De todos los Diputados Federales evaluados de incognito por el Estado de Chiapas por MERCADOTECNIA DE MEXICO, sigue a la cabeza por Chiapas y es quien representa al Distrito 3 Electoral, y quien en días anteriores estuvo presente ayudando a las personas de Frontera Corozal y otras localidades de la zona cercana a la frontera con Guatemala, personas que han sido agredidas por las inclemencias del tiempo, es el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez quien demostró ser una gran persona, un Diputado Federal que le duele lo que atraviesa no solo su Distrito, sino el Estado de Chiapas, en la reunión sostenida entre el Director General de Mercadotecnia de México, empresario y Columnista Internacional de Medios de Comunicación el Lic. Julio Cesar Zamudio y los Diputados Federales Alfredo Vázquez Vázquez y Manuel Torres Hernández así como el asesor de ellos indicaron estar preocupados por la situación grave de las inundaciones de Chiapas y que a la brevedad posible se buscará una alternativa muchísimo mejor, pero esta será con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de igual manera, MERCADOTECNIA DE MEXICO expuso que es importante las inversiones por parte de las ensambladoras automotrices para el Estado de Chiapas, y en el cual el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez y su suplente así como su cuerpo administrativo estarán invitados para presenciar las futuras inversiones que se harán para el hermoso Estado de Chiapas, el Lic. Edy, asesor del Diputado Federal quien también ha trabajado muy correctamente para lograr muy buenos resultados en los esfuerzos que se hace a favor del Estado de Chiapas, Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez, una persona incansable, actual Presidente de la COCOPA y gestiones que hace en coordinación con el Gobernador del Estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, de la misma manera se le hizo de su conocimiento sobre las personas que son del Estado de Chiapas y que viven en el Estado de Sonora y Nuevo León, los cuales en su momento fueron desplazados por vender sus productos artesanales, por cierto, el mejor trabajo del mundo artesanal, ya en estos meses no han sido molestados tanto los y las artesanas de Chiapas y Oaxaca, de igual manera se habló el tema del transporte público para zonas sin transporte, también para Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y otras zonas donde serán ingresadas por MERCADOTECNIA DE MEXICO, también se abordó el tema de otra persona detenida injustificadamente y se pidió su valiosa e importante intervención, según estadísticas de MERCADOTECNIA DE MEXICO el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez ocupa la categoría 9 usando la escala del 1 al 10, y de seguir así no dudamos ni tantito que ocupe el cargo como primera autoridad del Estado de Chiapas para las elecciones 2024, en la zona de Ocosingo fue donde se formó el primer comité de MORENA y ha ocupado cargos distritales por MORENA y del Comité Ejecutivo municipal, dentro de sus múltiples intervenciones que ha tenido el Diputado Alfredo Vázquez, uno de ellos fue el hablar sobre el 25 aniversario de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (COCOPA), en donde se recordó aquel 1 de enero de 1994 cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas, lo anterior desde las cañadas de la selva Lacandona y los Altos de Chiapas para de alguna manera exigir justicia y democracia, y es que antes, el entonces Estado mexicano le negó todos los servicios al sector indígena y a los más desprotegidos como es Comunicación, salud, transporte, etcétera, a los 6 días después de haber iniciado aquella batalla, llegó hasta ese lugar el Lic. Julio Cesar Zamudio para apoyar con un ejército de personas procedentes de otras entidades en apoyo al Estado de Chiapas llevando también toneladas y toneladas de comida para aquellos que luchaban por una democracia más justa, teniendo mitin en la plaza principal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y donde el lugar de inicio de batalla de aquel EZLN fue en Ocosingo Chiapas, por ahora y por siempre y por el bien de todos es mejor la paz, pero una paz cargada de democracia, justa y equitativa para todo el Estado de Chiapas, una democracia donde se respeten los derechos indígenas, de las mujeres en general, de los niños y niñas, de los bebés, de los ancianos y ancianas, Chiapas es un Estado muy rico en ámbar, hay grandes minas en Simojovel y en varias partes del Estado de Chiapas, hasta este momento tanto el Gobernador del Estado de Chiapas Escandón Cadenas y el Diputado Alfredo Vázquez Vázquez han hecho un trabajo de excelencia a favor de las personas de Chiapas, hoy por hoy, MERCADOTECNIA DE MEXICO descubre que el hermoso Estado de Chiapas está ya en foco verde, confirmado por el mismo Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez, es una alegría enorme que ese hermoso Estado se encuentre ya en semáforo verde, no deben parar las actividades, bien por su gente que se ha cuidado, es incansable la labor que viene desempeñando el Diputado Alfredo Vázquez a favor y beneficio de toda la gente hermosa de Chiapas, por su lado, MERCADOTECNIA DE MEXICO le informó al Diputado Alfredo Vázquez sobre el trámite de concesiones para agua tanto a las empresas para que no cierren sus puertas y le sigan dando más trabajo a la gente en general de todo el Estado, así mismo para las personas que menos tienen en las colonias más alejadas y que ellos mismos puedan explotar sus pozos de agua, bien por el Estado de Chiapas, un Estado hermano que en estos momentos de inundaciones necesitan de la colaboración de los demás Estados.