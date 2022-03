#HASHTAG DE LA SEMANA

#SANCION AL SULTAN POR ACTOS ANTICIPADOS. Muy al estilo de aquel director del COBACH, que mandara poner en la parte de atrás de la credencial de los estudiantes que suman miles, su fotografía para promoverse; así el sultán coiteco ordenó que, en todos los documentos, principalmente de promoción de las actividades municipales, se pusiera el nombre de Carlos Morales. De esta manera aprovechaba para promover acciones del ayuntamiento y realizar actos anticipados de campaña. Él se quiere reelegir. Cuando existen lineamientos que regulan este tipo de situaciones. Claro que se pueden promover las acciones de una administración municipal, pero de ninguna manera deben utilizarse para hacer proselitismo. El asunto es que la autoridad electoral que está pendiente de este tipo de desatinos ya tomó cartas en el asunto, y esta por resolver sobre esta campaña en las redes sociales para promover a Carlos Morales. Diario de Chiapas en un reportaje dio cuenta de estos actos anticipados de campaña del Alcalde. Todo indica que se habrá de iniciar procedimiento en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que podría concluir en un mandato para que deje de realizar este tipo de promociones personales, y hasta puede llevarse una sanción pecuniaria por intentar pasarse de listo. Seguramente alguien le asesoro de manera equivocada, pensando en que nadie se iba a fijar que ya está en campaña para la reelección. Vivillo el sultán.

#CELEBRA NOMBRAMIENTO DEDELEGADO DEL ISSSTE. No cabe duda que todavía hay personas que no terminan de entender, que del “plato a la boca se cae la sopa”, y esto puede sucederle al tabasqueño, que por cierto quién sabe por qué razón abundan en el sector salud, y que actualmente se desempeña como Director del Hospital Dr Belisario Domínguez, Rubén Arturo Wilson Arias. Desde hace algunos días anda de celebración en celebración, que ya trae mareados a los trabajadores del nosocomio. Asegura que, con la protección del Secretario de Salud, Dr. José Manuel Cruz Castellanos y del Arqueólogo Ferrer titular del INSABI, ya no tarda en tomar posesión como delegado del ISSSTE. Si ahora que es director pocos lo aguantan, en el momento en que sea nominado delegado, aflorará toda su prepotencia y dará rienda suelta a sus excesos. Mejor debería de esperarse un poco. Pero está tan feliz que no le importa sacar el cobre y embarcar a sus padrinos. Nadie dude que Rubén Arturo será Delegado del ISSSTE.

#TRAIDOR Y DECLAMADOR EN TERTULIA CON EL RATON. No cabe duda que el salto es muy fácil, de traidor y de abusar de la confianza, cuando se desempeñara como asistente del Diputado Emilio Salazar, ahora Arturo Estrada Mota se ha financiado un viaje hasta Orlando, a la cueva del ratón, para participar en la tertulia, en dónde declamara, seguramente “papá soy arturito no haré travesuras” y otras de su amplio repertorio para agradar al “gran ratón de Orlando. Además, presume en las redes de haber estado en el Consulmex al lado de un cada vez más envejecido y decrepito Juan José Sabines Guerrero. No cabe duda, el tiempo cobra la factura de una vida disipada como heredero del miedo.

#MALTRATO A ESTUDIANTES EN LA PREPA MILITARIZADA. Acusan al capitán José Guadalupe Guzmán Sánchez, Director de la Escuela Preparatoria militarizada “’Ángel Albino Corzo” y a Juan José Medina Martínez, de imponer un régimen de malos tratos a los estudiantes, que incluye tortura y violencia. Señalan a Rafael Ovilla Álvarez, Director de Educación Media, como el que solapa este estilo de “educar” a los jóvenes. Cabe señalar que esta es una forma de educar. Los padres de familia, si no les conviene este sistema autoritario debería matricular a sus hijos en otras opciones. Desde luego esta disciplina debería de ser regulada, y mucho tiene que ver el Director de Educación Media por no investigar y aplicar la normatividad en el ámbito educativo. Mientras en otras instituciones se promueve la no violencia, en esta preparatoria, se sustenta la educación precisamente en los malos tratos. “La letra con sangre entra” es el paradigma dicen.

#CORREN A NOROÑA DEL ISSSTE DE TAPACHULA. Nadie sabía quien era, pero ante tantos gritos y amenazas, los trabajadores del Hospital del ISSSTE de Tapachula decidieron correrlo. Después se enteraron que era nada más y nada menos que Gerardo Fernández Noroña que buscaba hacer de las suyas en pleno hospital. Más de alguno se ha preguntado si no es que anda en campaña para ser director nacional del ISSSTE., Todo se puede esperar.

#ERA COSECHANDO RECONOCIMIENTOS. El senador Eduardo Ramírez Aguilar, por su desempeño como legislador y sus aportaciones al trabajo en la cámara de senadores, mereció el reconocimiento del propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y el elogio de su líder Ricardo Monreal, en la reunión que sostuvieran legisladores morenistas. ERA como lo conocen en la política se ha convertido en pieza clave en las operaciones en el senado con el equipo de Morena. Esta es la razón por la que viene cosechando reconocimientos.

#CECYTECH Y EL CONGRESO NACIONAL DE VINCULADORES. Todo un éxito está resultando la organización del Congreso Nacional de Vinculación de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, que se habrá de celebrar en Tuxtla Gutiérrez, durante los días 13 y 14 de febrero. El propósito es que desde Chiapas, los más de 30 vinculadores de todos los estados del país, puedan pronunciarse por las bases para la construcción de un modelo nacional de vinculación de CECYTEs.

#VERONICA RODRIGUEZ Y SUS EXCLUSIVAS DEL DIARIO DE CHIAPAS. Congratulaciones para el equipo de Diario Multimedia del Diario de Chiapas, principalmente en esta ocasión para Verónica Rodríguez por haber alcanzado importantes niveles en sus entrevistas para Diario de Chiapas con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Felicitaciones por el compromiso y el entusiasmo con su labor informativa. Buen punto.

#SALUDOS A FELIPE ALAMILLA HASTA SUIZA. Un enorme gusto saber todos los días del viaje que viene realizando por España, Italia y ahora por Suiza, el colega y amigo Felipe Alamilla, Seguramente de tanto frío ya no puede lanzar su condena en contra de todos los que le hacen un mal al pueblo. Denuncia Pública ahora anda por Davos. Fuerte abrazo.