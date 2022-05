#HASHTAG DE LA SEMANA

#RELEVOS Y CONFIRMACIONES EN EL CONGRESO DEL ESTADO. Un día bastante movido en la vida política del Congreso el Estado de Chiapas, ya que se dieron los cambios y las confirmaciones en los liderazgos. Por lo pronto, el nuevo presidente de la mesa directiva en sustitución de la legisladora Rosa Elizabeth Bonilla, es el famoso “chocorrol”. De origen político del grupo de La Concordia en donde lo asocian con la familia del “amigo Migue” que gobierna desde hace 9 años el municipio. Hablamos del ex consejero de la judicatura estatal, José Octavio García Macías, que además lleva el sello del jaguar negro, pero que finalmente fue arropado por todas las fracciones parlamentarias. García Macías habrá de cumplir esta responsabilidad en el período del 1º. de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021. Como vice presidentas Tania Martínez y Haydeé Ocampo, como prosecretario el diputado Omar Molina Zenteno. Durante su intervención por el PVEM, el legislador Fidel Álvarez Toledo sostuvo que es necesario sumar esfuerzos para abonar a la paz, la gobernabilidad y la atención de los temas prioritarios en la agenda social y económica de Chiapas. En la Junta de Coordinación política fue confirmado el Diputado Marcelo Toledo Cruz, por el excelente trabajo que ha venido realizando para conciliar los intereses y las relaciones de todas las fracciones partidistas hasta ahora. Toledo Cruz dijo que “en el partido que represento invertimos nuestro tiempo en legislar en favor del pueblo, ningún cargo o encargo vale más que eso. Confiamos en el esfuerzo unánime por sacar adelante la agenda legislativa”. Se pronuncio por privilegiar la construcción de grandes acuerdos, que en el ejercicio de la política y la administración se requieren para el beneficio de la ciudadanía”.

#GRAN ALIANZA Y TRABAJO PRIISTA EN EL SOCONUSCO. El PRI en Chiapas, dio visos de que para las elecciones del 2021 podría conformar una alianza con el PAN y PRD, al tiempo de delinear cuales serían los aspectos a tomarse en cuenta para ello. Eruviel Alonso Que y Héctor Rovelo Báez, delegado del CEN del PRI y presidente del CDE del PRI en la entidad, respectivamente, señalaron que se necesita una gran alianza para que el pueblo de Chiapas tenga mejores oportunidades, que los empresarios tengan las condiciones para seguir creciendo, que el obrero tenga un mejor salario, que las amas de casa tengan programas sociales, programas enfocados para el desarrollo de la familia y que los jóvenes tengan más oportunidades, ese es el espíritu de la alianza que va de menos a más. Reconocieron el esfuerzo que están haciendo las dirigencias de los partidos en su etapa estatal. Pues es una alianza, no solo para una elección, sino para conceder trabajo en equipo a favor de la ciudadanía y necesitamos que esa alianza combata, no sólo la pobreza, sino que de oportunidades y empleos. Por el momento nos reportan que están en gira de trabajo por la región del soconusco.

#IMAGINEN AQUILES ESPINOSA ES EL GALLO DE CARLOS MORALES. Todavía no se termina de reponer Aquiles Espinosa de los señalamientos de “corrupción” que se han denunciado en contra de la secretaría de movilidad y del transporte, y ahora tendrá que encarar las reacciones que habrán de producir las declaraciones de su primo el Alcalde Carlos Morales Vázquez. Ahora resulta que lo ha destapado como su sucesor, pintándolo de color moreno tricolor. Dejando con la puerta en las narices como es su costumbre a su aplaudidor número uno, a Paco Rojas, a quien ya se lo había prometido. No cabe duda, le volvieron a jugar su cabecita.

#DESCONOCIDA A WILLY OCHOA POR ACUERDOS EN LO OSCURITO. Por estar prometiendo lo que no está autorizado, fue llamado al CEN del PRI, para hacerle un serio extrañamiento el ex gobernador Willy Ochoa. Todas sus aspiraciones por la candidatura a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez fueron desconocidas para el 2021. por estos acuerdos en lo oscurito. De tal manera que uno de los beneficiados, es Manuel Sobrino, que se coloca por su trabajo en el PRI, como uno de los favoritos.

#IVÁN CAMACHO SECRETARIO PARTICULAR DE ZOÉ ROBLEDO. Quien se desempeñará como Coordinador de Relaciones Internacionales en la administración de la UNACH, Iván Camacho, acaba de ser nombrado por el Maestro Zoé Robledo Aburto, Director del IMSS, como su secretario particular. Reconocimiento a un joven profesionista por su talento y capacidad. Otro chiapaneco que seguramente será llamado en breve para incorporarse al equipo del IMSS es el Dr. Saúl Madrid.

#CUIDADO CON LOS CANDIDATOS EN SAN CRISTOBAL. La dirección de tránsito en San Cristóbal de las Casas, se ha visto en la necesidad de poner señalamientos para que los automovilistas moderen su velocidad, para evitar que puedan atropellar a algún candidato a la alcaldía, ya que suman cientos los que aspiran a suceder a Jerónima Toledo.

#REGRESO DE LA BUROCRACIA HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE. Mientras a nivel federal se ha establecido que el retorno a las oficinas del gobierno será hasta el 4 de enero, y en Chiapas podría ser el 3 de noviembre, al acalde tuxtleco que no le teme a seguir cometiendo errores que puedan provocar contagios y muertes, les ha exigido que se presenten desde el 17 de septiembre. No cabe duda que Carlos Morales Vázquez está incontrolable, que ha perdido hasta la noción de los tiempos. No se ha dado cuenta que estamos en plena pandemia y que siguen aumentando los contagios, y que además en el Ayuntamiento por esta cerrazón ya se murieron por lo menos 12 trabajadores.

#MARIANO ROSALES EL MEJOR ALCALDE DE CHIAPAS. Quien sigue anotándose aciertos y ganando reconocimientos, es el actual alcalde Villaflores, Mariano Rosales Zuarth. El Fiscal General del Estado, Jorge Luís Llaven Abarca que estuviera presente en el reciente informe de la administración municipal, lo reconoció como el mejor alcalde de Chiapas. Posteriormente este reconocimiento fue confirmado por el Lic. Ismael Brito Mazariegos, en la reciente visita que le hiciera el alcalde Mariano Rosales. Enhorabuena.

#RUTA POLITICA 2021 NUEVO PROGRAMA EN DIARIO MULTIMEDIA. Si usted quiere estar informado sobre los escenarios que ya se comienzan a construir con miras al proceso electoral del próximo año, sintonice y vea RUTA POLITICA, que es el nuevo programa de Verónica Rodríguez y Felipe Alamilla, en Diario multimedia del Diario de Chiapas. Estén ustedes atentos e informados. Análisis, entrevistas y opiniones.