Regidores cacahoatecos se niegan a firmar cuenta pública y denuncian atrocidades

• Ante la cerrazón, soberbia, estulticia, y prepotencia del inútil edil cacahoateco, regidores plurinominales exigen cuenta pública.

• El edil Se podría ser llamado a comparecer ante la Fiscalía Estatal por adeudos a particulares.

Lo que tenía que explotar en Cacahoatán ante la cerrazón, estulticia, torpeza y mediocridad del Presidente Trumpudo Sen, estallo hace unos días cuando los regidores Plurinominales de morena y verde ecologista llevaron a cabo un plantón en las afueras de la alcaldía de la otrora Villas de las Hortensias. Los regidores con cartulinas con leyendas que decían, señor presidente, síndico, y secretario municipal de Cacahoatán, exigimos se nos haga entrega copia certificada del acta de cabildo ordinaria de fecha 12 de octubre en base al derecho constitucional que nos asiste. Por otro lado, en otra cartulina le exigían al inútil alcalde Trumpudo Sen, que les entregara el acta de cabildo donde compruebe la entrega de la cuenta pública del mes pasado (septiembre), ya que hasta el momento no se les ha convocado para su análisis y firma. Los regidores molestos según se supo, sin conceder, también denunciaron que el inútil alcalde cacahoateco le llego una exigencia de pago de por lo menos 3 millones de pesos por unos laudos que se ha negado a firmar y que a los regidores ya les llego un apercibimiento con multas por no hacer ese pago en tiempo y forma, lo cual los legisladores locales han manifestado que ellos le han exigido al mediocre alcalde que resuelva los casos que llegan y le mandan las autoridades. Por otro lado, gente cercana al ex alcalde que le compro un rancho comentaron que el edil Trumpudo Sen no ha cumplido con el pago total del predio que le adquirió al ex edil, por lo que se dice que se reunirá con los otros a los que el alcalde les ha comprado sus predios o cabañas para interponer una denuncia penal ante las autoridades jurídicas por el delito de fraude, toda vez que no ha cumplido con el pago de los predios, ranchos o cabañas que ha adquirido el edil mitómano. Para mala fortuna del presidente Trumpudo Sen, sus “asesores”, ex ediles, los que aún están en nómina por necesidad, ha comentado que el alcalde cacahoateco no se deja ayudar, es soberbio, prepotente y déspota, y ante la cerrazón han decidido retirarse, pero continúan cobrando. La Bomba le estallo al inútil edil de Cacahoatán y fueron los regidores plurinominales quienes le han enfrentado, lo cual podrían ser secundados por algunos líderes de lucha social y tomar la alcaldía de ese lugar si el edil no reacciona y resuelve sus problemas. El problema que tiene encima del pago que se le exige haga a los trabajadores por laudos de por lo menos 3 millones de pesos, que regidores que hoy tienen el agua hasta el cuello, dicen le advirtieron al edil lo solucionara, pero, como siempre su cerrazón pudo y le valió madre, hoy no solo tiene que pagar ese laudo, sino que también los regidores están bien abrochados por sendas multas que les llego. Seguidamente está el problema de su cuenta pública que regidores plurinominales del partido verde y de MORENA le exigen exhiba ante el cabildo porque hay que recordar que de no entregar la cuenta pública también habrá multas y recargos y quienes serán los paganos, a mí que les importa. Otro problema, personal, es el de la deuda con particulares a quienes les compro lotes, rancho, fincas, o cabañas y que al decir de varios ciudadanos y regidores de ese mal logrado ayuntamiento sigue comprando, problema que se va a judicializar y que tarde o temprano el presidente Trumpudo Sen tendrá que comparecer ante las autoridades jurídicas y sino al tiempo. Cabe destacar que los regidores se niegan a firmar la cuenta pública porque dicen que está llena de atrocidades y una serie de irregularidades. Los regidores plurinominales encabezados por Sostenes pueden significar la caída del edil sino se pone abusado, toda vez que se ha ido ganando el rechazo, y el repudio de la sociedad, así es que el que avisa no traiciona. (hay más de este tema) …sin comentarios

NO BAJAREMOS LA GUARDIA POR NINGUN MOTIVO: LLAVEN ABARCA…

Luego de informar sobre las acciones donde destaco los resultados del Operativo de Verificación de Bares, Cantinas y Similares en Cumplimento a las Medidas Preventivas de Salud Contingencia COVID-19, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, informo sobre los avances de la carpeta de investigación con motivo del hallazgo de tres cuerpos sin vida del sexo masculino en el municipio de Mapastepec.

Indico que según los acuerdos que se han dado en las mesas de seguridad y acuerdos tomados con el Consejo de Seguridad de Salud, se ha logrado con el grupo interinstitucional coordinados por la fiscalía estatal y en coordinación con autoridades federales, la verificación de bares, antros, cabarets, cantinas, y similares que se encuentran en toda la entidad se ha logrado supervisar al menos 32 mil 367 establecimientos. De esos 32, dijo, 151 han sido suspendidos provisionalmente por incumplir las especificaciones de la Ley General de Salud y 24 de ellos han sido asegurados, derivado de la presunta comisión de un delito, siendo presentadas ocho personas ante el órgano jurisdiccional. Cabe destacar agrego el fiscal estatal que no se bajara la guardia en ese giro negro “y continuaremos con los operativos con el objetivo de evitar la expansión de la pandemia provocada por el COVID-19 y conductas delictivas. Llaven Abarca más adelante subrayo, “Mantendremos estas acciones hasta que el Consejo Estatal de Salud lo determine, todas las autoridades de seguridad y justicia estamos comprometidas en garantizar la seguridad y la salud pública de las y los chiapanecos”. Seguidamente indico el fiscal general que, ha habido avances en la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio en el municipio de Mapastepec. De igual forma el funciona estatal encarado de impartir la justicia en nuestro estado añadió que la Fiscalía Especializada en Homicidio al tener conocimiento de la noticia criminal inició trabajos de investigación de campo y de gabinete, estableciendo que al interior de un vehículo se encontraban restos de tres cuerpos calcinados, asimismo indicó que el área de periciales se encuentra practicando diligencias de ADN para lograr la plena identificación de las víctimas y dar certeza a la sociedad. Al último acoto, “Estamos investigando con objetividad y transparencia para dar a conocer los resultados y presentar ante las autoridades correspondientes a quien o quienes resulten responsables…ver para comentar

FGR ASEGURA ARMAS, CARGADORES Y CARTUCHOS EN CHIAPAS: VILA

Ya que estamos en el tema de fiscales, déjame comentarte amigo lector que el delegado de la fiscalía federal Alejandro Vila Chávez, dio a conocer vía celular que derivado de los trabajos de investigación y de inteligencia de los policías federales se logró llevar a cabo un cateo donde se aseguró 14 armas de fuego en un inmueble. Con la colaboración del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal federal, se logró llevar a cabo esa acción donde dije anteriormente se logró asegurar un inmueble y 14 armas de fuego, agrego al mismo tiempo que fue mediante una denuncia anónima que se abrió la carpeta de investigación y el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y realizó la diligencia, con el apoyo de los efectivos de la PFM, así como de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, para seguridad perimetral, en un inmueble ubicado en el camino a Berriozábal-Vista Hermosa, municipio de Berriozábal. Vila Chávez aseguró de igual forma que los policías federales bajo el mando de esa delegación a su mando al localizar el domicilio iniciaron el cateo amparado por la orden de un juez federal de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, donde los federales lograron el aseguramiento de 8 fusiles calibre .223, uno de ellos, abastecido con un cargador con 30 cartuchos, un fusil calibre 7.62, cuatro carabinas calibre .223, un arma corta calibre .40 con un cargador abastecido con 13 cartuchos, así como, 16 cargadores y cuatro cajas con 200 cartuchos. Cabe señalar que no hubo detenidos. Al finalizar el fiscal de la federación fue claro al indicar que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, el cual se encargara de integrar la indagatoria correspondiente a efecto de continuar con las investigaciones…sin comentarios

ROSY INICIA BRIGADA ROSA EN TAPACHULA…

La alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, indicio que, con el objetivo de prevenir y detectar el cáncer de mama, inició la Brigada Rosa en el ejido Felipe Carrillo Puerto con la participación de diversas secretarías del Ayuntamiento Municipal que realizaron actividades integrales en beneficio de la salud de los tapachultecos. agrego que, en la zona alta de Tapachula, se llevaron a cabo sesiones de pláticas de orientación con el fin de detectar oportunamente ese padecimiento. Así mismo señalo que se le tomo la presión arterial, glucosa, vacunación, cortes de cabello, orientación para salud reproductiva, optometría, vacunación antirrábica y la toma de mastografías a través de la Unidad de Mastografía Digital…ver para comentar

