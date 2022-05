Hablando derecho

Lic. Alfredo molina Juárez

Sabes que es el patrimonio familiar…

El estado mexicano, en su ámbito jurídico familiar y social, considero oportuno legislar como ya existe en otros países de origen anglosajón, Inglaterra y estados unidos concretamente, una legislación que protegiera el patrimonio familiar, atendiendo a que las circunstancias, económicas del México moderno, enfrenta en relación a bancos, empréstitos, alza de los intereses bancarios, y diversas causas de tipo económico que les arrebataban a los mexicanos su único patrimonio familiar. Por tanto, En el año 2000 el código civil federal, estableció un apartado legal para todos aquellos, que pretendan darle una seguridad jurídica, a su familia, respecto de un bien inmueble, que puede ser una casa departamento finca, en fin, un bien patrimonial. Y esta protección pueda hacerse de forma segura y legal.

Para que: Esta figura jurídica, tiene como objetivo proteger la vivienda, o los bienes mínimos de la familia, puede ser incluso un taller, o comercio, mediante esta figura jurídica, el bien destinado para ello, es limitado, al momento de constituirlo, debemos entender que es un bien de reserva.

Por eso tenemos un tope económico, eso puede ser variable según la legislación de cada estado, pero que ronda, entre un millón y medio y dos millones de pesos, por poner un ejemplo, la familia Gutiérrez tiene un taller pequeño de costura de zapatos, que con esfuerzo de años lo ha estado equipando, y su valor del local no rebasa la cantidad antes citada, puede realizar el trámite para que se constituya como patrimonio familiar.

Quienes pueden o quien puede aportar el bien inmueble: Cualquier persona puede aportar el bien, ejemplo el abuelo, el padre o los hermanos no existe limitante, incluso lo puede aportar un tercero extraño a la familia, ahora bien, para que sea procedente, es necesario que el inmueble no tenga gravamen alguno, este libre de embargos. Que tenga escritura pública. Que este al corriente del pago de impuestos, y que este perfectamente delimitado.

Como constituirlo. Los interesados presentan una solicitud ante un juez familiar, mediante la acción de jurisdicción voluntaria solicitando la constitución del patrimonio familiar acompañando la escritura pública del bien acreditando la personalidad de los copropietarios, determinando un domicilio y acompañando certificado de libertad o gravamen, avaluó reciente del inmueble y motivando el fin de esta constitución. Los beneficios para los copropietarios respecto de la constitución del patrimonio familiar, son que a partir de que la sentencia ordene la escrituración e inscripción en el registro público de la propiedad el patrimonio familiar constituido será imprescriptible no grabable no enajenable y que se puede transmitir únicamente en copropiedad entre los participantes. Cabe agregar que lo más usual, es que dentro de la constitución de patrimonio los copropietarios queden con participaciones iguales, pero pudieran hacerse las declaraciones necesarias que determinen el porcentaje a repartir una vez cancelada esta figura jurídica.

Como puede solicitar la cancelación del patrimonio familiar, Pues bien dado que la naturaleza del acto es proteger el patrimonio y no a las personas, el acto permanece intacto mientras las personas que lo formaron no cambien de opinión, en el ejemplo citado, los Gutiérrez continuaron trabajando y los hijos crecieron ahora ya son mayores de edad, la situación económica mejoro y quieren vender el inmueble para comprar otro local más grande y mejor ubicado, pues bien mientras los participantes estén de acuerdo, pueden sin problemas solicitar la cancelación del patrimonio familiar, o en su defecto si lo deciden repartirse la venta en partes iguales, o de conformidad con los estatutos de su constitución.

Si tomamos en cuenta cuales son las condiciones de vida actuales en México en donde los procesos inflacionarios y una banca depredadora y voraz acaba con los patrimonios de la clase trabajadora esta figura jurídica alivia en gran parte el patrimonio familiar.

Es una lástima que no sea tan conocida y aplicada en México, su desconocimiento por la sociedad mexicana, tal vez se deba a que desalienta los actos de comercio, es decir los bienes afectados como patrimonio familiar, al no ser embargables ni prescriptibles, no constituyen una garantía para los bancos e instituciones financieras. Y desalientan los empréstitos, pero debemos entender que la naturaleza es proteger el patrimonio, y desde este punto jurídico es muy acertada la legislación mexicana, que se actualiza y avanza en su función protectora de los derechos patrimoniales de todos los mexicanos.