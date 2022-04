Letras Desnudas

Mario Caballero

Rutilio, el turismo y Aeromar

Recientemente, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el primer vuelo de la aerolínea Aeromar que cubrirá la ruta Mérida-Villahermosa-Tapachula-Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca. Se trata, en palabras simples, de la apertura de una nueva ruta aérea para Chiapas. Pero, ¿servirá de algo que a partir de ahora existan esos vuelos? ¿Traerá algún beneficio para los chiapanecos? O ¿es un acontecimiento sin importancia?

La respuesta a la última pregunta es no, y sencillamente porque se refiere a una acción de gobierno que busca fortalecer el sector turístico del estado ampliando la conectividad aérea con la región sur-sureste de México. Valga decir que esa zona geográfica es de las más visitadas por nacionales y extranjeros, pues recibe al 37% de los turistas del país al año, de los cuales 75 de cada 100 son mexicanos. Nada más trate de imaginar la cantidad de turistas que visitarán a nuestro estado por el solo hecho de que ahora podrán llegar con todas las comodidades que ofrece un viaje por avión. Y, con ello, la derrama económica.

Por otro lado, ¿de que servirá que existan esos vuelos? En primer lugar, traer a la aerolínea Aeromar a Chiapas para cubrir esa ruta en específico responde a una demanda añeja de la población. La ausencia de esa ruta impidió por muchos años el flujo de visitantes, los viajes de negocios y retrasó el establecimiento de nuevas empresas, hoteles y el mejoramiento de las vías terrestres que interconectan los sitios turísticos con las principales ciudades de Chiapas.

Más allá de eso, contribuirán a una más eficiente conectividad, con la promoción del turismo y, por ende, se impulsará la economía local.

El turismo es una necesidad para todas las naciones, ya que genera ingresos, empleos, es una fuente de entrada de divisas, entre otros. Por tanto, pensar en el turismo es pensar en el desarrollo. Sobre todo, cuando el último año se obtuvieron ingresos por ese rubro por arriba de los 240 mil millones de pesos y se crearon alrededor de 181 mil plazas laborales. A nivel nacional, la industria turística aporta 4.3 millones de empleos directos. Es decir, el turismo se ha convertido en una de las ramas principales de nuestra economía.

En 2019, el Gobierno de Chiapas impulsó el turismo productivo y sostenible mediante un trabajo de promoción y desarrollo de infraestructura turística. Por ello, se colocó a la entidad ante los ojos del mundo como un estado de gran belleza natural, riqueza histórica y cultural, donde perviven muchas comunidades ancestrales, como la maya.

Y el resultado fue una derrama económica de más de 18 mil millones de pesos, con un aumento de 18% respecto al 2018. Actualmente, Chiapas está considerado entre los diez mejores estados para vacacionar, visitar e invertir. En el primer año de administración se logró una afluencia de 5.7 millones de turistas nacionales e internacionales.

La importancia de que el gobierno de Escandón Cadenas haya logrado establecer conexión vía aérea con la región sur-sureste del país es muy grande. Pues en dicha región, sólo en 2017, se registraron más de 47 millones de visitantes, donde las playas, Pueblos Mágicos y zonas arqueológicas juegan un papel trascendental.

La aerolínea Aeromar es considerada de las mejores aerolíneas de México. Aparte del buen servicio que presta, utiliza aeronaves que se destacan por su gran desempeño en vuelos de corto alcance. Son aviones de una mezcla de motores de hélice y turbina, que hace el viaje placentero.

Aeromar se encargará de interconectar los estados de Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son de los más preferidos por los turistas de todo el mundo, que buscan atractivos como las playas de Puerto Escondido, en Oaxaca; Pueblos Mágicos, como San Cristóbal de las Casas, y la riqueza culinaria como la que tiene Chiapa de Corzo, ambos en Chiapas.

Asimismo, también los museos y las zonas arqueológicas son un gran atractivo para los turistas. La apertura de la nueva ruta en Chiapas permitirá a los paseantes trasladarse en pocos minutos desde las pirámides de Chichen Itzá a las muchas que hay aquí en el estado, como Palenque, por ejemplo. Y, si lo prefieren, de ahí pueden volar a Oaxaca para saborear el mejor mezcal del país que se produce en Mitla. Todo eso sin tener la necesidad, engorrosa y asfixiante, de pasar por la capital de México.

En fin, los beneficios que recibirá Chiapas y los chiapanecos con este esfuerzo realizado entre los gobiernos estatal y federal y la iniciativa privada, se contabilizan en el fortalecimiento del turismo en la entidad, la llegada de nuevas inversiones y la creación de empleos. Y si al cierre de 2019 el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” alcanzó una cifra de 1.5 millones de pasajeros, con la entrada de esta nueva ruta la afluencia será mucho mayor. Sin duda, un logro sustancial que logrará detonar la economía del estado.

PERO…

No obstante, no debe pasar desapercibido el trabajo político que esta administración ha hecho para atraer nuevas inversiones a Chiapas y por fomentar el turismo. Porque, a la verdad, el turismo en el estado no seguirá creciendo sólo por los incomparables atractivos naturales y culturales, y los inversionistas no llegarán si antes el gobierno no les ofrece estabilidad legal y seguridad.

El gobierno de Rutilio Escandón ha puesto mucho esfuerzo en tres grandes aspectos: la seguridad, el ordenamiento urbano y el fortalecimiento en la promoción turística.

Actualmente, Chiapas está entre las cinco entidades más seguras del país. Nada más en enero del presente año obtuvo la menor cifra en cinco años en cuanto a homicidios. Según datos de Semáforo Delictivo Nacional, hubo una reducción importante en delitos de Alto Impacto como secuestros, violaciones sexuales, extorsiones, robos, asesinatos y narcomenudeo. Resultado de la estrategia de las Mesas de Seguridad.

Por otro lado, hay avances significativos en el ordenamiento urbano y territorial. La administración de Escandón Cadenas ha invertido importantes recursos económicos para hacer eficientes y funcionales las vías de comunicación, la conectividad de los centros urbanos y rurales, y en el aprovechamiento óptimo del uso del suelo conforme a los recursos naturales y la ubicación adecuada de las labores productivas. Además de facilitar el acceso a los servicios de salud, educación, vivienda y esparcimiento. En este aspecto, los sitios turísticos han tenido bastante prioridad.

Lo que concierne al fomento al turismo incluye el impulso a la conectividad y en ofrecer instalaciones dignas. Por ejemplo, en este momento se trabaja en la ampliación y remodelación del Aeropuerto de Chiapa de Corzo, con una inversión de más de 300 millones de pesos.

Entre las estrategias para promover el turismo sostenible, que es el objetivo principal de este gobierno, se están encauzando acciones para la vinculación de los sectores público, privado y social, en la innovación de los servicios turísticos, en el fortalecimiento de la infraestructura y de la calidad de los servicios, et al.

Así que, bienvenida Aeromar. La apertura de esta nueva ruta comercial a la entidad trae altos beneficios, con lo que se espera un repunte sensible no sólo en el sector turístico sino también en otros sectores productivos de Chiapas. ¡Chao!

