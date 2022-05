Letras Desnudas

Mario Caballero

¡Renuncien, regidores!

¡Qué papel más humillante, penoso, incluso trágico, les ha tocado jugar a los regidores de Tuxtla Gutiérrez en la Cuarta Transformación!

Carlos Morales Vázquez, quien asumió la presidencia municipal sin un plan de gobierno definido y buscando usar de trampolín la alcaldía para ser candidato a la gubernatura en 2024, redujo a los regidores a simples comparsas, en inútiles útiles para satisfacer sus propias ambiciones, en autómatas ciegos, mudos y sordos.

Con una excepción, todos se convirtieron en el coro de un gobernante obsesionado con el poder, hambriento de dinero, al que le han aprobado iniciativas retrógradas y hasta ilegales y gastos fútiles. Su misión en el cabildo era la de formar el contrapeso, darle equilibrio al poder y vigilar el gobierno con tal de que no se cometieran excesos y fraudes. Terminaron siendo mascotas del alcalde.

La misma “lealtad ciega” que el presidente les exige a los suyos, es la que también ellos le han dado. Lo cual implica obediencia a la instrucción presidencial de autorizar sin la mínima queja las modificaciones a los reglamentos municipales, que es la función principal de los regidores. De hecho, se habla de que él capturó al cabildo mediante el reparto de dádivas y privilegios y por eso ahora les exige infringir la ley para -supuestamente- “rescatar” a la capital del desorden público y la ingobernabilidad.

Esa lealtad ciega quedó manifiesta en el Segundo Informe de Carlos Morales, ayer martes. Ubicados en el Patio Cívico del Ayuntamiento escucharon el mensaje oficial y aplaudieron a todo lo que ellos le aprobaron previamente al presidente. Inclusive celebraron aquellas gestiones que el alcalde anunció como propias cuando son de gobiernos anteriores, como la municipalización de la colonia Real del Bosque, por ejemplo. Igualmente, la obra de encarpetado de la 9ª. Sur que fue realizada por el Gobierno del Estado. En estos dos años, los regidores no han sido más que “focas aplaudidoras” en un circo infame.

A lo largo de su trayectoria política Carlos Morales ha demostrado que no le importan los cargos y la legalidad. Cuando fue secretario de Medio Ambiente en la administración de Manuel Velasco se dijo que protegió a Veolia a cambio de dinero, a sabiendas de que esta empresa tenía un largo historial de violaciones de leyes ambientales, inclusive demandas penales, y su encargo era velar por los recursos naturales de Chiapas y hacer las denuncias pertinentes contra personas o empresas infractoras. No cumplió, sino aprovechó el puesto para beneficiarse. Antepuso las ganancias al cumplimiento de la ley.

Es la misma actitud que ha asumido como presidente municipal: no le interesan los cargos y la legalidad, sino los encargos y la lealtad, lo cual es inaceptable.

Los regidores capitalinos, para quedar bien con él, voltean a ver para otro lado ante las denuncias por acoso laboral, acoso sexual, nepotismo, tráfico de influencias, corrupción y han dado el visto bueno a adquisiciones millonarias por adjudicación directa, como la escandalosa compra de contenedores de basura por un monto superior a los 28 millones de pesos que el Ayuntamiento hizo a Veolia en meses recientes a pesar de las consabidas violaciones legales. También fueron instruidos para aprobar el aumento del impuesto predial y el cobro de agua potable a las escuelas públicas.

El costo que pagarán los regidores, al incumplir sus funciones, será altísimo. Más allá de los beneficios o pagos que estén recibiendo por su reprobable sumisión al presidente municipal, todos asumirán riesgos, sobre todo en lo político. Porque, en primer lugar, al autorizar el incremento al pago predial están siendo insensibles con miles de personas que se quedaron sin empleo durante la presente contingencia sanitaria, o que tal vez enfermaron o que tienen algún miembro de la familia enfermo. Están obligando a los jefes de familia a pagar más impuestos en esta crisis económica que es la más grave que hayan vivido muchas generaciones.

Los regidores deberían saber que Morales Vázquez está equivocado en su visión y que elevar el pago de impuestos no es la mejor opción en estos momentos, menos todavía si se toma en cuenta que buena parte del presupuesto ejercido durante estos dos años ha servido para alimentar la corrupción del alcalde y de sus hermanos. Pensar que al incrementar los ingresos municipales vía recaudación tributaria propiciará mayores obras y desarrollo, es una ingenuidad.

El costo que pagarán también se elevará porque tampoco están atendiendo a los ciudadanos, no están generando propuestas para resolver los problemas del agua potable, alcantarillado, alumbrado público, seguridad, salud y menos aún para el fomento de la economía de la ciudad. Los empresarios pidieron apoyo para sostener sus negocios durante la cuarentena, pero los regidores fueron fieles al alcalde y también los ignoraron.

En la administración a la que ellos pertenecen se elevaron el desempleo, la inseguridad, la corrupción y ya nadie tiene la cifra exacta de empresas que cerraron como producto de la pandemia. Además, solaparon que el alcalde amenazara con despedir a los empleados del Ayuntamiento que no acudieran a sus labores durante la emergencia de salud, y hasta el momento ya son más de 20 los que perdieron la vida. ¿Por qué? Porque además de las amenazas, el presidente no les brindó el debido equipo de seguridad y no le importó que muchos de ellos estuvieran enfermos o fueran adultos mayores, es decir, parte de la clase más vulnerable a la enfermedad.

Sabemos que a algunos regidores el alcalde les ofreció puestos al terminar el trienio. A otros, dinero. Paco Rojas se vendió por la Medalla al Mérito Ciudadano que Carlos Morales le dio a su padre Valdemar Rojas, expresidente de Tuxtla Gutiérrez. A partir de entonces, el servilismo de “Pacomoches” fue evidente. También se dijo en cierto momento que le había ofrecido la candidatura a la alcaldía por el partido MORENA. Eso recrudeció la inmoralidad de quien se ha constituido en el más férreo defensor de las ocurrencias y abusos del edil.

Los regidores deberían saber que antes que todo está la dignidad. Quizá el siguiente ejemplo es muy extremo, pero Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda alegando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador toma decisiones de política pública sin ningún sustento y por personas que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Más recientemente, Jaime Cárdenas dimitió al INDEP, para no ser un delincuente más.

¡RENUNCIEN!

Está por demás decirlo, pero los regidores de Tuxtla Gutiérrez tienen un deber legal y moral que no es de lealtades. Están obligados a velar por los intereses de los ciudadanos, en ninguna manera ser el cortejo del presidente municipal como ahora lo son.

Señores regidores, apelo a su consciencia: ¡renuncien! Por dignidad. No sean delincuentes. Y si no quieren renunciar, lleven a cabo sus funciones inherentes a su cargo, en vez de cumplir ciegamente las instrucciones de Carlos Morales.

Aprueben lo que mejor convenga a los ciudadanos y hagan respetar las leyes. Desempeñen el cargo conforme a ley y por Tuxtla, que no merece lo que ustedes le están haciendo. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com