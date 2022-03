Sabiduría y entretenimiento…

Roy Gómez

En algunos países del hemisferio norte, los árboles todavía arden con el fuego otoñal. Es un espectáculo, ¡incluso en las ciudades! Para muchos de nosotros, esta temporada de pirotecnia de la naturaleza es nuestra favorita. El duro frío del invierno aún no ha llegado; los vientos crueles aún no han soplado esas hojas de los árboles. La luz dorada del sol al final de cada día solo realza el brillo de las hojas multicolores. Los últimos rayos del sol también crearon un ambiente tranquilo al final de los días. Incluso en estos tiempos cautelosos de una pandemia, intentamos salir para al menos un breve paseo por la escena tecnicolor que marca estos días.

Pero sabemos que el color de las hojas significa que se están muriendo en sus ramas; pronto caerán al suelo, serán rastrilladas de céspedes y patios de recreo y transportadas. Seguro que se acerca el invierno, fin de año. El tiempo litúrgico es paralelo a lo que sucede en la naturaleza: está llegando a su fin. En las últimas tres semanas antes del Adviento desplazan nuestros pensamientos y oraciones al tiempo del fin. Se nos invita a pensar, no solo en nuestro final en la muerte, sino en todos los finales que experimentamos a lo largo de nuestras vidas, y en estos días hay más motivos de dolor que los habituales.

Las lecturas de las Escrituras de esta temporada nos animan a reflexionar sobre lo que es permanente y seguro en nuestra vida y lo que pasa, no vale la pena invertir nuestras preciosas energías. ¡En estos días los temas de la muerte y los límites están subrayados y marcados con signos de exclamación por la pandemia! Necesitamos preguntarnos: ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas? ¿Qué se nos puede quitar? ¿Qué nos acompañará y sostendrá a través de los giros de la vida y los giros repentinos en estos días de prueba de fe?

El autor del Libro de la Sabiduría nos recuerda que una presencia y una guía inquebrantables para los creyentes es la Sabiduría. Ella es «resplandeciente e inquebrantable», mientras tanto ponemos nuestra confianza en palidez y desaparece. Cuando la vida nos da uno de esos giros invernales, ¿a qué podemos recurrir? ¿Qué hay en nuestras vidas que es «resplandeciente e imperecedero» y puede guiarnos a través del frío y la oscuridad?

Podríamos responder a esta primera lectura invitando a la Sabiduría a venir y hacerla su hogar con nosotros. Se nos anima a velar y velar por la Sabiduría, porque ella nos encontrará «con toda solicitud». ¿No es eso lo que más necesitamos en estos días, «toda solicitud»? La lectura sugiere que todos los que busquen la Sabiduría la encontrarán, recibirán este don de Dios. Lo que se requiere es un corazón sincero y que busque. En otras partes de las Escrituras se nos dice lo que la Sabiduría le da al buscador, «un corazón comprensivo para juzgar y distinguir el bien del mal». Mientras que todo lo demás es pasajero, la Sabiduría nos guiará a lo que nunca se desvanece, porque ella es como Dios, todopoderoso e inmutable. La lectura de hoy sugiere que incluso para comenzar la búsqueda, se encuentra la Sabiduría. Es más, un regalo que un esfuerzo. El esfuerzo consiste en vivir una vida fiel al camino que la Sabiduría nos ha mostrado.

Para el cristiano, Jesús es la sabiduría de Dios personificada. Quienes lo buscan encuentran la luz que es «resplandeciente e inmarcesible». El evangelio de hoy nos da la oportunidad de sentarnos a sus pies y aprender sabiduría de él, para que podamos volvernos sabios en los caminos de Dios, no engañados por lo que inicialmente es atractivo, sino transitorio.

Al entrar en la parábola de hoy, nos encontramos con costumbres de otro mundo y de otro tiempo. La novia y sus asistentes habitualmente esperaban en casa la llegada del novio y su grupo. ¿Por qué podría retrasarse el novio? Según la costumbre, el novio negociaría por la novia con su padre y su familia. El trueque podía continuar hasta bien entrada la noche, incluso durante días. El trueque en gran medida se consideró un cumplido y una señal de que la novia era realmente apreciada e invaluable. Cuando ambas partes llegaban a un acuerdo, el novio y los asistentes familiares llegaban para llevar a la novia a su casa. Una vez allí, comenzaría el banquete de bodas. ¡Y qué fiesta sería, que duraría una semana o más! No es de extrañar que Jesús usara esta porción de la vida cotidiana como una ilustración de su regreso repentino y la declaración final y completa del reino de Dios. Aunque sabemos que se acerca el momento del ajuste de cuentas, al igual que las cinco doncellas tontas, podemos distraernos fácilmente y, por lo tanto, no estar preparados para el momento crucial de la necesidad.

Encuentro la última línea de la parábola más abrupta y definitiva: «Entonces se cerró la puerta». ¡No solo cerrado, sino bloqueado! Lo que antes estaba abierto e invitaba a los festejos, ahora está cerrado. ¿Puedes oír el golpe de la puerta, el cerrojo encajando en su lugar? Me recuerda el ruido que hacen las puertas de la prisión cuando se cierran detrás de ti. Pero esto no es una prisión; los de adentro terminan su larga espera, ahora entran en una fiesta. Los de afuera están para siempre afuera. Qué oportunidad perdieron al desperdiciar su tiempo y no obtener el «aceite» requerido. Qué tontos resultaron ser. Si hubieran sido productivos durante la demora del novio, si hubieran visto lo que se esperaba y exigido de ellos, y hubieran actuado en consecuencia, no habrían terminado en circunstancias tan espantosas.

En el momento de escribir este artículo, el número de muertes diarias debido a la pandemia está aumentando. Ahora están sucumbiendo más jóvenes. La parábola de hoy apunta a un momento, no solo al tiempo del fin, sino ahora. Nos llama a aprovechar el momento y dirigir nuestra vida guiados por la sabiduría que Dios nos da en Cristo. Todavía no vemos venir a Cristo. Lo que experimentamos son la multitud de terminaciones provocadas por el virus. Están las rutinas de trabajo muy cambiadas, la educación en línea, los horarios abarrotados, las actividades habituales en espera, las comidas familiares apresuradas, la fatiga de las reuniones interminables de Zoom, las noticias deprimentes, la preocupación y la impaciencia por una vacuna, etc. haciendo, ¿cómo responderemos? Depende de lo bien que hayamos atendido nuestro suministro de «petróleo». Si lo hemos desperdiciado con negligencia u oportunidades perdidas, entonces cuando busquemos un respaldo en un momento de crisis, es posible que nos quedemos con el sonido del portazo y la puerta cerrada. Es demasiado tarde.

Pero no lo es, ya sabes. La puerta cerrada de la parábola aún no ha sucedido. Jesús nos recuerda ahora que todavía tenemos tiempo. Dios está disponible para nosotros ahora con el don de la sabiduría, para mostrarnos lo que aún debemos hacer para mantener un buen suministro de aceite. «Ella [Sabiduría] se apresura a darse a conocer». Reconocemos nuestra necesidad y dependencia de Dios. Anhelamos y buscamos la Sabiduría, que se nos da en estas Escrituras y en la comida preparada en esta mesa que tenemos ante nosotros. Que así sea…Luz.

