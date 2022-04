Letras Desnudas

Mario Caballero

Salvador en el funeral

Llegó al panteón minutos después de haber iniciado el funeral. Todavía corría la misa. De mala gana entró en la pequeña capilla donde dos ataúdes posaban sobre el descanso. Eran madre e hija que habían sido brutalmente asesinadas por la delincuencia. A la niña la encontraron sobre un camino de terracería, semidesnuda, con señales de haber sido violada. Un kilómetro más adelante fue hallado el cuerpo de la madre, de unos 37 años de edad, sin ninguna prenda. En el lugar había botellas de bebidas alcohólicas. Tenía golpes por todo el cuerpo. Le cercenaron un seno y murió degollada.

Salvador atravesó la puerta de la capilla y lo que vio dentro no le gustó. Estaba convencido de que el funeral era, en realidad, una distracción de lo que en verdad nos debe importar. Para él era una pérdida de tiempo distraerse en banalidades. ¿Qué es eso de llorarle a los difuntos cuando frente a ellos estaba él, que es más que suficiente para estar felices, felices, felices?

Lo que de veras importa son sus ocurrencias, su verdad y los chascarrillos que lanza todas las mañanas. Lo que a todos los dolientes ahí reunidos debería importarles no era el dolor de la pérdida del ser amado, sino recordar las desgracias que padecían antes de su llegada. En fin, si había llegado al funeral era para decirles a todos que no se fijaran en la mujer y en la niña de las cajas. ¿Para qué pensar en ellas si podían pensar en él, en sus palabras, en su grandeza?

A pesar del fastidio que le producía el funeral, su narcisismo pudo más y siguió caminando hasta colocarse en el centro de la capilla, a la vista de todos. Hubiera querido empujar los ataúdes para que no le estorbaran, pero nomás pensar en tocarlos le daba repugnancia. Sería como contaminarse de lo pueril. Contémplenme y dejen de ahogarse en un vaso de agua, pedía. Que nadie hable de la mujer que le hace falta un pecho, no nos distraigamos con la niña, ni con el crimen, ni discutiendo por los feminicidios. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos, parafraseó la sentencia bíblica. Mejor hablemos de las cosas buenas que tiene ahora el país, como yo, por ejemplo.

Ahí en el centro de la capilla se sintió el centro del universo. Guardó unos segundos de silencio para mirarlos a todos, y los vio con lástima. Le parecían seres sin inteligencia, cegados por el miedo y el dolor. Lo que les falta es perspectiva y no consuelo, dijo. Yo no he venido aquí a darles consuelo, sino lecciones de historia, de buena moral y justicia. Por llorarle a esa niña se están perdiendo de la enorme riqueza de nuestra historia. Ustedes lloran por una niña y por una señora mutilada, se conduelen por la impotencia, por la impunidad, por la complicidad imparable. ¡Ya séquense las lágrimas de los ojos y dense cuenta lo felices que somos! Y lo somos porque aquí estoy yo con ustedes, para ustedes y para nadie más.

La muerte de un ser querido duele, admitió durante cinco segundos, tiempo que le llevó para decir: pero no se desesperen, tengan calma, conmigo este tipo de desgracias no volverán a suceder porque -saben- yo soy muy misericordioso. Tengo mucha bondad. Soy irrepetible. No hay nadie más como yo en este mundo ni en las próximas vidas. Tranquilos: los terrores se acabaron porque yo vine a este planeta a dar amor.

El silencio reinó brevemente. El sacerdote que oficiaba la misa quiso retomar la palabra y de pronto lo interrumpió el llanto de uno de los deudos. El lamento retumbó en las paredes. ¡Calma! ¡Qué nadie se acongoje!, espetó Salvador. Estos no son tiempos para la desdicha. Nadie deje que el miedo se apodere de sus corazones. ¡Adiós la tristeza! ¡Adiós dolor! ¡Fuchi! Debemos estar alegres, aunque los ataúdes se amontonen. Paren de contar a las víctimas. Mejor véanme y sonrían. Alégrense. Es otro tiempo y ustedes tienen el honor de ser parte de él porque también están conmigo, para ser felices. Es más, yo me entrego entero o en partes si es necesario para el beneficio de cada uno de los que estamos aquí. A partir de ahora dejo de pertenecerme para ser tuyo, y tuyo, también tuyo. Es el sacrificio que hago para que alcancemos la felicidad.

El discurso fue vehemente, pero el sentimiento no cambió en los asistentes. Eso hizo que Salvador se enojara. Y se soltó en cólera cuando un tío de la niña asesinada le pidió más respuestas que la simple y repetida arenga que suele pronunciar ante cualquier catástrofe, ante cualquier situación que lo contradiga.

Jamás he renunciado a mis ideales y unas cuantas muertas no me obligarán a hacerlo, dijo alzando la voz. No he caminado durante tanto tiempo para llegar hasta aquí y luego dejarme humillar por mis adversarios. No sería Salvador, sí, el Salvador que todos ustedes admiran si dejara que los gritos de un puñado de gente caprichosa, manipulada, quisiera hacerme cambiar de parecer a punta de gritos y consignas engañosas, falsas como un billete de tres pesos.

Me es imposible creer que todos ustedes no sean capaces de darse cuenta que el país está por la ruta de la transformación y que estos inoportunos funerales no son nada más que residuos, rastros de una época pestilente y pútrida que ya pasó.

¡Por favor, despierten! Miren que es un puñado de farsantes los que quieren impedir, opacar nuestra felicidad con muertos, con dolor, con tristeza. Por favor, cierren sus ojos y crean que todo es bondad y amor. Lo que tienen frente a ustedes no son más que cajas vacías, y si están llenas será de mentiras e inventos de nuestros enemigos. Y terminó diciendo: les aseguro que es así como les digo porque yo soy yo, un hombre bueno, que con honestidad y principios ha logrado lo que nadie pudo: desaparecer el mal. ¿De acuerdo?

Las cajas fúnebres eran de madera. No tenían ni la imagen de Cristo ni la de la Virgen de Guadalupe. Eran sobrios, con una flor de alcatraz labrada en las tapas y con agarraderas de metal en color dorado. Fueron levantadas del descanso por los familiares de las dos víctimas y trasladadas a su última morada.

Tanto los dolientes como los amigos de éstos eran gente humilde. Salieron de la capilla y comenzaron a caminar entre las tumbas para llegar al lugar donde serían enterradas madre e hija. Un hombre con sombrero de fieltro los acompañaba con su guitarra. Iba tocando la de Amor Eterno.

Hasta atrás, Salvador los seguía sin dejar de hablar de la honestidad, del amor, de la lucha del bien contra el mal, recordándoles los horrores del pasado reciente y de la gloria actual. Les pedía que dejaran de acongojarse por las dos mujeres, de las que nunca pronunció sus nombres. Siempre se refirió a ellas como “la mujer”, “la niña”. Así se le hizo más fácil distanciarse y generalizar a modo para proseguir su cantaleta.

Quizá no los dijo para demostrar que no debemos hablar de las miserias, de las víctimas, de los feminicidios, de las mujeres que son golpeadas, violadas, acosadas por sus jefes, destazadas y abandonadas en un terreno baldío o al lado de la carretera. Quizá no los dijo para demostrar que el tema que todos debemos tener siempre presente es el nuevo nacimiento de la patria, que nos ha tocado vivir con él. O, tal vez, para demostrar que nos ahogamos en un vaso de agua.

Salvador llegó al funeral no para dar una respuesta o repartir consuelo, que era lo más apropiado dada la situación. Si no llegó sólo para exculparse y festejarse a sí mismo. Y, de paso, para obligar a los concurrentes a mirar para otro lado y ver enemigos donde sólo hay molinos de viento. ¡Chao!

