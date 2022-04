Epígrafe

Marco Briones

¡Se consumó la sucesión!

Ayer por la noche, luego de la sesión de cabildo llevada a cabo en punto de las 07:00 hrs., tomó protesta de ley, la ahora alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, quien entró a los libros de historia de ese municipio por ser la primera mujer que gobierna esa emblemática ciudad fronteriza.

El mensaje de la ahora alcaldesa de Tapachula, fue muy claro, su gobierno seguirá luchando en contra de la corrupción, la mayoría de los proyectos emprendidos por el ex alcalde Óscar Gurría Penagos, seguirán siendo llevados a cabo. Entre ellos la inversión en obra pública en colonias abandonadas por anteriores administraciones y también la recolección de residuos, pero, con mejores estrategias para resolver este grave problema en la ciudad.

Rosy Urbina refirió que no habrá cacería de brujas, sin embargo, todo aquel funcionario que no desempeñe de manera honesta y transparente sus funciones será relevado.

Señaló que se contará con el respaldo de la federación y el estado, para continuar con los grandes proyectos de esta ciudad, uno de ellos y hasta hoy de gran importancia, la modernización de la planta potabilizadora de agua.

En el rubro de seguridad, puntualizó que se reforzará el trabajo y los recorridos en la ciudad, asegurando que la ciudadanía siempre será prioridad.

Por lo pronto suenan los siguientes nombres para relevar los cargos en algunas secretarias, a obras públicas estaría llegando Jorge Flores Ozuna, a Tesorería, Fernando Sierra Reyes, a la Secretaría del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas, a Contraloría, Alma Rosa Cueto López y Administración para Elmo Antonio Henríquez Cabrera.

En el transcurso de la mañana se estarán oficializando estas encomiendas, muchos de ellos son personajes conocidos en el municipio, con experiencia suficiente para continuar con la transformación de Tapachula.

Es importante destacar que la alcaldesa hizo un llamado a los medios de comunicación, a la sociedad y a líderes de opinión a no dejarse llevar por las noticias falsas que a diario se vierten en las redes sociales, pues su gobierno será un gobierno de puertas abiertas.

¡Suerte para la alcaldesa!

Breves epígrafes. –

El primer caso de coronavirus en Chiapas, fue anunciado el día de ayer, así lo dio a conocer el Secretario de Salud en la entidad y posteriormente vía twitter, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón lo confirmó, refiriendo que se tiene bajo control la situación.

Este primer caso se diagnosticó en una persona del sexo femenino, que estuvo expuesta al virus en Milán, Italia, quien posteriormente viajó a Chiapas, hasta el momento es el primer caso registrado en la entidad, aunque la paciente aseguró haber estado en contacto con 11 personas más, las cuales ya fueron atendidas y se encuentran en observación.

Sin duda lo vertido a través de los medios de comunicación en este caso específico, ha puesto los semáforos en color rojo, pues este virus ha cobrado muchas víctimas en Asia y Europa, países más desarrollados que México.

Por lo tanto, la recomendación es evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse.

Por el momento este coronavirus “importado”, según la secretaria de salud, no representa ningún riesgo, pero, más vale prevenir, que lamentar.

Por cierto, el respaldo de los legisladores locales hacia Rosy Urbina, no se hizo esperar, algunos de ellos reconocen en la alcaldesa a una mujer con el impetud, la experiencia y las ganas de sacar adelante a esta enorme ciudad. «Para mi gusto, la más importante de Chiapas, por su posición geográfica». ¡Bien!