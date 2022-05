Renegociando Lealtades

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

A la búsqueda de construir un nuevo y eficiente modelo económico y social, ante la innegable crisis política que hoy padece nuestra nación, todos los actores políticos de todos los niveles: federal, estatal y municipal así como también legisladores de todos los partidos políticos, organizaciones nacionales empresariales, la sociedad participativa protestando en las calles, cada vez con mayor vigor, exaltada y preocupada por las circunstancias que muestran los efectos de una crisis económica y sanitaria que en los últimos ochenta años no habían presenciado en su conjunto todos los mexicanos…

En el contexto de esa frágil situación y mientras atravesamos los impactos negativos de estas inusuales crisis, el proyecto de ley de presupuestos para el año 2021 considera preocupantes recortes, para los estados y municipios de todo el país, que disminuirán su capacidad de operación e inversión, lo que evidentemente aumentará la creciente pobreza y desigualdad social; el país entero necesita fortalecerse en el rubro de la inversión pública, para poder generar soluciones y dar sostenibilidad financiera e institucional.

La decisión del gobierno de México de no utilizar la política presupuestaria y fiscal para coadyuvar en la solución de estas crisis es cuestionable; abandonar y no estimular el desarrollo de nuestro país es particularmente grave para los estados y municipios insostenibles, ya que en temas de finanzas públicas estos no tienen la capacidad de generar ingresos suficientes para atender la ya de por sí pobreza y desigualdad en cada una de sus localidades, y más aún, el haber usado su presupuesto en este 2020 y muy seguramente en el 2021, en la contención de la salud pública socavada aún más por el Covid-19.

Los gobiernos estatales y municipales no cuentan ni con los recursos ni con los modelos de financiamiento para ofrecer soluciones eficientes: en infraestructura pública, en los sistemas de salud y educación, en los de seguridad pública; es decir, lamentablemente tienen todas las necesidades y responsabilidades para atender la problemática política, económica y social, que en teoría deberían de contar por parte de la federación, con las transferencias, programas y recursos fiscales participables a los estados y municipios.

Las deficientes finanzas públicas nacionales, definitivamente no generan ni generarán en el año 2021 los incentivos necesarios para estimular el crecimiento económico y consecuentemente contener la caída en picada que tenemos en el desarrollo y bienestar social; los estados considerados ricos hoy presentan graves problemas económicos y de desaceleración en su desarrollo; así también los estados considerados pobres, hoy mantienen una desigualdad creciente entre estos, al tiempo que conforme han transcurrido los últimos 30 años, en la composición del gasto a nivel local la inversión pública representa cada vez menos del gasto total en cada una de las entidades federativas; algunos estados dependen al cien por ciento del financiamiento federal para la inversión pública en infraestructura y algunos otros apenas entre un 2% y 3% de sus recursos estatales lo destinan para inversión pública.

El incentivo perverso que tiene el modelo económico nacional en particular el referente a las transferencias federales y participaciones fiscales, tiene como criterio recibir más dinero cuando la población se encuentra en extrema pobreza o con un nivel de desarrollo muy desigual (bajo), por lo que siempre en tanto estén así, hay que subsidiar y si este modelo no se revisa, pero particularmente no incentiva la inversión pública, trayendo consigo el desarrollo para salir de la pobreza y desigualdad y que no solamente esta variable sea un criterio solidario en lugar de un criterio resarcitorio o productivo.

El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el programa de Inversión de la Secretaría de Comunicación y Transportes se observa que la mitad de los estados de la república no están contemplados en dicho programa; en el 2020 la partida presupuestal con 5 mil 249 millones de pesos menos de recursos, incluyó proyectos de 26 estados, pero para 2021 solo 14 entidades del país quedaron previstas, la economía del país está supeditada a crecer un 4.1% en 2021, siempre y cuando se dé la reactivación económica y más aún sujeta a la disponibilidad de la vacuna contra el Covid-19.

El pronóstico mexicano para la economía en 2021 es inestable, asumiendo que la trayectoria de la recuperación económica pasará por el tamiz de la inversión pública y privada, cuando esta última aún no pronuncia el programa de los proyectos de inversión económica consensada con la federación; respecto a los ingresos presupuestarios se estiman menores en un 3% real respecto a los aprobados en 2020.

Es necesario encontrar mejores propuestas para que el país pueda generar mejores condiciones económicas y crecer sostenidamente, las cifras del país son extremadamente pesimistas pero esa es la realidad, no la podemos evadir, no la debemos eludir, considero que no debemos esconderla, sería de consecuencias fatales de continuar con estas políticas oficiales engañosas, que no benefician a nadie, ni a ellos mismos, no combatir correctamente la perspectiva y la dirección económica y social del país indiscutida en unidad, abrirá diversos abismos sin puentes que puedan más adelante recuperarnos, de los quebrantos financieros y económicos que sufrirá nuestra nación.

Si cuantificamos como vamos a terminar el 2020, lo que pasó en el 2019 y como viene el 2021, sin duda, puedo asegurar que hasta el 2024 habría factibilidad de recuperar el tamaño económico de lo que tuvimos en 2018, sin que evidentemente esté convalidando que traíamos una economía de primera, al contrario, hemos traído una economía deprimida en estos últimos 20 años. Hoy en día la política de los políticos, no la política democrática, habla de números y no lo traducen en humanos, en vidas, en pobreza, en falta de empleos, en carencia de medicamentos, en muertes; es muy fácil hablar solo para efectos de retórica política y negocios, es frustrante y muy lamentable que hoy en día, en gran parte de la república mexicana los pobladores ya esperan las elecciones del 2021 porque obtendrán sus despensas y dinero en efectivo de cada uno de los partidos participantes que al mejor postor, le redituará su triunfo.

No ganará la mejor propuesta para el desarrollo de México, ganará la de mayor movilidad y capacidad de operación y convencimiento, es momento de romper este modelo, el cual no será exitoso si los actores participantes en las próximas elecciones políticas no cambian, no transforman, no modifican, no le dan prelación a los intereses nacionales sobre sus intereses partidistas y personales, basta de abucheos, de plantones, de protestas, de descalificaciones, de querer sacar al enemigo político, al que discrepa de tu criterio ideológico, al que no se encuentre contigo significa que está contra de ti.

El gran enemigo es la pobreza, la desigualdad, la corrupción, los intereses voraces, el culto a la persona, 50 millones de pobres, 77 mil muertos por Covid-19, 70 mil muertos a causa de la inseguridad, el récord más grande de homicidios que ya tenemos en México, los imparables feminicidios; eso es lo que tienen que enfrentar y solucionar sin regateo, sin pantallas, sin estafas políticas maestras; ¿cuál es la propuesta política de los partidos para erradicar este luto y vergüenza que envuelve a la nación?

La pandemia evidenció la incapacidad de los gobiernos en la procuración y cuidado de los ciudadanos mexicanos, reivindicarse será la nueva tarea moral que deben incluir en sus programas y acciones para tener una clase política alineada al desafío para concretar y combatir la desigualdad de nuestra nación.

La renegociación de la lealtad es con el pueblo mexicano.