#HASHTAG DE LA SEMANA

#RECLAMOS CIUDADANOS EN TUXTLA Y SAN FERNANDO. Mientras los pueblos viven en el abandono y los grupos sociales sin atención, los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez y de San Fernando están dedicados a otra cosa muy distinta a la de gobernar, empecinados en reelegirse o seguir adelante con sus planes económicos personales. La desgracia azota estos pueblos. Viven las peores administraciones públicas. Los reconocidos “peleadores callejeros”, Carlos Morales Vázquez y Juan Antonio Castillejos Castellanos se regocijan de sus negocios con Veolia y con las obras públicas. De sus impertinencias. El golpeador y el cacique retratos de intolerancia, desde la cual pretenden imponer sus respectivas candidaturas tanto en Morena como en el Partido Verde Ecologista de México. Verdaderos dementes que no admiten ni la más mínima crítica, porque estallan dispuestos a golpear a quien se les atraviese en el camino, sobre todo cuando los reclamos son de transparencia y rendición de cuentas.

#NO CABE DUDA EL RATON DE ORLANDO QUEDO BIEN CHAFIRETE. Por lo visto después de haber padecido la pandemia, el ratón de Orlando, el famoso saqueador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero al parecer, como dijera el secretario de salud de Chiapas, quedó bien chafirete. Ahora le ha dado por “hacerle al conductor de un programa de radio” allá en Orlando, para desahogar sus ansias histriónicas, utilizando información del consulado. De esta manera se embriaga y derrocha un poder que ya no tiene, con un auditorio imaginario, en esta faceta mediática con la que quiere impresionar al secretario Marcelo Ebrard. Desde luego esta radio parece ser parte de los negocios, que como inversión anticipada hicieran en Orlando con un empresario radiofónico mexicano, y en la que antes se ensayaba como conductor deportivo su hijo el junior Juanito, mismo que en algún tiempo aterrizó como aviador del ayuntamiento tuxtleco.

#SENSIBILIDAD A FLOR DE PIEL DEL CLAN MORALESV AZQUEZ. Felipe Alamilla se vio limitado al señalar que solamente eran un “par de bandidos”, cuando lo adecuado hubiera sido “un clan de bandidos”, porque no solo le entran a los negocios Plácido Humberto que aspira a ser candidato de Morena a gobernador de Chiapas, sino también Carlos, José Luís y Jorge. Sobre todo, este último que es el que tiene las relaciones con dos o tres empresas contratistas, y que es el influyente que desde afuera pone y dispone de los cargos públicos del ayuntamiento. En la carta dirigida por Plácido a Felipe Alamilla se revela en su ánimo el espíritu de Emilio Lozoya al precisar que del fideicomiso no fueron cinco millones, sino tres millones de pesos que se destinaron a la campaña de Eduardo Robledo Rincón. Pero, además asegura que los cuestionamientos de “Denuncia pública” se deben a que no ha sido beneficiado de los apoyos económicos que otorga Carlos Morales Vázquez en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Alamilla señaló que recibió una carta que circula en las redes sociales, del hoy funcionario federal, donde le aclaraba que no se robó nada cuando fue alcalde de Ocozocoautla. Tras llamarlo el “Lozoya chiapaneco”, Alamilla sostiene que el munícipe de aquel entonces salió huyendo “en la cajuela de un carro” por el desfalco que realizó como alcalde. En respuesta a lo dicho por Plácido, en el sentido de que su hermano, el alcalde de Tuxtla, Carlos, es un hombre honesto, el conductor del programa respondió que la honradez no se refleja en investigaciones que realiza el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, por la compra de contenedores de basura por más de 38 millones de pesos, la cual muestra irregularidades por inflar el precio del producto, ni demuestran lo contrario los miles de usuarios en redes sociales que desaprueban la forma en que está gobernando la ciudad. Es el peor presidente de la historia de Tuxtla Gutiérrez –en casi dos años de gestión-, hoy su hermano, el honesto del que presume, está acusado ante instancias oficiales, así que no nos quiera venir a engañar; ustedes son una familia de hermanos bandidos y unos grandes traidores y parásitos del sistema del cual se siguen beneficiando. En otro de los puntos, donde Plácido dice que Alamilla habla mal porque el alcalde no le da dinero, el conductor del programa precisa que “a usted le molesta los comentarios que se hacen en este programa de Denuncia Pública que es del pueblo y nosotros decimos todas las denuncias que nos hacen llegar; le recuerdo que este su servidor no está en venta y no recibo dinero de nadie para poder servir a mi estado de Chiapas con lealtad y patriotismo”. “Aquí su dinero y el de su hermano Carlos Morales Vázquez -en mi programa- no valen, aquí vale más la denuncia del pueblo que de un servidor público corrupto como ustedes, que son unos grandes chapulines políticos, les gusta andar de partido en partido y es un tema del dominio público, no un tema personal”, sostiene. Y como colofón, Alamilla le aconsejó al presidente magistrado federal de Conciliación y Arbitraje “que se ponga a dar lo mejor y actúe como lo que es un servidor de la nación, no como una persona demente; pónganse a trabajar y no tengan la piel tan sensible por que los políticos están bajo la crítica del pueblo”. De lo que, por lo visto ya no quiere recordar, es lo de la huida de Coita encajuelado, para evadir la acción de la justicia. Hay historia.

#DE LA VEGA Y PATROCINIO SE QUEJAN LES ROBAN AL PRI. Los antiguos “santones” de la política Jorge de la Vega Domínguez y José Patrocinio González Garrido, han lanzado vía chat, serias críticas a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, de pretender con las reformas a este partido, apropiarse del PRI, para agandallarse junto con Alejandro Murat actual gobernador de Oaxaca las candidaturas del 2021. Don Jorge a estas alturas no puede declararse ignorante de estos temas y procedimientos, que en su oportunidad operó. Patrocinio “un viejo lobo de mar”, también sabe de qué lado masca la iguana, como se nomina a la familia cuando se quiere que avancen en política, como lo hiciera con Josefita, un proyecto malogrado, por cierto. Ahora de dónde les brota la moralidad a De La Vega y a Patrocinio, para intentar llamar la atención de Alito, actuando ante suspirantes por “regresar a los buenos tiempos del PRI” como los grandes críticos del sistema.

#CORDERO PESIMO MANEJO DEL AYUNTAMIENTO DE COMITAN. De indeseable califican la presencia de Emmanuel Cordero. Como presidente municipal de Comitán. De plano le quedo grande la silla a Cordero. No estaba suficientemente preparado, muy inmaduro. Comitán va en retroceso, no tiene opciones ante tanta incapacidad e ineficiencia. Otro al que le quedo grande la yegua.

#FLOR DE MARIA GUIRAO SE VA DELPRI. A estas alturas la dirigencia nacional priista debe estar “altamente reocupada”, ya que la diputada de Chilón, Flor de María Guirao Aguilar ha informado a Mario Santiz Gómez, Coordinador Parlamentario del PRI, que “ha decidido dejar de formar parte del grupo parlamentario” de este partido. Al que seguramente nunca perteneció de hecho, porque siempre fue Verde de corazón. Con esto el PRI prácticamente se queda con tres legisladores, ya que Haydee Ocampo está más con un pie en Morena. Así que solamente permanecen en el grupo parlamentario Mario Santiz Gómez, Aida Guadalupe Jiménez Sesma y Flor Palacios. El problema de la legisladora Guirao y que no ha dimensionado es que es plurinominal, y aquí el PRI tiene mano. En fin, una baja es una baja.

#EL NIÑO DYLAN YA ESTA CON UMAMÁ. Buen trabajo el de la Fiscalía General del Estado, de la que es titular el Maestro Jorge Luís Llaven Abarca, al lograr la localización del niño Dylan, que ya fue entregado a su señora madre. Congratulaciones.