Se Cae El Monopolio De Las Farmaceuticas En México

#HASHTAG DE LA SEMANA

#SE CAE EL MONOPOLIO DE LAS FARMACEUTICAS EN MEXICO. Durante décadas la administración pública federal estuvo en manos de un grupo de empresas farmacéuticas, que eran las que monopolizaban e imponían los precios de las medicinas y hasta de los equipos médicos. Año con año organizaban las compras de los medicamentos, en la idea de que eran las únicas empresas que podían vender los productos. De esta manera llegaron a condicionar la entrega de las medicinas y de los equipos. A la llegada de 4T es una de las áreas, la de la salud, la que más interés despierta para el control y seguimiento. Se descubren “los moches” y las operaciones millonarias que eran respaldadas por la Ley de adquisiciones. Sin embargo, esta ley se ha modificado y con esto se ha caído definitivamente el monopolio, para dar lugar a nuevas condiciones para que la administración pública federal, pueda salir al extranjero a comprar al mercado de las medicinas, sin ningún problema. Definitivamente es un golpe mortal a quienes se enriquecieron monopolizando la venta de medicamentos y de equipo médico. Unas diversidades de conflictos se han tenido que enfrentar en Chiapas, ante la falta de medicamentos y material de curación en los hospitales. Se espera que esto ya no se repita en el futuro, y que las empresas extranjeras que se contacten para la compra de medicinas, arrojen buenos resultados y se estabilice el servicio. Esto dependerá en gran medida de la disposición que se asuma en cada institución del sector salud.

#DAVID LEON NUEVO ZAR DE LAS MEDICINAS. Por designación presidencial David León que se desempeñaba como titular de Protección Civil, pasa a ser el nuevo Zar de las medicinas, titular del sistema que habrá de adquirir y distribuir las medicinas del gobierno federal, preferentemente de compras en el extranjero. Hay que recordar que David León fue colaborador del gobernador Manuel Velasco Coello, y que es quien lo viene impulsando, eso obliga a reconocer que Velasco Coello cuenta con la cercanía, además del afecto del presidente, también goza de respetabilidad en términos de opinión en este tipo de nominaciones. Bien por David León.

#BOLA DE NIEVE EL ASUNTO DEL DR GRAJALES YUCA. Un asunto, el del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca que naciera viciado de origen por el protagonismo que se les imputa a los denunciantes, familiares del extinto ex dirigente de “Podemos Mover a Chiapas”, Miguel Arturo Ramírez López, encabezados por Karen Alejandra Ramírez Molina se ha convertido en una bola de nieve. Por tantas presencias y opiniones. Desde organizaciones sindicales, hasta personajes que han aprovechado para tener su minuto de fama, como el famoso “Chaquiste” que seguramente después de haber fumado un su churrito con los que acostumbra a viajar, también ha salido a opinar, y Andrés Gallardo, pupilo del nefasto camillero y hoy convertido en funcionario del IMSS Nemesio Ponce que de esta manera lo apuntala para ser delegado del ISSSTE. En lugar de seguir dejando crecer la bola de nieve, alguien debe conciliar y lograr un acuerdo entre las partes, porque las cosas están llegando al punto de las ofensas de carácter personal. Alguien debe demostrar prudencia y capacidad para entender que a veces el dolor personal ciega la razón.

#RECONOCIMIENTO A MARIA ELENA ORANTES EN EL SENADO. Un gran reconocimiento ha merecido la presencia de María Elena Orantes, en representación del organismo femenil “50 más Uno”, en las actividades del senado, con motivo de las actividades sobre la igualdad de género. Estuvo compartiendo estas jornadas de trabajo con gobernadores y senadores. Se reconoció a María Elena Orantes como una persona seria y respetable, que sabe lo que dice en el ámbito de los derechos de la mujer. María Elena siempre inquieta y activa. Enhorabuena.

#DULCE MARIA SAURI PRESIDENTA DE LOS DIPUTADOS. Todo parece indicar que, por acuerdo de las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, en breve habrá de asumir la presidencia, Dulce María Sauri Riancho. Es una legisladora que cuenta con una gran experiencia y formación, por lo que se espera haga un destacado papel al frente de la mesa directiva de la Cámara de diputados. Sauri Riancho es una de las legisladoras priistas que cuenta con todo lo necesario para hacerse cargo de esta responsabilidad.

#MARIA DE LOURDES MORALES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA.– Como un acierto se considera, la segura nominación de la Maestra María de Lourdes Morales Urbina , que actualmente se desempeña como Directora del Registro Público de la Propiedad, como integrante del Consejo de la Judicatura Estatal. Es una dama que cuenta con la experiencia requerida para cumplir con estas funciones. Además de gozar de la estima en muchos sentidos del personal del poder judicial del estado. Ella cubriría una vacante, y la otra todavía no tiene dueño o dueña.

#SE INTEGRA A SUS ACTIVIDADES EL ALCALDE CARLOS MORALES.- Una vez que ha superado el covid 19, se sabe que ya se ha integrado a sus actividades el alcalde Carlos Morales Vázquez, Por cierto, se ha difundido que se habrán de abrir las puertas de los principales parques de la ciudad, como Cañahueca. Se espera hayan trabajado en la sanitización, previsto que los baños estén limpios, y que se hayan instalado filtros, para la protección y seguridad de los asistentes. No vaya a darse el hecho de que, por quererse ahorrar unos pesos, los parques se conviertan en serios focos de infección, por el abandono de las medidas preventivas. Ya veremos si es que el Covid ya habrá sensibilizado al coiteco que desgobierna nuestra capital,

#FUERA PLACAS DE EXGOBERNADORES EN LAS CALLES. En la ciudad de México, la gobernadora Claudia Sheinbaum, ya ha comenzado por quitar las placas de las calles, donde están los nombres de los ex gobernadores. Ellos no invirtieron un solo peso, si se construyó la calle, la hicieron con dineros del pueblo. ¿Cuál fue entonces su aportación personal, para que merezcan una placa de conmemoración? Comencemos en nuestro estado quitando las del ex-presidiario de Pablo Salazar y también las del ratón de Orlando, y que no es propiamente Mickey Mouse, si no el hampón de Juan Sabines que despacha indignamente como Cónsul en aquella localidad del estado de Florida.

#NUEVO DIRIGENTE DE MOVER A CHIAPAS.- Aunque muchos querían asegurar la plurinominal en el congreso del estado, pasando por la dirigencia estatal, muchos se quedaran esperando turno, porque el nuevo dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas, es Tomás Hernández. Este es el relevo de Miguel Arturo Ramírez López, recientemente fallecido.