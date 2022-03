Resiliencia Financiera

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz.

La resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a algunas situaciones inusuales, momentos críticos, adversos e inesperados; del latín resiliens, -entis, participio presente activo de resil?re: ‘saltar hacia atrás, rebotar’, ‘replegarse’.

El desastre económico magnificado por la pandemia provocada por el SARSCOV2, ha desencadenado la peor crisis del siglo, y demanda principalmente a los actores gobernantes del mundo a hacer esfuerzos inusitados verdaderos no simulados, no discrecionales, no arrebatados y sin tintes políticos.

La medida de apoyo para mediar está problemática, deben ser con:

A.-Reglas claras B.-Recursos oportunos (dos meses y se han perdido alrededor de 500 mil empleos), C.-Montos suficientes para paliar los efectos económicos; para tales efectos hasta hoy en día se han conjuntado 3 medidas financieras para reactivar la economía, mientras se supera la crisis económica: tres millones de créditos propuesta del gobierno mexicano (con un primer segmento de un millón de créditos por 25 mil pesos a las empresas inscritas en el IMSS que no despidieron trabajadores); la inyección de 750 mil millones del Banco de México (Banxico) al sistema bancario; el financiamiento vía factoraje por 12 mil millones de dólares, acordado por el BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios, para las 50 empresas más importantes de México y a 30 mil Pymes.

El director del IMSS, informó que se han recibido alrededor de 30 mil solicitudes de créditos solidarios a la palabra, es decir aun no entregan los primeros créditos del millón de 25 mil pesos cada uno, para empresarios solidarios, mismos que sin duda ya deberían haber sido ministrados, tomando en consideración que es para pagar sueldos, luz, renta, etc. en el mes de abril; por supuesto es un buen crédito que se pagará en 33 meses con una tasa de interés relativamente baja (6%) y 3 meses de gracia pagando alrededor de 800 pesos mensuales; para obtener dicho crédito, hay que entrar al sitio web: “www.imss.gob.mx”, cumple el principio de regla clara, no así la entrega oportuna de los recursos, sin mencionar que es insuficiente para los 5.5 millones de trabajadores de estos empresarios solidarios y haciendo cuentas los 25 mil pesos evidentemente son igualmente insuficientes para cubrir todos los gastos de un pequeño y mediano negocio.

En relación al plan Banxico cabe destacar que aún no expiden las reglas claras para acceder al financiamiento de los 750 mil millones de pesos que ofreció inyectar a la Banca, a los gobiernos federal, estatal y municipal, es decir ni reglas claras ni oportunas; ahora bien, en relación al plan financiero del BID Invest, hoy en día solo ha sido ofrecimiento y polémicas.

Por otra parte, la tasa de informalidad laboral se colocó en 56% de la población ocupada y al respecto no hay un paquete de medidas económicas (subsidios y ayudas existenciales), como si lo han implementado otras naciones (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Perú y Guatemala) países que han anunciado apoyos por más del triple de los propuestos por México.

He ahí la preocupación real para estabilizar la economía en la crisis más grande en los últimos 100 años, ¿cómo recuperarnos?, ¿cómo superar una catástrofe así?, ¿cómo defendernos ante esta crisis inédita? Si no dispone la población de recursos y capacidades para recuperar su estado inicial por lo menos, ¿tendremos la capacidad de resistencia?, he ahí la resiliencia financiera sobre todo para apuntalar las medidas que la sociedad tenga que implementar para que el gobierno y el conglomerado financiero, adopten medidas que den respuesta más eficiente a esta crisis financiera que puede convertirse en reacciones incontrolables y de defensa que perturben el orden. Evitemos saltar para atrás.