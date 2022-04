Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Sálvense quien pueda

Nuestra República Mexicana amanece este día de acuerdo al semáforo nacional pintada toda de rojo, y qué quiere decir esto o qué deberíamos de interpretar los ciudadanos cuando cada estado está en la libertad de imponer su semáforo de acuerdo a sus necesidades de reactivar la economía de nuestro país, totalmente comprensible e indispensablemente necesario ante una crisis económica que muchos diagnostican con consecuencias más catastróficas que la misma pandemia. Sin embargo, alguna consecuencia tendremos que vivir cuando el semáforo se adapta a las actividades que se van permitiendo en lugar de que ellas se adapten al semáforo. Ya lo dijo nuestro Presidente el pasado fin de semana, le corresponde hoy el control de la pandemia a los ciudadanos, un mensaje, así como que “no pudimos ahí les va”, porque si somos sensatos con la información que a diario se nos da con relación a los números de contagio y defunciones, nos podemos dar cuenta que la curva nunca bajó ni tampoco formó una meseta como lo describe Hugo Gatell en cada conferencia, ya que aumentan los casos exponencialmente cada día. Bajo esta premisa, el Gobernador Rutilio Escandón no sólo tendrá que enfrentar las estadísticas de más de 3 mil casos y un poco más de 200 defunciones, deberá lidiar con los ciudadanos de poblaciones como Nuevo Solistahuacan, San Cristóbal de las Casas, La hormiga, Getsemaní y San Juan del Bosque, por mencionar algunos, en donde los pobladores han impedido el programa de fumigación para prevenir el dengue y el Zika, enfermedades de la temporada trasmitidas por mosquitos, un programa de salud que se ha visto suspendido por la creencia de que lo que se propaga es el virus del COVID-19, desinformación absoluta que no ha tomado en cuenta el gobierno federal para que desde sus micrófonos le pueda dar certidumbre a estos pueblos. Desgraciadamente la falta de confianza en los gobernantes y el nivel de ignorancia de las personas que no han estado en la agenda del Estado Mexicano para generar educación, desarrollo y bienestar, reciben de cualquier fuente irresponsable este tipo de mensajes que sólo complican la capacidad del estado para protegerlos y dar respuesta a todos los ciudadanos ante una amenaza como lo es el Coronavirus. El ejército Mexicano vuelve a tener presencia en el apoyo a las familias afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. ¿Quién como los soldados para mitigar la desgracia en situaciones de emergencia por inundaciones, deslaves y accesos interrumpidos para abastecer a las poblaciones de ayuda humanitaria? Rutilio Escandón tiene para ellos sólo palabras de agradecimiento por su invaluable ayuda, reconociendo que el apoyo brindado es una muestra de solidaridad sin condición o interés político. Y aquí le recordamos que el Ejército Mexicano nunca ha condicionado, ni nunca condicionará su intervención, mucho menos por intereses políticos ya que es una institución apartidista en sus funciones que le sirve al estado Mexicano y no a una persona en particular, la constitución le faculta su intervención con el PLAN DN III en casos de desastres y sí, es de valorar como lo hace el propio gobernador, por su espíritu de cuerpo, la disciplina y su formación estoica que los caracteriza. Sobre todo, ahora que el alto mando les ha ordenado coordinar múltiples tareas, por lo que es de admirarse que sean capaces aún de cubrir, además con prontitud y eficacia, en estas tareas.

Chiapas informa a sus ciudadanos que el estado se encuentra en la Fase 3 de la Pandemia, si recordamos que la Fase 3 es el ascenso rápido donde se acumulan un gran número de casos de contagios, deberíamos de acuerdo a la información oficial mantener la Jornada de Sana Distancia a pesar de que fue el mismo gobierno Federal quien la dio por terminada.

Omar García Harfuch titular de la SSC de la CDMX, tiene la responsabilidad de ser un mando con el mayor número de elementos en América Latina, 80 mil para ser exactos, número que supera incluso a la Marina. Encargado de la Seguridad Pública de una capital en la que los delitos del fuero común, el crimen organizado y el narcotráfico dan muestra de su presencia todos los días y en donde se suma el mayor número de protestas y violentas manifestaciones. A Harfuch le acompaña otra gran responsabilidad, ser nieto de uno de los generales más respetados en la historia del Ejército Mexicano, Marcelino García Barragán, militar reconocido por su impecable disciplina y su carácter recio le permitió alcanzar el mando más alto al de aspiración en la milicia, Secretario de la Defensa en 1968, coincidentemente con Omar, en contextos muy distintos, le ha tocado lidiar con manifestaciones de jóvenes a los que la prudencia de las autoridades desata más violencia y más abuso de los inconformes. El Gral. García Barragán enfrentó el movimiento estudiantil del 68 que ha sido tema de libros, películas y documentales, en donde el Ejército ha sido señalado de hechos que a la fecha no han podido demostrarse. Un ejército al que se le admiraba, pero, sobre todo, se le respetaba. Omar es hijo de Don Javier García Paniagua, se le veía siempre a su lado y pudo conocer la mística que caracteriza de lealtad y disciplina del EM. En una visita del entonces Secretario a Díaz Ordaz, Don Javier conoció a mi padre, el Gral. Godínez Bravo, entonces Mayor y jefe de la sección 4ª del desaparecido EMP, desde ahí 1966 Godínez y Don Javier se hicieron grandes amigos, amistad que caracterizó el respeto y lealtad entre ambos. Don Javier fue titular de la entonces Dirección Federal de Seguridad y en 1980 nombrado Secretario de la Reforma Agraria por López Portillo, donde se fortalecieron los lazos con el Gral. Godínez Bravo quien ya era jefe del EMP. Ya como compañeros de gabinete, Don Javier pedía a Godínez compartir un asiento cercano a él en el Quetzalcóatl en las giras a las que era invitado. Mi padre me comentó que Don Javier era uno de los hombres más leales al presidente, lealtad que pude comprobar al paso de los años, por eso, nada más lejos de la verdad, el que se sublevó al saber que el Lic. Miguel de la Madrid sería el candidato a la presidencia. Mi padre por instrucciones del Sr. presidente le hizo la invitación a De la Madrid a desayunar en Los Pinos el día del destape, pero a su vez le pidió a Godínez que desayunara con Don Javier, siendo el presidente del PRI, para informarle a través de su hombre más cercano, quién sería el candidato. Don Javier lo asumió por lealtad al Presidente y si bien, dejó la presidencia del PRI, fue porque De la Madrid quería en la dirigencia a su gente. Don Javier asumió la Secretaría de Protección y Vialidad de la CDMX en 1988, como hoy la ocupa su hijo Omar, quien desea tener los mismos exitosos resultados que su padre en su momento. Omar tiene experiencia y conocimiento en la materia, cuenta con una infraestructura humana importante en donde ha logrado espíritu de cuerpo indispensable para el éxito de su misión. Ha tenido éxito en golpes relevantes, ha bajado el índice delictivo, sin embargo, en estos días ha corrido el rumor de ser relevado del cargo, por el incidente de agresión a la menor de 16 años integrante de la manifestación del martes pasado. Harfuch cuenta con el respaldo de Sheibaum, quien debiera darle su incondicional apoyo y respeto a sus elementos por las acciones legales para lograr el orden público.

DE IMAGINARIA

Las palabras de recomendación a los ciudadanos por parte del Presidente de la República se comprenden hoy más que nunca, no sólo le bastó con desinformar y ocultar datos reales y descuidar a personal médico en sus funciones, hoy nos da a los ciudadanos el control de la enfermedad, en pocas palabras “Sálvense quien pueda”, muy acertado el Gobierno del Chiapas quien le pide a su ciudadano #QuédateEnCasa