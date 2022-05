Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se capturan a bandas delictivas “fuereñas” que vienen a delinquir y violentar a Chiapas

La mejor noticia que gira alrededor de una procuración de Justicia es detener a los delincuentes y en eso, hay que reconocer el trabajo que viene realizando la Fiscalía General de Chiapas, donde no solamente se detienen a los objetivos delincuenciales que se proponen como estrategia de seguridad, una especie como la de “los más buscados” como en Estados Unidos, sino la cotidiana labor de investigación, indagación, y captura de otros malhechores.

Ha sido incesante el trabajo de investigación y policial de la Fiscalía de Chiapas, donde como nunca se han capturado a personas que delinquen, desde potenciales secuestradores, hasta asesinos, ladrones y la noticia que se dio a conocer que se vienen desarticulando bandas delictivas en las principales ciudades de Chiapas, y eso es un logro que hay que darle un “valor agregado” porque se trata de brindarle seguridad a los Chiapanecos.

El Fiscal General Jorge Llaven Abarca dio cuenta hace algunas horas de las acciones más relevantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), destacando la desarticulación de dos bandas delictivas en Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez. Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón, en Palacio de Gobierno, el responsable de la procuración de justicia en Chiapas expresó que derivado de un operativo en la capital chiapaneca se logró la detención de cuatro personas del sexo masculino que se encuentran relacionadas con más de ocho robos a cuentahabientes y robo casa habitación, asegurándoles además armas de fuego.

Llaven Abarca detalló que los hoy imputados refirieron ser originarios de Tabasco, por lo que inmediatamente realizaron el intercambio de información con la Fiscalía de dicho estado, estableciendo que están relacionados con un homicidio ocurrido en el municipio de Reforma y cuentan con antecedentes penales, señalando además que los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrenten la justicia. También informó que en las últimas horas en Comitán de Domínguez se desarticuló una banda delictiva integrada por 10 personas, ocho del sexo masculino y dos del femenino, todos originarios del estado de Oaxaca, quienes están siendo investigados en cuatro carpetas de investigación por los delitos de robo con violencia a cuentahabientes y robo a casa habitación.

Prácticamente según la información son dos bandas delictivas “fuereñas” (Tabasco y Oaxaca), que vienen a Chiapas a cometer tropelías y delitos, lo que enaltece más el trabajo de investigación, porque son delincuentes que tienen asolado al pueblo chiapaneco, como por ejemplo en la Costa –Tapachula- se han capturados como nunca un número considerable de maleantes centroamericanos peligrosos que conforman pandillas que desordenan el ambiente de paz y armonía en esa ciudad fronteriza muy cerca del limítrofe con Guatemala.

No podemos los chiapanecos seguir “aguantando” este tipo de acciones que otros delincuentes vengan a Chiapas, creyendo que le será más fácil delinquir y vulnerar el patrimonio del pueblo de Chiapas, por eso este tipo de noticias que muchas de las veces no se asimilan y se reconocen; lo que se quiere y pretende es que ya nomás bandas delictivas ni fuereñas ni locales que perturben la tranquilidad y paz de los chiapanecos.

Sigue la hambruna para infraccionar a la ciudadanía Tuxtleca.

La situación de Tuxtla Gutiérrez, no deja de ser histórica en relación a la hambruna municipal por andar infraccionando a todos los que se dejan, con miras a obtener mayores “cuentas económicas” y llenar la alcancía para sufragar gastos del Ayuntamiento Municipal. Para Carlos Morales Vázquez, el instruir que le lleven dinero para agrandar la “hacienda municipal”, cometiendo más infracciones de vialidad, no deja de ser una acción siniestra que queda ahí para el rubro histórico.

Pudiera haber quebrantos a la ley, pero eso que lo estén acechando los policías viales o de tránsito municipal, para caerle infraganti, es una situación de desesperación para obtener recursos públicos, y ahora cambiaron la “táctica perversa”, están utilizando a mujeres de vialidad para cometer este tipo de autoritarismos, y ella mismas denuncian que son instrucciones de arriba para multar o infraccionar a los ciudadanos, y lo curioso que llevan un formato de decir que el dinero recaudado no es para el municipio sino para el Estado. De ese pelo el teatro montado por Morales Vázquez y sus achichincles.

No hay un integrante de una familia en Tuxtla Gutiérrez que se haya ofensivamente infraccionado, porque también a las nuevas féminas de vialidad las han preparado para saber contestar y ya cuanto usted logra meterla en confianza, le sueltan todo: Son instrucciones de arriba y nos obligan a llevar 10 infracciones al día.

Postales que dejan mucho que desear en esta cuarta transformación, sobre todo en el gobierno municipal que más ha sido señalado de corrupción donde las denuncias provienen de los propios regidores y de exfuncionarios municipales. Un gobierno municipal lamentablemente protegido para cometer desmanes y triquiñuelas.

Samuel Chacón se cura en salud, y ahora se dedica a lanzar candidatos

Considerado uno de los gobiernos más denunciados en corrupción y saqueos del erario público municipal de Tapachula, como fue el de Samuel Chacón, quien hasta la fecha también es señalado que tiene cuentas pendientes con la Auditoria Superior de la federación, (ASF), pues resulta que el susodicho personaje acusado no solamente de actos gansteriles financieros, sino de hacerse de bienes mueblas millonarios con dinero de los Tapachultecos, se pretende convertir en esta cuarta transformación en un liderazgo electoral ante el proceso electoral del 2021 que ya está a la vuelta de la esquina.

Sabe perfectamente Samuel Chacón que jamás podría ser tomado en cuenta por su partido político u otros y menos ahora en esta cuarta transformación, para obtener privilegios electorales, porque su carrera llegó a su fin ante su macabra fama, pero ahora “El señorito” pretende convertirse en un padrino de pretensos o aspirantes que buscan un cargo de elección popular, y obviamente que le apunta a la alcaldía local.

Según él, busca apadrinar a candidatos y para ello creo un grupo de supuestos operadores que trabajaron con Chacón en su gobierno municipal, se comenta que decidió este destino porque cuenta con presuntas empresas de construcción, y esta tan preocupado por las andanadas en la prensa escrita y las redes sociales, que busca los reflectores para “curarse en salud y desmentir las acusaciones de la ciudadanía.

Estuvo el martes en la televisión local, y fue tan cínico para limpiar su imagen que dijo:

“El respaldo social no se gana con campañas de odio o desprestigio, se gana con trabajo y con resultados, manifestó en entrevista el ex presidente municipal de Tapachula y ex diputado federal, Samuel Alexis Chacón Morales. Manifestó que hay una señora que lo acusa de presunto despojo de unos lotes, lo curioso es que solo lo hace de manera mediática, y no a las autoridades competentes para que se investigue”.

Le están creciendo los enanos al exalcalde y exdiputado federal más denunciado en la historia de Tapachula, de toda la tercera trasformación. Dixe.