Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Reconocimiento por el trabajo ético y profesional a periodistas: Güero Velasco…

Luego de mandar un pleno reconocimiento a todos los que ejercemos la noble labor del periodismo el pasado 7 de junio, cuando se celebró en todo el país un aniversario más del día de la libertad de expresión el senador Manuel Velasco Coello, señalo que “siempre he sido y seré respetuoso de la crítica constructiva porque gracias a ello podemos enmendar nuestros hierros, pero no comparto -dijo- la crítica insana, la destructiva, esa critica que solo tiende a denostar y calumniar a la gente. Reconozco la labor de todos los periodistas que enseñan, educan y orientan, ese periodismo veraz y vertical, por ello envió mis más sinceros reconocimientos a todos los “tundemáquinas del país”. Así mismo el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista en la cámara alta Velasco Coello, remarco que, “La libertad de expresión, no solo debe darse en un discurso político, es por ello que les digo que en México y en Chiapas está garantizado la libre expresión, está probado que existe la libre expresión de las ideas, todavía recordamos que fue el ex presidente Benito Juárez quién decretó –entre todas las reformas que realizó- la Ley sobre Libertad de Imprenta, en donde en 43 artículos minuciosamente elaborados, garantiza y protege la libertad de expresión, y hoy en día aún siguen vigentes, al mismo tiempo añadió que en el año 1951, el entonces presidente de México Miguel Alemán, instaura el día 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México, es por ello -dijo- que siempre hemos de reconocer y respetaremos esa noble labor que ejercen a diario los periodistas de México y de todo el mundo. Al final y en otro orden de situaciones el senador Velasco Coello adujo que en videoconferencia con el Consejo Coordinador Empresarial coincidimos en que debemos aprovechar la entrada en vigor del TMEC como una palanca para lograr la recuperación económica del país. El senado mexicano unirá esfuerzos para alcanzar este objetivo nacional…sin comentarios

SALDO BLANCO EN CHIAPAS, EN LAS ULTIMAS 24 HORAS: LLAVEN ABARCA

Luego de informar que en las últimas 24 horas Chiapas registró saldo blanco en la comisión de delitos de alto impacto, destacando que este resultado es derivado de los operativos coordinados con fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno para continuar garantizando la paz y la tranquilidad en todo el territorio chiapaneco, el fiscal general en esta entidad Jorge Luis Llaven Abarca, asevero que en Chiapas hay un liderazgo nato personificada en la persona de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es por eso, dijo, que reconocemos ese el liderazgo del mandatario estatal y el diseño de sus estrategias políticas focalizadas en cada una de las regiones, y es por eso que la entidad se mantiene entre los estados más seguros del país. Hoy con mucho orgullo de ser chiapanecos les decimos que, -comento el funcionario estatal- “En las últimas 24 horas en todo el territorio chiapaneco no tuvimos homicidios dolosos, homicidios culposos, secuestros y feminicidios, este resultado no es obra de la casualidad, es gracias al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de las y los chiapanecos”. El responsable de la impartición de la justicia, Llaven Abarca, de igual forma subrayo hoy Chiapas ocupa el segundo lugar nacional con menor índice en delitos de alto impacto y con una tendencia descendente: “Es un resultado favorable, pero tenemos que cerrar filas y continuar trabajando en unidad con las Mesas Regionales y focalizar esfuerzos en materia de prevención y combate a la comisión de actos delictivos”. Al finalizar su elocución el fiscal general remarco su firme compromiso de la Fiscalía General del Estado a su mando para coadyuvar con todas las instituciones de seguridad y justicia y garantizar el Estado de derecho con una política de cero tolerancia y cero impunidad…ver para comentar

APARECIO YAMIL SECRETARIO DEL TRABAJO, ¿QUIERE SER ALCALDE?…

Después de varios lustros amigo lector déjame comentarte que nos estaban informando que el paisano huacalero, titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Yamil Aarón Melgar Bravo, hace algunos días informo que, al cierre del mes del pasado, se aprobaron 16 créditos por un monto superior a los 20 millones de pesos. Así mismo comentan que el paisano Melgar Bravo asevero que, se tienen 19 solicitudes en proceso de análisis por los bancos participantes, al tiempo de destacar que se han recibido 35 solicitudes por un monto de 81 millones pesos. De igual forma nos estaban diciendo que el funcionario estatal subrayo que la respuesta del sector empresarial y reiteró que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), podrán acceder a créditos desde 50 mil hasta los 5 millones de pesos, con una tasa de interés fija anual de 13.9 por ciento y plazo de hasta 60. El titular de la secretaria en mención comenta que manifestó que el Programa de Financiamiento cuenta con una línea de crédito de 500 millones de pesos, todo esto gracias a la inversión realizada por el Gobierno de Chiapas y Nacional Financiera (Nafin), en beneficio de las Mipymes. Bueno ahí está el paisano con sus declaraciones y “asegún” nos dijeron ahora saldrá más en los medios con sus declaraciones porque dice que “se la va a jugar” para buscar la silla china de mi pueblo (Tapachula) pero no por el PAN, Ni por el PRI, ni el verde Ecologista, sino por Chiapas Hundido, perdón Unido y Revolver a Chiapas, TGP (Ta Güeno Pues), suerte en su nueva búsqueda al paisano…sin comentarios

DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO ASESTÓ LA FGR EN CHIAPAS…

Ahora te comentare amigo lector que Alejandro Vila Chávez, delegado en esta entidad de la fiscalía General de la república, informó que esa dependencia a su mando (FGR) dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de asegurar a un hombre y aproximadamente 647 kilos de cocaína. Según el informe policiaco señalo el fiscal federal en Chiapas que por medio de una denuncia anónima, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la subsede en Tapachula, fueron alertados sobre el transporte del narcótico que iba a bordo de un tracto camión, al mismo tiempo Vila Chávez dio cuenta que, sus efectivos policiacos ministeriales federales, se dirigieron a la Garita de la Aduana del Servicio de Administración Tributaria, ubicada en el municipio de Huixtla, Chiapas, en donde observaron el camión que habían denunciado vía telefónica anónima , por lo que le ordenaron detener el motor del tracto camión donde tuvieron a la vista a una persona a la que le pidieron descendiera del vehículo, hay que destacar, -adujo- que los agentes de la Policía Federal Ministerial, al estar ya en tierra se le hizo del conocimiento que había una denuncia en su contra, al mismo tiempo de iniciar una minuciosa revisión al interior del tracto camión logrando divisar en la caja del tracto camión 13 costales de rafia, que contenía cada uno de ellos unos paquetes de forma rectangular, confeccionados con cinta canela, y al revisar el contenido de esos paquetes o envolturas se percataron que contenían polvo blanco similares con las características de la cocaína, que arrojó un total de 647 paquetes, con un peso aproximado de 647 kilos, por lo que aseguraron en el lugar a Indalecio “Z”, chofer del tracto camión. al final el fiscal de la federación en Chiapas comento, que el asegurado junto con la mercancía o narcótico fuero apuestos a disposición de la FGR, quien continúa con la investigación. Con estas acciones la FGR cumple con la lucha frontal contra el narcotráfico…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Luego de manifestar en su cuenta de twitter Estamos atravesando el momento más alto de la pandemia, no nos confiemos, sigamos cuidándonos. Gracias a la extraordinaria labor que realiza todo el personal de salud, hoy 1,471 personas que han superado al COVID-19, le gobernador Rutilio Escandón cadenas urgió a la población a extremar cuidados y seguir con los protocolos de salubridad para evitar mayores contagios de la pandemia que provoca el COVID-19…sin comentarios…El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva seguirá su condena en prisión domiciliaria, después de estar en la cárcel durante 19 años por los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y ligas con el narcotráfico. Villanueva Madrid publicó en sus redes sociales que le llamó el Consejero Jurídico de la Presidencia, el licenciado Julio Scherer, para informarle que el Tribunal que tiene a su cargo su caso, había emitido un acuerdo ordenando su traslado a casa…ver para comentar…La vocera de la Organización Mundial de Salud (OMS), Margaret Harris, señaló este viernes que la pandemia de coronavirus acabará solo cuando el patógeno sea totalmente exterminado. En ese sentido la funcionaria adujo que, “Eso no ha terminado hasta que no haya virus en ningún lugar del mundo”, Al mismo tiempo, la experta no descartó la posibilidad de rebrotes de la infección después de la mitigación de medidas, No es la primera vez que la OMS advierte sobre el peligro de ignorar las medidas restrictivas tras pasar el primer pico de la enfermedad. Acoto…por otro lado te comento amigo lector que el director regional de la organización para Europa, Hans Kluge, resaltó que “aún seguimos sin tener ni la vacuna ni un tratamiento contra la COVID-19” y “las cosas no están mejor que hace un año”. De igual comento que, “Si no frenamos esos rebrotes, una segunda ola de contagios puede suceder, y puede llegar a ser muy devastadora” …por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK