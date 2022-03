Asesoría legal

Revolucionar al transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La gente en general merece respeto, por parte de las diversas autoridades se le ha dicho a los líderes del transporte público de casi todo el país que le pongan rampas a las unidades, que cambien el parque vehicular, que respeten a las damas, que no haya acoso ni tampoco que lo permitan a las damas que los abordan, que anden cortos del cabello, que no se pongan tatuajes ni mucho menos aretes en las orejas, que no incrementen las tarifas sin autorización, que ayuden a las personas de la tercera edad a subir a la unidad, que se respeten los primeros 4 asientos para la tercera edad, embarazadas y personas discapacitadas, que no le cobren a los discapacitados, que respeten el 50 % de descuento a estudiantes aunque no se haya signado ningún convenio entre empresa y autoridad ya que es un derecho de los estudiantes, y de igual manera que se les respete el 50 % de descuento a las personas de la tercera edad, hay unidades que prestan el servicio y no cumplen con el año para poder circular, siendo casi unidades chatarras las que circulan poniendo en peligro a las personas que los abordan, incluso, tampoco respetan la velocidad máxima, en carretera federal las unidades de transporte de pasajeros el máximo es de 95 kilómetros por hora, y la velocidad máxima por tipo de camino podría ser de hasta 80 kilómetros por hora, sin embargo, como muchas unidades tienen que estar presentes en su terminal a la hora acordada o para sacar alguna ruta ellos circulan hasta a 135 kilómetros por hora, jamás se respeta la velocidad máxima, es por ello los accidentes carreteros, la Guardia Nacional en muchas ocasiones tiene que poner el velocímetro para detectar quien viene a una velocidad inmoderada para poderlos sancionar y llamarles la atención, es por ello, que MERCADOTECNIA DE MEXICO que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio presentará a la brevedad posible ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una petición de 746 permisos provisionales para que empresas de Tabasco, Veracruz y el Estado de Chiapas circulen en carreteras del sur, centro y norte del país, el objetivo es prestar no un servicio de primera, sino un servicio de excelencia, MERCADOTECNIA DE MEXICO está presentando ante las empresas fabricantes automotrices nacionales e internacionales el objetivo de que a varias empresas del transporte público se les habrá créditos con facilidad a pagar el enganche y primera mensualidad hasta dentro de 6 meses para que las unidades se paguen solas, con la pandemia las ventas automotrices cayeron hasta por un 40 % y hasta el momento no se han recuperado, es por ello que MERCADOTECNIA DE MEXICO presenta buenas alternativas de recuperación económica automotriz nacional e internacional así como para el transporte público de pasajeros y carga, ya que relacionado al transporte de turismo está totalmente apagado, hay miles de socios que han perdido sus unidades y otros que han cerrado totalmente sus empresas de transporte turístico ´por la baja de movimiento turístico debido a la pandemia, lo importante y el objetivo principal de que los usuarios de transporte público gocen de un servicio de excelencia es que se sientan a gusto y que haya una buena movilidad conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se piensa revolucionar y rebasar al actual transporte público de pasajeros, cada unidad que se adquiera tendrá tanto al interior como al exterior cámaras de circuito cerrado para su seguridad de los pasajeros, cambiar de combustible a gas natural para no contaminar el medio ambiente, que los choferes tengan mínimo una vez al mes capacitación en materia de mecánica y primeros auxilios, las unidades serán totalmente nuevas y equipadas con botiquín medico completo incluyendo 3 sábanas blancas individuales por cualquier evento de accidente carretero y haya alguna persona fallecida por parte de otro choque, que se respete la velocidad permitida y que los choferes sean totalmente atentos con el público usuario, esto es revolucionar al transporte público en 360 grados, lo importante es que la gente no suba y vayan amontonados en la unidad, que a su interior se respete el uso de un solo asiento para evitar contagios de Covid, lo más importante es colaborar con Gobierno y la gente que mucho respeto merece, ya hace falta revolucionar al 100 % el transporte público, pedir el retiro de unidades chatarra de todo el país y que circulen unidades seminuevas y nuevas, se entiende que los transportistas en general no tienen economía para darles mantenimiento a las unidades ni mucho menos cambiar el parque vehicular, pero, todo aquel que quiera ser transportista y que en la sangre traiga el ser transportista debió haber utilizado la mejor herramienta que es la mercadotecnia para revolucionar sus unidades y su empresa en general, buscar la asesoría para que los empresarios del transporte público estuvieran en mejores condiciones, lamentablemente la mayoría de los empresarios del transporte solo piensan en ellos y su economía y no en la movilidad que es lo prioritario, es por ello, que MERCADOTECNIA DE MEXICO solicitará de forma oficial a la SCT la adquisición de los primeros 746 de 2,500 permisos provisionales para explotar las rutas en carretera federal en el sur, centro y norte del país, así como el retiro de todas las unidades chatarra de todo el país en general, que se aplique totalmente la mencionada Ley de Autotransporte Federal, que intervenga directamente el Congreso de la Unión y el Senado de la Republica realizando unas modificaciones a la mencionada Ley, iniciativa que MERCADOTECNIA DE MEXICO presentará a la brevedad posible, así como modificación para que los transportistas en general reciban subsidio mes con mes, pero, lo más importante es prestar un servicio de excelencia en carretera con servicio de Wifi, enchufe para cargar celular, pantallas de tv para enviar mensajes de reflexión a los pasajeros, investigaciones de mercadotecnia, mensajes de cómo invertir en la bolsa de valores, programas de economía, noticias de lo que acontezca al momento, documentales e investigaciones de reliquias y antigüedades para ampliar sus conocimientos culturales de la gente y no vean programas chatarra que solo envenenan la mente de los jóvenes para caer en drogadicción o delincuencia, trabajar de forma conjunta incluso con los usuarios, ayudar en lo que se pueda poniendo transporte en las universidades y crear rutas de escuela a casa llamando al programa ruta segura, ya que las chicas estudiantes han sufrido acoso y más los que estudian por las tardes, es un sinfín de programas que poco a poco se va ir desarrollando, a la vez, presentar una iniciativa de MERCADOTECNIA DE MEXICO en coordinación con Autotransporte Federal al Congreso de la Unión para beneficio de los y las mexicanas, esto es, revolucionar el transporte público de pasajeros y darle un giro de 360 grados.