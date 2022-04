Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Renuncia Jordán Alegría, coordinador delegacional de la fiscalía de justicia del estado

Decidí por mi propia voluntad seguir caminando en las políticas públicas del gobernador y dejar mi notaria, así lo expreso el coordinador delegacional de la fiscalía general de justicia del Estado Jordán de Jesús Alegría Orantes, al mismo tiempo de enunciar que, Una política de transparencia, equidad, justicia y democrática la cual debemos todos seguir como chiapanecos bien nacidos. decidí continuar en el proyecto del mandatario estatal por ello he renunciado a la patente de Notaría Pública número 129 del Estado, -dijo- que ante la convocatoria, en un marco de congruencia política que el gobernador ha ejercido decidí continuar en el proyecto del mandatario estatal, por ello he renunciado a la patente de la Notaría Pública número 129 del Estado con residencia en Tuxtla Gutiérrez desde 2011, y con ello –comento- ratifico ante el mandatario estatal mi serio y sincero compromiso como servidor público en este órgano de procuración de justicia. En este ejercicio de congruencia política, quiero dejar claro, pero muy en claro que mi decisión es voluntaria y prefiero seguir unido a la estructura política del gobernador Rutilio Escandón cadenas por así convenir a mis intereses personales, y continuar brindando mi servicio en la Fiscalía General del Estado y adherirme a la convocatoria del jefe del Ejecutivo Estatal para servir a la sociedad de tiempo completo. A esa acción hubo una reacción de parte del ejecutivo estatal quien manifestó su congratulación por la decisión tomada por Jordán de Jesús Alegría, fiscal coordinador delegacional, a quien exhortó a continuar desempeñándose con verdadera y entera vocación de servicio en la Fiscalía del Estado que bien encabeza el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. Es por ello acoto Escandón Cadenas, “Los servidores públicos no podemos distraernos con ninguna otra función, nada más nos debemos a la ciudadanía y servirle las 24 horas, por eso el fiscal de Coordinación ha decido renunciar a esta patente”. Nuestro reconocimiento por esa muestra de lealtad y disciplina del amigo Jordán Alegría…ver para comentar

EXHORTA RUBIO MONTEJO A LA PARTICIPACION CIUDADANA…

El diputado federal Roberto Rubio Montejo informó a este columnista que asistió hace unos días a la presentación del libro » Empoderamiento económico de mujeres rurales a través de proyectos productivos: Los casos de Ayotoxco, Cuetzalan y Hueyapan en la sierra Nororiental del Estado de Puebla»‘, de la autora Denisse Michel Vélez Martínez, a quien felicito por obtener el Primer Lugar del 3er Premio Nacional «Diputado Francisco J. Mujica», sobre desarrollo sustentable y soberanía alimentaria. Agrego Rubio Montejo que ese da muestras claras del papel fundamental o rol que juegan las mujeres para el desarrollo sostenible del país, por lo que es importante impulsar a la mujer rural mexicana para el desarrollo económico, social y ambiental, pilares fundamentales del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Al final comento que celebraba que hubiera ese tipo de proyectos al mismo tiempo el diputado federal chiapaneco exhorto a todos a tomar parte en el premio nacional Francisco J. Mujica en su edición 2020, organizado por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural Sustentable. Para mayor información pueden consultar http://www.cedrssa.gob.mx…sin comentarios

“GÜERO” VELASCO, PROPONE NUEVA INICIATIVA A FAVOR DE LAS MUJERES…

Y ya que estamos hablando de los verdes ecologistas déjame comentarte amigo lector que el coordinador parlamentario de los senadores del partido verde ecologista Manuel Velasco Coello, comentó que el caso de la joven saxofonista atacada con ácido, muestra los niveles alarmantes de crueldad contra las mujeres. Así mismo enuncio Velasco Coello que, Por eso, propuse una Iniciativa de Ley para tipificar el delito de lesiones con sustancias químicas y duplicar las penas cuando la víctima sea una mujer. Bien por el senador chiapaneco en lanzar una nueva iniciativa no que otros senadores solo agarrándose las manos andan con funcionarios de salud, como puercos y marranos…ver para comentar

NOTARIOS EXIGEN INVESTIGUEN AL TITULAR DEL PROVICH…

Notarios de la costa solicitan al gobernador Rutilio Escandón Cadenas abra una minuciosa investigación en contra del perverso titular de la Promotora de la vivienda de Chiapas, quien está favoreciendo a uno de sus ex jefes en su paso por la presidencia municipal de Tapachula. Al decir de los notarios costeños, Fredy Escobar, al parecer ha convertido a la PROVICH una minita de oro la cual le deja jugosas ganancias ya que se dice, sin conceder, está favoreciendo a un ex jefe es su paso por la alcaldía Huacalera, toda vez que le favorece con darle “trabajo” enviándole un sin números de proyectos de escrituración, jugoso negocio que debe ser investigado. Los notarios tienen razón los proyectos de escrituración que esa dependencia estatal maneja debería ser distribuida con equidad, así como las políticas públicas del gobernador, sin embargo, Fredy Escobar favorece a un notario que fue alcalde abanderando las siglas del PAN apoyado por el tristemente célebre Nemesio Ponce, padrino político del que también fuera CUICO (delegado de Transito del estado) al que según se dice, sin conceder le entrega Fredy Escobar al menos 400 escrituras semanales. Cierto o falso el gobernador está obligado a investigar al respecto, toda vez que el titular de la PROVICH se ha caracterizado por ser un ente que todo lo ve con ojo de dinero. Con un sin fin de proyectos de escrituración el titular de la PROVICH dicen, sin conceder, beneficia a quien le mato el hambre cuando fue alcalde de Tapachula, solo porque es gente u operador del IBM, uno más de los operadores del inquilino del segundo piso que le está ayudando a formar estructuras políticas con los panistas , según se dice es por ello que el Fredy Kruger, le da el total apoyo, de ser así señor gobernador, negros nubarrones se presagian y los problemas en puertas, ya los notarios, se supo, interpusieron queja ante la instancia estatal correspondiente y dentro de breve buscarán audiencia con el número uno, así es que abusado mi gobernador…sin comentarios

REMODELACION DE HOSPITALES EN CHIAPAS, SIN LICITACIONES…

De acuerdo a un artículo publicado en un rotativo de Chihuahua, el tabasqueño conocido como el Tío Chemita está haciendo de las suyas, contradiciendo a la política del presidente AMLO, pues resulta que al menos unos hospitales estatales en esta entidad tuvieron en diciembre de 2019 trabajos de rehabilitación de sus redes de gases medicinales. Pero resulta que ningún contrato se licitó, es decir, todos se otorgaron por asignación directa el 11 de diciembre de 2019, todos concluyeron el 31, último día del año, Tanta razón tenía su ex administrativa de protestar porque ya había detectado esos contratos sin ser licitados, pero por eso la corrió, ese fue su peor delito de la pobre señora. Según el artículo cada gaseada tuvo un costo de al menos 6.8 millones de pesos. Es una cantidad enorme, continua el artículo, Un monto así habría sido más que suficiente para instalar una nueva red en un centro médico del tamaño de La Raza, pero los hospitales chiapanecos son todos pequeños y de alcance regional. pero, de este tema continuaremos hablando más en la próxima entrega de esta su gustada columna…por nosotros amigo lector aquí la dejamos…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK