República en Roma Antigua y la República en México

José Óscar Valdés Ramírez

La primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre; es la costumbre la que consigue hacernos tragar sin repugnancia su amargo veneno. Étienne de La Boétie

La República se implantó en Roma en el año 509 a.C y se mantuvo hasta la Época Imperial en el año 27 a.C. En los últimos años de la República estuvieron al cargo dictadores como Julio César. Según la tradición, en el año 509 a.C. se produjeron una serie de hechos esenciales en la historia de Roma: se expulsó al último monarca, Roma fue tomada por el ejército de Porsenna, se firmó el tratado entre Roma y Cartago, se iniciaron de los Fastos Consulares y se consagró el templo de Júpiter Capitolino. Parecen muchos acontecimientos para tan poco tiempo. El único perteneciente con seguridad al año 509 a.C. es la dedicatoria del templo de Júpiter. Los restantes pudieron suceder más tarde, aunque con poca diferencia de tiempo.

Los Fastos Consulares (listas con los nombres de los cónsules que servían como referencia para datar acontecimientos importantes) resultan básicos para el estudio de la República a partir del 503 a.C., fecha en que se considera que ya son dignos de credibilidad. Otro sistema utilizado se basa en el ritual del clavus annalis. Esta práctica se inició al año siguiente de la dedicatoria del templo de Júpiter Capitolino y consistía en clavar un clavo en el muro de la cella de Minerva cada aniversario de esta dedicatoria. El primer clavo fue clavado en el 508 a.C., un año después de su consagración. El templo de Júpiter Capitolino constaba, además de la cella de Júpiter, de otras dos anexas: la de Minerva y la de Juno.

La década que siguió al 509 (fecha de la conspiración contra el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, cuando estaba fuera de Roma sitiando la ciudad de Ardea) es un período oscuro del que sólo se conocen hechos aislados. La transición política de la Monarquía a la República fue seguida de graves tensiones sociales internas que fueron aprovechadas por los pueblos vecinos para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. De ahí que, durante los primeros 70 años de la República, Roma tuviera que ratificar su identidad en demasiadas ocasiones.

Los primeros años de la República son de incertidumbre como consecuencia de la confusión política existente. Había partidarios de la Monarquía, de la República, de Porsenna y de la Liga latina, entre otros. Los que conjuraron en el 509 a.C. no tenían prevista ninguna fórmula institucional para sustituir a la monarquía. Además, por las luchas entre patricios y plebeyos, la República se caracterizó por la expansión del poder de Roma a toda la Italia peninsular, por la promulgación de la Ley de las XII Tablas en el 450 a.C y por las guerras civiles por la igualdad.

La Ley de las XII Tablas, llamada así porque estaba escrita en doce tablas, es el código más antiguo de Derecho romano. Se estableció para aplacar las demandas de los plebeyos. Ahí termina la dictadura y se inicia la transición de la República al Imperio Romano. El gran paso hacia un sistema político en el que el poder se acumulase en manos de una sola persona lo dio Sila (dictador en los años 82-79).

La sistematización de Sila fue muy importante y una de las consecuencias que tuvo, y que influyó en gran medida en la política y en el propio final de la República, radicó en el hecho de que concentró todo el poder político en manos del Senado, hecho que no sucedió con el poder ejecutivo y ahí se termina la República para dar nacimiento al Imperio Romano.

En México pasamos de un México de Emperadores a una República después de varios vaivenes, también existieron posturas encontradas y divisionistas. No es una historia nueva, los Estados que más producen, que tienen cargas fiscales importantes, que dan empleo y que por medio de esos impuestos se les da recursos a los Estados más necesitados sin recibir algún apoyo a cambio, han buscado a lo largo de los tiempos independizarse para que los recursos que ellos generan sean para su gente.

El Presidente López Obrador asegura que <<los apoyos son para los pobres>> estoy totalmente de acuerdo, que vea por los más necesitados, pero no toma en cuenta que sin empresas que den trabajo y que paguen impuestos, no se tiene dinero para apoyar a quienes menores recursos tienen. Hoy grandes empresarios mexicanos están molestos y preocupados por la situación en el país.

Existe un discurso de división en los Estados Unidos Mexicanos, recordemos la llamada República de Río Grande. El 27 de marzo de 1839, Antonio Canales Rosillo, junto con el Coronel José María González y Antonio Zapata, comenzó una sublevación contra el gobierno de México a fin de crear la República de Río Grande. El movimiento obtuvo el apoyo del gobernador interino de Nuevo León, Manuel María de Llano, así como de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El 30 de octubre de 1839, Las Villas de Guerrero y Mier fueron tomadas con éxito por las fuerzas de Antonio Canales; sin embargo, entre el 10 y 11 de diciembre, fueron repelidos en su intento de tomar la plaza de Matamoros. El 1° de enero de 1840 el ejército de Antonio Canales fue derrotado por el Ejército del Río del Norte al mando de Mariano Arista, el mismo comandante que después intentó recuperar Texas para México. Fue así como el 17 de enero, los delegados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sin el ansiado apoyo de Texas, declararon la independencia de la nueva República de Río Grande.

En Saltillo fue doblegado el Ejército de Río del Norte, por lo que el general Arista y Canales se reunieron en el campo de los Olmitos para negociar un convenio de paz. El 6 de noviembre de 1840, en Ciudad Camargo, Tamaulipas, Antonio Canales aceptó la rendición y, con ello, terminó el intento de independencia. Mariano Arista nombró a Jesús Cárdenas prefecto del distrito norte de Tamaulipas y finalmente Arista asumió la Presidencia de México de 1851 a 1852.

En los años 70 en nuestro país, en el tiempo que en un intento de secuestro fue asesinado el empresario más importante de aquellos años, don Eugenio Garza Sada, había una mala relación entre los empresarios y el entonces Presidente Luis Echeverría, se hablaba de que la riqueza generada en esos estados debería utilizarse para fortalecer a la gente de su territorio. De enero a noviembre de 1840, existió un país llamado República de Río Grande, y estaba conformado por territorios del sur de Texas, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, el norte de México.

La República del Río Grande nació por el rechazo de las políticas centralistas de un México, gobernado -y no por Antonio López de Santa Anna-.

En 1835, también durante el gobierno de Santa Anna, Zacatecas se rebeló contra el centralismo. El gobernador del estado en aquel entonces, Francisco García Salinas, se levantó en armas para proclamar a Zacatecas como territorio independiente. Santa Anna se enteró y se trasladó a Zacatecas para enfrentarse a este movimiento, así que García Salinas fue derrotado y, como castigo, Santa Anna le quitó a Zacatecas -territorio que ahora pertenece a Aguascalientes, este último fue declarado formalmente estado libre y soberano ese año. Zacatecas y Aguascalientes eran uno mismo-.

Yucatán tuvo varios intentos de independencia, algunos fueron exitosos, otros no, el más destacado fue en 1847. Los primeros intentos, también fue contra las políticas centralistas de Santa Anna y fue en 1836. El segundo intento fue, efectivamente, entre los años 1841 y 1847, cuando había una especie de guerra civil en Yucatán, conocida como Guerra de Castas, después de mucho tiempo y de una guerra, donde los Mayas mostraron todo su poderío, ambos grupos llegaron a un acuerdo, y en 1848 se dio la reincorporación definitiva de la Península de Yucatán a la República Mexicana.

El único Estado que se anexo por convicción propia fue el Estado de Chiapas que se separó de Guatemala y Porfirio Díaz cedió Belice a los ingleses a principios del siglo XIX así nació lo que conocemos como los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora 10 gobernadores amagan con salirse de un Pacto Fiscal Federal y si no los escuchan después saldrían del Pacto Federal, este tema pone el dedo en la llaga de los Estados del norte de ser anexados a los Estados Unidos de Norteamérica, si bien es cierto no existe un mecanismo legal que impida su separación el artículo 2 de la Constitución señala “LA NACION MEXICANA ES ÚNICA E INDIVISIBLE”.

Lo cierto es que la falta de operación política de la 4T -que es nula cada día-, merma más el proyecto de AMLO y recibe una sopa de su propio chocolate con sus consultas populares. Así de chafas como las ha hecho el Presidente, así se las aplicaron a él <<la ley no se aplica, se negocia>>. El problema de la 4 T se agrava, nadie quiere confrontar al Presidente nadie le lleva la contraria.

Étienne de La Boétie escribió en Discurso de la servidumbre voluntaria lo siguiente que hoy toma vigencia para el gabinete que integra la Cuarta Transformación

De momento quisiera tan sólo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportar a veces a un solo tirano que no dispone de más poder que el que se le otorga, que no tiene más poder para causar perjuicios que el que se quiere soportar y que no podría hacer daño alguno, de no ser que se prefiera sufrir a contradecirlo.

Es realmente sorprendente y sin embargo, tan corriente que deberíamos más bien deplorarlo que sorprendernos-, ver cómo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y sojuzgados, la cabeza gacha, a un deplorable yugo, no porque se vean obligados por una fuerza mayor, sino por el contrario, porque están fascinados

¿Acaso no es vergonzoso ver a tantas y tantas personas no tan sólo obedecer, sino arrastrase?

La Boétie es un hombre que da un paso adelante, que se atreve a pensar por sí mismo, que asume, con todas sus consecuencias, que es dueño de sus acciones y equivocaciones. Es una persona que cuestiona el conformismo y la obediencia.

Así de simple, y así de revolucionario. Un vicio para el cual ningún término no puede ser hallado lo suficientemente ruin, de cuya naturaleza se reniega y al que nuestras lenguas rehúsan mencionar. Es el vicio de la servidumbre voluntaria.