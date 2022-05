José Fernández Santillán

Respuesta a López Obrador

El jueves, 17 de septiembre, salió a la luz pública el desplegado “En Defensa de la Libertad de Expresión.” que firmamos 650 personas. Ese documento comienza con las siguientes palabras: “La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello, está amenazada la democracia. El presidente López Obrador lanza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él considera sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante.” Al día siguiente el presidente nos acusó de pertenecer a un grupo de conservadores que guardó silencio en administraciones pasadas.

Añadió que este grupo de académicos e intelectuales siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos con las acciones de su gobierno: “Deberían ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno.”

Falso: en febrero de 1984 la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín, me publicó el ensayo “Estado y neoliberalismo en México” (se puede consultar en internet). Allí escribí: “El tema del neoliberalismo está hoy en el primer plano del debate y la práctica del mundo occidental tanto en el orden de su aplicación específica a distintas realidades nacionales. Aquí me propongo abordar tres cuestiones vinculadas con ese auge y que a mi juicio son particularmente pertinentes para el momento ideológico y político que vive México. Primero, recordar las tesis fundamentales del liberalismo clásico en tanto teoría política, igual que las características que adoptó en México durante el siglo pasado [el siglo XIX]. Segundo, precisar las semejanzas y diferencias que hay entre esa construcción decimonónica y el neoliberalismo del siglo XX. Tercero, esbozar una comparación del neoliberalismo en boga y la ideología de la revolución mexicana.”

Más adelante, indico: “Los liberales [juaristas] representaron lo que en términos gramscianos podría catalogarse como un verdadero bloque histórico. Para su época significaron una fuerza revolucionaria, lograron una sólida unidad ideológica y política y ‘adquirieron la ventaja ideológica: la posibilidad de enfrentar un bloque doctrinal, una masa armónica y rigurosa configurada de ideas, a quienes sólo esgrimían la conservación de privilegios desarticulados y no complementarios entre sí’ (Jesús Reyes Heroles, El Liberalismo Mexicano, T.II, México, UNAM, 1958, p.265), Los liberales representan un punto fundamental en la historia política de las corrientes progresistas de México, justamente, al revés, de lo que representa al neoliberalismo.”

El neoliberalismo mexicano, que comenzó en tiempos de Miguel de la Madrid (1982-1988), desmanteló el Estado asistencial creado por el Régimen de la Revolución al que los tecnócratas conservadores tacharon de ser un Estado paternalista. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, militó en el PRI neoliberal de Miguel de la Madrid; quien tiene que pedir disculpas es él.

El lunes 21 de septiembre, en la mañanera, el Mandatario presentó una carta-respuesta a los 650 firmantes del desplegado. La misiva se titula: “Por la Libertad, contra la privatización de la palabra”. En ella plantea que, en lo que va del presente Gobierno, nadie ha sido presionado al silencio por parte del Ejecutivo federal, y afirmó que el debate público está más vivo que nunca en la historia moderna del país.” (El Financiero, 21/09/2020).

Falso: Aquí podemos presentar casos que contradicen el dicho de López Obrador: Octavio Rodríguez Araujo, analista político y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, anunció a fines de junio de 2019 que dejaría de escribir después de 50 años. Quien fue pionero en el estudio de los partidos políticos en México, dijo en su carta de despedida: “Por primera vez en medio siglo, he sentido desde hace pocos meses que la libertad de expresión está en riesgo, no de desaparecer pero sí de ser ultrajada si lo dicho o escrito cuestiona las políticas y las decisiones del poder…Recientemente, además de las amenazas no muy veladas desde el poder, recibí una gigantesca ola de bots que automatizaron una perfecta sincronía, respuestas a un artículo en Facebook que no gustó a los seguidores de Morena y de su principal líder.”

Octavio nunca pensó “que el triunfo de un movimiento que apoyé por muchos años se convertiría no solo en una decepción sino en una amenaza a la libertad de expresión que disfruté por varias décadas.”

Allí están los casos de Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Brozo, Carlos Marín y una larga lista. López Obrador miente; el conservador es él.

El bloque histórico que hoy se ha formado se une en torno a la democracia liberal, mientras que el populismo autoritario presenta un conjunto de ocurrencia sin sentido.

