Respeto a los derechos de los indígenas

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los indígenas son personas muy productivas, trabajan en grupos y venden sus productos, ellos no les piden nada a nadie, lo único que quieren es que les compren sus productos, hacen productos artesanales elaborados a mano pero muy mal pagados, hay personas que son intermediarios que incluso ganan más que los que la producen, MERCADOTECNIA DE MEXICO llevó a cabo una investigación al respecto, muchas personas indígenas del Estado de Chiapas, Sonora, Oaxaca, Veracruz y de cualquier parte del Estado de la Republica producen artículos artesanales según la región donde ellos vivan, sus artículos que producen han llegado a muchas partes del mundo, en ello, llevan una parte de México, ese México que solo desea producir para salir adelante, los indígenas son gente muy trabajadora, pero lamentablemente algunas personas violan sus derechos incluyendo algunos funcionarios, les han despojado de sus tierras, el agua y los campos donde siembran, ellos por medio de sus trabajo mantienen a sus bebés y sus hijos e hijas, pero a veces se ven casi agonizando por la falta de empleo para ellos, la sociedad en general discrimina a este sector poblacional, sin embargo, hay personajes que son luchadores sociales y que han logrado algún escaño en la Cámara de Diputados y que al llegar pelean con más fervor sus derechos, los indígenas merecen los mismos respetos que la demás sociedad, México solo somos uno, no debemos ni tenemos porque estar divididos, sus derechos de las personas indígenas se encuentra plasmada en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero, no solo en ese artículo deben estar plasmados los derechos de las personas que más producen, sino en toda la Constitución completa porque antes que ser indígenas son mexicanos y mexicanas y los derechos son iguales para todos, ni nadie es más ni nadie es menos, estas personas que se encuentran en toda la república mexicana siembran en sus campos van y venden sus productos artesanales y lo que sembraron a las ciudades, lamentablemente las autoridades han violado sus derechos porque en varias ocasiones no les dan un espacio para poder vender sus productos y en otras ocasiones les roban lo que llevan, las autoridades no tienen llenadera, violan los derechos de las personas más desprotegidas de la sociedad, son personas vulnerables que merecen todo el respeto del mundo, incluso, viajan a otros Estados más lejanos para vender sus productos como por ejemplo, hay indígenas de Oaxaca que van a Sonora y que lamentablemente algunas autoridades de algunos municipios como Cajeme, Agua Prieta, etcétera violan sus derechos y los desprotegen más de lo que ya están, no les dan las facilidades para vender sus productos, no le dan un espacio, los restringen, los indígenas no importa de qué Estado sean, son mexicanos y como tales pueden ellos vender sus productos donde ellos quieran, siempre va haber gente que les compre sus productos, el Gobierno Federal y cada Estado deben organizarse y crear fuentes de empleo para ellos, ¿de que forma? Por ejemplo se pueden hacer grandes talleres textiles y darles trabajo a todas las mujeres y hombres indígenas que quieran trabajar para poder alimentar a sus familias, tener una vida digna y decorosa tal y como lo aplica la misma Constitución, se le enviará a la brevedad posible al Diputado Alfredo Vázquez Vázquez quien es Secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas originario del hermoso Estado de Chiapas que preside la Diputada Federal Irma Juan Carlos, para que se cree una iniciativa donde haya proyectos de inversión en talleres textiles, amplia comunicación entre esta Comisión de Pueblos Indígenas y los empresarios que buscan personas para fabricar sus productos y darles trabajo a miles y miles de indígenas de todo el país, que no se encuentren desprotegidos y que puedan salir adelante, que ellos tengan acceso a la educación de forma física, no solo que se firme un tratado y que ahí quede, sino que se lleve a cabo para que este sector poblacional tenga una mejor calidad de vida, otorgarles concesiones a algunos indígenas para que puedan hacer la labor de transporte público en comunidades que están totalmente alejadas y que sus habitantes han llegado a caminar varios kilómetros para llegar a su destino, incluso, han caminado desde sus comunidades únicamente para llegar a la carretera y de ahí tomar algún transporte que los lleve a su destino a vender algunos productos, hay quienes siembran pocas cosas y con sus bolsitas bajan desde sus comunidades para vender lo poquito que sembraron, MERCADOTECNIA DE MEXICO en 2018 y 2019 llevó a cabo una investigación al respecto y lo va a presentar en el Congreso de la Unión, se va a buscar ayudar a estas personas que son totalmente vulnerables, incluso, en carreteras estatales no les han llevado a cabo ninguna construcción de carreteras, solo queda en peticiones y en algunas esperanzas de palabras de algún funcionario que “probablemente los van ayudar”, jamás llega la ayuda, las autoridades federales han dicho que primero los pobres, pero, no sé a qué pobres se refiere, un Estado que ha abrazado y les ha dado la bienvenida correctamente a los indígenas es Monterrey, allá se lleva a cabo en ciertas fechas expo regional de pueblos indígenas, esto, con la finalidad de comercializar sus artesanías de forma directa a los compradores e incluso, hay quienes hacen lazos, se dan su número de teléfono y a futuro encargan grandes cantidades de productos, los indígenas que producen llegan y venden vestidos con sus atuendos propios de su región, no solo se debe ver a los indígenas para vender sus productos sino para tomar en cuenta a este gran y enorme sector, en cada presidencia municipal de todo el país debe estar asignado un regidor indígena para ayudar a los suyos, recibir capacitación propia para poder desempeñar el cargo conferido, MERCADOTECNIA DE MEXICO no encontró ningún regidor indígena en la mayoría de las presidencias municipales del país, se debe elegir a un regidor indígena por respeto a ellos y ellas, tiene que haber forzosamente quien los represente, son también personas comunes como cualquiera de nosotros, no debemos verlos como inferiores porque no lo son, son mexicanos y mexicanas y merecen los mismos derechos y respeto que los demás, MERCADOTECNIA DE MEXICO una vez más intervendrá ante el Congreso de la Unión y el Senado para solicitar que haya comunicación entre ambas cámaras y los empresarios para llevar a cabo la puesta en marcha de talleres textiles y otros productos para que tengan una vida digna y decorosa.