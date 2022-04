Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Reconoce Rutilio el valor de las mujeres para el desarrollo del estado

Excelente coincidencia logró el Gobernador Rutilio Escandón para celebrar el Día Internacional de la Mujer, en el Encuentro Internacional de Economía Social y Solidaria entre Mujeres celebrado este domingo en San Cristóbal de las Casas. Ante un marco de mujeres de Guatemala, Ecuador, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Puebla y Chispas, reiteró su compromiso de seguir trabajando día con día para terminar con la brecha de género reconociendo que el desarrollo de la entidad no sería posible sin el talento y compromiso del trabajo realizado por las mujeres en su Estado, en México y en todo el mundo. Y es así, tal como lo dijo el gobernador de manera contundente, México debe acabar con la lucha de las mujeres por derechos que debieran ser otorgados de manera natural, que les corresponden por derecho y no por exigirlos en las calles ni en una fecha específica. La desigualdad de género es un factor que incide de manera directa e indirecta en los males que aquejan a nuestra sociedad, la violencia, el desarrollo económico, la educación, es urgente reconocer en las mujeres su valor en la sociedad para que se atienda desde su raíz la descomposición del tejido social. Éstas han sido palabras del discurso de López Obrador, sin embrago en los hechos poca sensibilidad ha demostrado.

Asignar el día 9 de marzo como inicio de la venta de cachitos de lotería generó un gran malestar entre el sector femenino, justificar el olvido de fecha no es creíble y fortalece la idea de rechazo del Presidente a esta iniciativa, ya que de ser cierto que se reúne cada mañana con su gabinete de seguridad, es impensable no tocar un tema de seguridad nacional por lo que implicó la marcha del día 8, hay quienes ya la comparan con la marcha del 68. Innecesario desgaste de imagen frente a un sector de gran relevancia como lo son las mujeres.

La confianza y el buen papel de los mandos de Fuerzas Armadas les han valido dos de las distinciones en la lista de secretarios aprobados. Al Gral. Sandoval por los festejos organizados por el día del Ejército, además de que, en enero, la Secretaría de la Defensa fue la mejor evaluada del gabinete. Así mismo el reconocimiento para el Almirante Ojeda por su solidaridad al movimiento feminista. En congruencia a esta confianza, los cambios del Secretario de la Defensa han sido minuciosamente cuidados por su importancia a raíz de la salida de los generales que pasan a situación de retiro, dejando en manos de los Generales de División Diplomados de Estado Mayor André G. Foullon Van Lissum, Agustín Radilla Suástegui y Gabriel García Rincón, Subsecretario de Defensa, Oficial Mayor y Contralor respectivamente, quienes tendrán a su mando las posiciones de más alta responsabilidad después del Secretario y en el ojo del huracán por el control de gasto para todos los proyectos de gran envergadura, como el Aeropuerto, sucursales del Banco del Bienestar y las clínicas IMSS. Importante que en comisiones el Senado aprobara el uso lúdico de la marihuana, un paso alentador para dar por primera vez acciones contundentes contra el poder en este rubro del narcotráfico. De no lograrse se seguirá dejando a los jóvenes o quienes la consumen, la inseguridad de estar cerca de proveedores, porque, aunque hoy se consiga en cualquier parte a la vista de la autoridad, al ser ilegal, quienes la distribuyen, pertenecen a una cadena de delincuencia y son el hilo que lleva hasta los grandes narcotraficantes. El Presidente debería mantenerse al margen de las decisiones de ambas cámaras y no presionar lo contrario. Son varios los países que han debilitado con esto el mercado ilegal que tanto dinero le deja al crimen organizado. El camino en la lucha contra este mal está en el seguimiento del dinero que ingresa, nada se ha hecho para encontrar las cuentas bancarias utilizadas por ellos, como ejemplo el dinero que se obtiene por extorsión. Legalizarla es un golpe precisamente al dinero y para las Fuerzas Armadas una disminución de los agotadores operativos que implementan para su destrucción. Sobre todo, ahora que están implicados en responsabilidades que les otorgó la 4T. La destitución de la Coordinadora Operativa de la GN Patricia Trujillo ha sido acusada por la ASF de fraude en la compra de software para espionaje en la PF aún en la administración de EPN, fortalece la intención de este gobierno por erradicar la corrupción, pero no exime de la responsabilidad del uso que esta administración le dio.

DE IMAGINARIA

Falsa la noticia de enfermedad que mantiene alejado de sus funciones al Gral. Audomaro. Fuentes cercanas al gabinete de seguridad, confirman la buena salud del Dir. del CNI y aseguran ser un rumor del mismo Durazo que viene deseando la salida del militar. Mientras que la cercanía de Audomaro con el Presidente es evidente.