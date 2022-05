Linotipe@ndo…

Reformas y nuevas leyes jurídicas pretenden matar la libre expresión… ¿cuál?

Luego de leer el comentario que escribimos en esta columna sobre el tema de que en política no hay amigos, si no intereses mezquinos y bastardos, Toñita, mi comadre nos dijo, compadre, los amigos se cuentan con los dedos de las manos y todavía sobran un montón. La palabra de Dios dice: maldito el que confiaré en el hombre… así es que compadrito déjame decirte que por naturaleza somos mal agradecidos, podrás hacer cientos de favores, pero, con uno que no se haga se vuelven tus enemigos, está aún peor en la política que solo te utilizan cuando necesitan de ti, de tu voto, porque después nadie te conoce, nadie dice este es de los míos, este me ayudó, este estuvo en las buenas y en las malas, no compadre, dejas de existir y solo vuelcan sus miradas de acuerdo a sus intereses. Esa es la política…sin valores. Mira compadre hay muchos profesionistas buscando oportunidades en otros estados, como la señora que fue corrida por el ex delegado del IMSS y logro ser contratada como secretaria de salud en otro estado, y aquí se contratan fuereños, además de ser torpes, mediocres son unos inútiles buenos para nada y aquí los tenemos manteniendo, sangrando al erario estatal. Compadre me gusta leerte porque hablas con un lenguaje coloquial y las cosas como son. Aquí compadrito impera la política, la corrupción, el clásico dedazo, lo que menos cuenta es la capacidad de la gente, de los jóvenes, no importa el conocimiento, competencia del trabajador, si eres pariente, amigo, compadre del político, del dirigente, ya la hiciste, triste realidad, pero muy real, es por eso que estamos como estamos, y ahora peor con nuevas leyes o las reformas jurídicas pretenden callar a los periodistas y líderes de opinión, hasta en los que opinan en las redes sociales, es decir todo tiene que ya te van a quitar ese derecho constitucional, el de la libertad de expresión, así es que compadrito que nos depara y sigue con tus escritos democratizadores, veraces y transparente. Comadrita muchas gracias por tus opiniones vertidas, te agradezco seas una de mis tetra millones de lectores, jajajajajajajajajajajaja, le dijimos a Toñita, al tiempo de despedirnos con un abrazote a distancia

DIPUTADA SANTIAGO BARRIENTOS DEL VERDE, PONDERA ACCIONES DE PC…

Luego de reconocer la oportuna reacción inmediata de la secretaria de Protección Civil, ante el sismo registrado el pasado martes, derivado de las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la legisladora local Valeria Santiago Barrientos señalo que la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, tras el sismo de 7.5 suscitado el pasado martes en el vecino estado de Oaxaca, que fue perceptible en la entidad y en gran parte de la república, la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil en el H. Congreso del Estado de Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, exhorto a la población para estar atentos ante cualquier réplica y fortalecer la actuación ante los desastres naturales. Santiago Barrientos, agrego que ese tipo de fenómenos naturales no se pueden predecir, por lo que es necesario -dijo- que la ciudadanía esté alerta por las posibles replicas que se puedan originar, es por ello -comento- “debemos estar conscientes de que habitamos en una zona altamente sísmica,

lo que nos obliga a estar preparados y conocer las medidas de autoprotección que debemos aplicar para salvaguardar nuestra integridad física”. La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, de igual forma más adelante pondero y manifestó su pleno reconocimiento por la reacción de los cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, encabezados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes inmediatamente después del movimiento telúrico se abocaron a supervisar e informar, mediante las cuentas oficiales de redes sociales, que el sismo no causó daños en

edificios, viviendas, puentes peatonales y demás estructuras, además de brindar atención a personas que sufrieron alguna crisis nerviosa. Así mismo la legisladora local asentó que los miembros de nuestra sociedad debemos estar alertas por cualquier replica que se pueda dar y es plausible -remarco- la manera ordenada con la que actuó la población, de actuar de la sociedad lo cual podemos decir es el resultado positivo de los simulacros realizados en años anteriores, y del trabajo que han realizado las autoridades de Protección Civil en materia de prevención. Al finalizar la diputada líder del verde ecologista en Chiapas acoto, es necesario que la población este atenta a otros fenómenos naturales, debido a que se pronostican fuertes lluvias en varias regiones de la entidad, por ello los exhorto a que "debemos de estar pendientes de la información que emitan las autoridades estatales, a fin de prevenir riesgos"

LISTO EL SEGUNDO CICLO DE CONFERENCIAS DEL VOLUNTARIADO DE LA FGJE

Luego de dar a conocer la presentación del segundo Ciclo de Videoconferencias denominado "Por tu salud de corazón" que se realizará del 23 de junio al 31 de julio con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía orientación e información especializada para hacer frente al confinamiento en casa, la presidenta del Voluntariado FGE "Siempre al lado de la gente", Guadalupe Gómez Casanova, señalo que debido al éxito que tuvo el primer ciclo de videoconferencias, se decidió llevar a cabo una segunda serie de ponencias en coordinación con las fiscalías de Derechos Humanos, de la Mujer, de Adolescentes y el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum). En ese sentido la presidenta del volanteado de la FGJE adujo que, "Vamos a realizar este segundo Ciclo de Videoconferencias el cual consistirá -dijo- en 10 ponencias que serán impartidas por personal especializado con el objetivo de orientar y brindar información que contribuirá a fortalecer la salud mental durante esta contingencia sanitaria, así como herramientas de prevención de violencia familiar y de género", declaró la presidenta del Voluntariado FGE. Así mismo la señora Gómez Casanova subrayo que la primera ponencia denominada "El sentido de la vida en tiempos de contingencia" se efectuará el 23 de junio a las 12:00 horas a través del Facebook Voluntariado FGE "Siempre al lado de la gente" y será impartida por Oralia Verdugo Ventura de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Derechos Humanos. Seguidamente y en el mismo orden de situaciones espeto, que en este segundo periodo del ciclo de videoconferencias se abordarán los temas Home office, responsabilidad compartida en el hogar y la crianza; Nuevas Masculinidades; Alteración del sueño, depresión y ansiedad; Riesgos de salud en confinamiento sin ser COVID-19; Estrategias para fortalecer vínculos con mi pareja; ¿Cómo hablar de sexualidad con un niño, niña o adolescente?; Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil; y Viviendo libres de violencia. Por último, la distinguida dama acoto, que con estas acciones se reitera el firme compromiso para coadyuvar con el Plan Estatal Emergente COVID-19, y remató "Estamos muy comprometidos en sumarnos a las estrategias del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y continuaremos realizando acciones solidarias en beneficio de la sociedad, principalmente con las y los niños y mujeres de Chiapas"

INICIA FGR INVESTIGACIÓN POR EL ASEGURAMIENTO DE HEROÍNA…

Vía teléfono el delegado de la fiscalía general de justicia en esta entidad Alejandro Vila Chaves dio a conocer que esa delegación a su mando dio inicio a una carpeta de investigación por el delito contra la salud, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, luego de asegurar a un hombre y aproximadamente 500 gramos de heroína. Agrego el funcionario federal en Chiapas que, según los informes Policiacos Homologado (IPH), a través de una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la subsede en San Cristóbal de Las Casas, fueron alertados sobre el transporte de narcótico en diversas carreteras que conducen a San Cristóbal, llevado a cabo por un hombre, quien iba abordo de vehículo. Cabe destacar, adujo, los efectivos se trasladaron al Camino Nacional 190 sobre el tramo carretero San Cristóbal-Comitán de Domínguez y en el lugar, observaron el transporte descrito en la denuncia, por lo que le marcaron el alto. Así mismo el fiscal de la federación en esta entidad aseguro que los policías federales al hacer la supervisión rutinaria al vehículo que era conducido por el hoy imputado, le aseguraron un envoltorio confeccionado con papel periódico y plástico transparente. Seguidamente -adujo- en la revisión del contenido del envoltorio asegurado al imputado, encontraron en su interior polvo de color café al parecer heroína, arrojando un peso aproximado de 500 gramos y por ello los federales aseguraron en el lugar a Ricardo "G". Al finalizar Vila Chávez fue claro al reiterar su compromiso con las autoridades estatales y la población, mientras que al detenido junto con el envoltorio o el narcótico fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continuara con la integración de la carpeta de investigación por el delito de Contra la Salud