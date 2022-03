Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Redes sociales hacen tambalear a la propia justicia

Es espectacular e impredecible el fenómeno de las redes sociales en México, que llego hasta el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que después de bautizarlas como “las benditas redes sociales”, en su momento por el apoyo desmedido a su persona, en las últimas semanas las reprueba y hasta las condena, y ha llegado hasta pedir “auditorias” para que investiguen a los consorcios grandes de redes sociales porque consideran que le están metiendo gol con los bots o troll , porque la crítica ha sido incesante en contra del mandatario federal, pero en el fondo dice que las sigue respetando.

La palabra Bot viene de la palabra Robot y es la forma como se le denomina en el argot tecnológico a las cuentas que simulan ser personas en una red social y son creadas con un fin determinado, completamente distinto al normal o habitual de un usuario que busca interactuar o convivir con otros. En sus inicios, los Bots eran cuentas que creaban los mismos usuarios para publicar cosas que no mostrarían en su cuenta original y en ocasiones sirven como válvula de escape para contenidos comprometedores o incluso escandalosos. Es común que las celebridades tengan una cuenta paralela para poder publicar algo sin comprometer su reputación. (Sic)

Otro término que se ha popularizado con las Redes Sociales es el de Troll y muchas veces se le confunde con los Bots cuando en realidad son muy diferentes; un Troll es una persona que critica y ataca de forma sistemática a otra u otras, ejerciendo e incluso abusando de su derecho a la expresión en los medios sociales. Por lo general son molestos ya que se esconden detrás de su propia cuenta para decir lo que no se atreven en persona. La principal diferencia de los Trolls contra los Bots es que lo primeros si son personas, a diferencia de los otros que son cuentas que no son quien dice ser.

Nadie puede negar que la fisonomía de las redes sociales que más surge en tiempos adversos y hasta de epidemias, es el del fanatismo y de la intolerancia, aunque ya hay visos de que cada vez se profundiza más la crisis de credibilidad en ellas, pero hasta ahora no solamente puede engañar, sino confundir y enredar toda la cuestión. Sin que medie un estudio científico que retrate el desorden, tal parece que lo que sucede en Facebook, Twitter y otras aplicaciones ya no representa lo que piensa el pueblo. Es decir, el imaginario colectivo ya no sintetiza el sentir ciudadano.

Hoy en Chiapas el caso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, desordeno el ambiente, porque más allá de que haya sindicaciones directas y contundentes acusaciones, y que fue encarcelado por abuso de autoridad, se armó la rebatinga y la sociedad médica y otros grupos salieron a defender más en redes sociales que en actos presenciales la defensa del profesionista donde una parte de la opinión pública lo exonera, pero que otros con índices de fuego lo señalan de cometer desaciertos y garrafales yerros, profundas equivocaciones deshumanizantes y faltas de ética como médico de profesión. Unas redes sociales que hacen tambalear a la propia justicia.

Ramírez Aguilar se congratula por el mandato Presidencial de reducir el IVA y el ISR

Ayer el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien fue también el que abordó la exigencia popular sobre estas peticiones, reconoció y aplaudió el anuncio hecho el pasado domingo en Oaxaca, por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en la zona Sur-Sureste del país.

Una perspectiva de apoyo del gobierno federal al pueblo y desarrollo de las entidades federativas del Sur, donde se incluye Chiapas, que se beneficiara con una mayor influencia de gente de Guatemala, que aterrizan los fines de semana, que tendrá más acceso a viajar a los municipios fronterizos como Tapachula por el lado del polo fronterizo de Talismán o Comitán por el lado del polo fronterizo de Ciudad Cuauhtémoc, dese luego que hay otros municipios.

Es una perspectiva también que profundizara la oportunidad de desarrollo binacional entre México y Guatemala, donde el Presidente de la tierra del quetzal, Alejandro Giammattei, ha propuesto un par de estrategias de desarrollo para trasformar la parte del sur de Guatemala con la geografía fronteriza de Chiapas.

Una noticia halagadora que dio resultados y que se esperaba del Presidente López Obrador, pero que requería acicates y alicientes, casi exigencias que son válidas, o para otros recordatorios, porque fue desde el mes de junio cuando Ramírez Aguilar (ERA), presentó una iniciativa para disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 16 al 10 por ciento, como una medida de recuperación económica que ayudaría tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a los consumidores, a través de la recuperación de empleos y mayor consumo, además, propuso incluir en la Ley, la tasa del 8 por ciento del IVA en las zonas fronterizas, tanto en la Frontera Norte como en la Sur, a fin de mantener la competitividad con el exterior y brindar seguridad a los contribuyentes.

Al final el legislador de Chiapas, Ramírez Aguilar celebró que el Ejecutivo federal se interese y analice la reducción de estos impuestos, en la región Sur-Sureste, ya que a esta región del país le hace falta un desarrollo económico con mayor contundencia. La disminución del IVA -dijo- generaría otros beneficios como el estímulo a la inversión, al empleo y la generación de nuevas empresas; además permitiría que las personas dispongan de una mejor capacidad de gasto de forma rápida, precisa y oportuna. En fin.

Evento nacional agroalimentario. – Mañana jueves 30 desde la capital del país, y desde las 13 horas, habrá sesión con Zoom denominado “Agroalimentario- frontera sur” organizado por el Congreso de la Unión con la participación del Secretario Víctor Villalobos Arámbula (SADER), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el Presidente de la Comisión de Desarrollo de la Frontera Sur, Raúl Bonifaz Moedano. Será una reunión virtual de mucha trascendencia para las estrategias agroalimentarias que giran alrededor de la frontera sur de México.

Llamarada de petate en el INM. – En Tapachula, tremendo fiestón armo el grupo de empleados de la delegada del INM de Chiapas Yadira de los Santos, al saber de qué fue una llamarada de petate bien triangulada desde la ciudad de México, su anunciado relevo por parte de un nuevo delegado de nombre Camilo Capri de la Torre. Lo curioso es que en la ciudad de México, ya hay movimientos de investigaciones sobre las denuncias públicas que se han hecho.