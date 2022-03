Comentario Zeta.

Carlos Z. Cadena

Se consuma la venganza de Bersaìn Miranda Borras, en la cuarta trasformación

Ayer 9 de Noviembre del 2020, en la nueva era cuarta transformación, la venganza del defenestrado dirigente Bersaìn Miranda Borraz, se consumó, ante la promesa de desordenar el ambiente social en la capital de Chiapas, y para eso llevó a un grupo de transportistas chiapanecos para apoderarse de la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, y desde ahí arengar en contra del secretario del Transporte de Chiapas Aquiles Espinoza y otros funcionarios estatales, alegando indemnizaciones, y una supuesta ley contraria del Transporte en esta puerta del país.

Fue justamente un 9 de febrero del año 2017, en la tercera trasformación, cuando elementos en ese entonces de la Procuraduría General de Justicia (PGE) de Chiapas, detuvieron en enero del 2017, al dirigente y ‘pulpo’ del Transporte, Bersaìn Miranda Borras y Franklin Herrera, acusados por los delitos de motín, por acciones que ellos encabezaron en perjuicio de la población de diversas ciudades de Chiapas, el mes de enero de ese mismo año.

El periódico Excélsior y otros diarios nacionales textualmente señalaron:

“Bersaìn Miranda Borras, cuenta con aproximadamente mil concesiones de transporte urbano en todo el estado de Chiapas según datos extraoficiales y obtiene ganancias por casi un millón de pesos diarios. El mes pasado pretendía imponer un incremento a la tarifa del transporte de hasta dos pesos. Al parecer las concesiones fueron acumuladas desde los últimos tres sexenios”.

Fue la época en que, en Tuxtla Gutiérrez, un grupo de alrededor 500 unidades concesionadas bloquearon el libre tránsito a la altura de la Central de Abasto, generando significativas pérdidas para el sector comercial de la zona; además de impedir que el resto del sector transportista ofreciera el servicio normal a la ciudadanía, lo que generó afectaciones en los sectores laboral, médico y comercial. Fueron días en que se paralizó el transporte por apoyar a un dirigente transportista que hoy en la 4T, ya debería de ser investigado por sus concesiones. En aquella ocasión en la tercera trasformación Excélsior señaló que, ante esos hechos, las autoridades del Gobierno de Chiapas realizaron un plan emergente para garantizar el servicio del transporte público, a través de unidades oficiales. ¿Ya se acordaron?

Sin embargo, desde aquella ocasión del año 2017, el resentimiento e inquina se apoderó en la persona de Bersaìn Miranda Borraz, por su detención y la de su amigo Franklin, donde fueron llevados a El Amate. Bersaìn Miranda prometió vengarse de la afrenta gubernamental, y lo platicaba por todos lados, y empezó a operar para la venganza. El poder económico de Bersaìn Miranda Borraz, logró propósitos, y el 19 de marzo del 2018, consiguió que fuera designado dirigente del Movimiento Nacional Taxista y Transporte en General, con un voto de confianza de sus compañeros transportistas del país, para conducir los destinos de seis organizaciones que conforman al gremio, y se dijo en aquella ocasión que era por su ejemplo de lucha que ha tenido que pagar hasta con cárcel en Chiapas. ¿ya se acordaron también?

A Bersaìn Miranda también lo acusaron ahora con el nuevo transporte denominado “mototaxi” que ha invadido las ciudades y rancherías, sea otra estrategia de exigencia más de su poderío en el rubro del transporte en Chiapas. Inclusive pese a lo sucedido en aquella ocasión con lo que les hicieron metiéndolos a la cárcel por más de un año, pidió a sus compañeros a dejar atrás lo pasado y no buscar revanchismos, porque en lo personal lo había dejado en manos de la justicia divina.

Sin embargo, no lo dejó dentro de la justicia divina, anduvo siempre en la capital del país, Villahermosa y ciudades como Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque entre otras, haciendo grilla futurista de venganza al grado que, en el 2018, Miranda Borraz recibió el bastón de mando del pueblo de Oxchuc, como un reconocimiento de los pueblos originarios de la entidad, por su labor que ha realizado a favor del transporte. (Sic).

Ayer 9 de noviembre de 2020, culminó su venganza, aunque no vinieron muchos transportistas de diversos lugares de la entidad, que aún siguen diciendo que por muchos años han trabajado en el volante y que no han sido beneficiados, señalando con índice de fuego, que no quieren que líderes como Bersaìn Miranda Borraz los represente, debido a las irregularidades en las que ha incurrido, como ocurrió en ese entonces con Julio César Moreno Méndez, presidente de la Asociación Civil Avanzamos por Chiapas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quien denunció a Miranda Borras.

El presidente de Avanzamos CROC Chiapas, también hizo un llamado en aquella ocasión a la autoridad de Chiapas, para que no se deje sorprender por personas que han acaparado todo el transporte; y que, dijo, nunca han salido a ofrecer propuestas para mejorar el servicio. Así el ambiente con esta historia de la tercera pasando a la cuarta trasformación. Ver para creer.

Rapiditas. – Desde ayer ya hay oficialmente Coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, y recayó en el general Gerónimo José Antonio Noé Valdés, quien se hará responsable total en el ámbito federal en esta frontera sur, para coordinar todo el trabajo que se realizara en la entidad. Será la policía federal del Presidente López Obrador. Ayer el gobernador Rutilio Escandón, estuvo en su protesta de su ascensión a este cargo federal dentro del ámbito estatal…Por cierto la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a. Zona Militar con sede en Tapachula, informa que el sorteo del Servicio Militar Nacional de la clase 2002 y remisos del presente año queda suspendido. El personal que tramitó su Cartilla de Identidad Militar durante el presente año, cumplirán a disponibilidad, debiendo entregarla de 08:00 a 13:00 horas los sábados y domingos del mes de enero del año 2021, en: 4/o. Regimiento de Caballería Motorizado (Tapachula, Chis.). En las presidencias municipales de Motozintla, Huixtla, Mapastepec, Tonalá, Cintalapa, Arriaga. Presentando: Copia del acta de nacimiento, copia de la CURP, copia de la credencial de elector y la copia del comprobante de domicilio…. La única agraciada en Chiapas es la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, quien tiene las oportunidades como nunca se le ha presentado en su vida a un político (a) Chiapaneco. Podría ser candidata a diputado federal, diputado local y hasta la Secretaria General de gobierno. Lo extraordinario del caso, es que son sus familiares lo que ven es un riesgo la llegada de esta fémina inteligente que lo ampara la paridad de género. Se cazan apuestas…Dixe.