura” en la CFE, para a quitar a todos y buscarle más economía al nuevo gobierno federal. En México, ya no habrá clase media, sino quedaran los ricos portentosos y pobres. Nada más, pero eso sí, una inseguridad endemoniada a lo largo de todo el territorio nacional,

CFE se hace de la desentendida, y no responde a petición del Congreso de Chiapas.

Ayer Diario de Chiapas, público que oficialmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha respondido la petición, que, a través de un punto de acuerdo, realizaron diputados locales del estado para que haya una suspensión por hasta tres meses en el pago del servicio, para prestadores de servicios turísticos, escuelas, centros de salud y buena parte de la población afectada por el paro laboral.

“Se pide a la CFE que condone y prorratee un bimestre el pago de luz a los usuarios con Tarifa 1. También que haga lo mismo en favor de los micro y pequeños empresarios, así como los hogares habitados por población vulnerable de las 32 entidades federativas. A la Sener y CFE la Comisión pide la condonación del pago de energía en casas-habitación y Mipymes durante la cuarentena”, fue el exhorto que presentaron los diputados locales de Chiapas, sin que hasta el momento se sepa de una respuesta del organismo

Al final del reportaje de Diario de Chiapas, se advierte que la crisis que ha ocasionado el periodo de cuarentena es preocupante para los representantes de diversos sectores, que siguen sin recibir una respuesta clara por parte de la CFE, que en Chiapas es donde mayor cobra sus tarifas eléctricas, pese a que somos una entidad productora de energía eléctrica. A lo largo de la historia la CFE, le ha condonado o proveído de tarifas preferenciales a otros lugares del país, menos a Chiapas. Inclusive Chiapas fue considerado para que las oficinas centrales de la CFE se trasladarán a Chiapas en aquella famosa reforma geográfica de las dependencias federales que fue la primera reforma de la 4T que fracasó. ¿Ya se acordaron? Dixe.