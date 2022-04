Puntos Fiscales

Se cocina el panorama electoral

José Luis León Robles

Muy buenos días estimados lectores, después de las celebraciones de las fiestas patrias, ese espíritu que como mexicanos nos hace olvidarnos por un rato de los malos gobernantes que hemos tenido, y aún así poder establecer un lazo de unión es esas festividades que nos permitan sentir la hermandad como la gran nación que somos, una semana después, pareciera que todos quisieran ser el héroe nacional, quieren servir a nuestro país y cambiar todo lo malo, pintan un panorama que estas alturas ya nadie lo cree, desde presidentes municipales, legisladores locales y federales, algo que le pone sabor a estas contiendas es que las diversas etapas de los proceso electorales van a transcurrir en un panorama completamente diferente, y es que desgraciadamente tenemos la pandemia de por medio una situación que de alguna manera incide en la estrategia de muchos políticos, ya que muchos de ellos es la estrategia de visualización, es decir de ver la capacidad de convocatoria de masas que tienen, y sino recordemos al actual mandatario federal, cuantas veces no llenó el zócalo capitalino y el impacto que tuvo con ellos, pero dicen por ahí que la democracia debe abrirse camino tomando en cuenta a todos los actores políticos, sociales y medios de comunicación para ejercer el derecho al voto con plena responsabilidad y compromiso democrático. Anote usted los siguientes partidos que participaran en las elecciones federales, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano y Encuentro Solidario, a ello podemos agregar que todos esos partidos políticos mucho de ellos denominado satélites de ellos se desprenderán en dos bloques, es decir a excepción del último partido los denominados BOA tal y como se mencionó en muchos meses anteriores, buscarán la forma de ganar escaños en la curul cuyo partido oficial ha logrado mantener el control absoluto de las dos cámaras, sin embargo para el siguiente año solamente será la cámara de diputados. En estos tiempos es necesario que usted pueda visualizar este gran escenario que se avecina, ya que de alguna manera incide en nuestro propio entorno desde lo económico hasta la seguridad social, con este ejemplo le quedará claro lo que le quiero decir, si usted es una de las personas que requiere de grandes apoyos sociales usted sabrá que partido es el que gran parte del gasto social lo destina, o si usted es de las personas que tienen una gran visión empresarial se percatará que partido es el que esta a favor de los empresarios, o si es de las personas que trabajan en el campo, también hay un partido muy relacionado con ello, sin embargo lo preocupante es cuando la filosofía y visión de estos partidos políticos deben unirse como un bloque opositor, es claro las posibles fracturas antes de concretarse dichas alianzas, y uno como mexicano lo que esperamos de nuestros representantes populares es que la encomienda por la cual toman protesta la realicen en beneficio del pueblo y no personal, a manera personal conozco algunos políticos que menos de un año cambiaron su estilo de vida, algunos a quienes consideraba como amigos, simplemente cuando tuvieron ese poder que emana del pueblo, se olvidaron del amigo y hago la aclaración ese olvido es como persona no parte de lo profesional para conseguir algún tipo de beneficio, gracias a dios tengo trabajo estable en mis ocupaciones pero dicen que lo mas valioso que deja la vida es la amistad y muchas veces se pierde por dinero y/o egocentrismo. Hablando del Partido que apoya a los empresarios, el día de hoy dio señales de vida Ricardo Anaya, en un mensaje de algunos minutos justificó su presencia en la preocupación de los principales indicadores económicos en que nos encontramos, siendo desde mi perspectiva bueno su reaparición y le voy a decir el por qué, simplemente que en nuestro país democráticos lo más sano es que existan un contra peso político, nunca ha sido bueno centralizar el poder, eso ya lo vivimos muchos años con el denominado antiguo régimen y nos dejó una amarga experiencia que hoy no queremos repetir, deseamos que exista aportaciones de ideas y buenas plataformas políticas, que se acaben los video escándalos, las guerras sucias que lejos de ganar simpatía entre los electores genera discordia y un clima de polarización que es lo más ruin que un político puede hacer. Piense con la cabeza fría en estas elecciones y busque usted al menos peor.