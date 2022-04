Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Se equivoca general

Muchos han sido los hechos en los que hemos visto a los soldados dar marcha atrás pero nunca derrotarse. La diferencia es muy grande, los soldados jamás huyen, ni mucho menos se retiran abandonando una misión. Los soldados están formados para dar la vida en el cumplimiento de su deber, sería impensable que se derrotara al Ejército Mexicano, muchos menos campesinos con piedras y palos. No Gral. Vázquez Flores, usted se equivoca al decir que no cumplió la misión que un soldado debía cumplir. Cumplió y por mucho con las órdenes de su Jefe Supremo y eso provocó la toma de la presa La Boquilla y la retirada de sus soldados. No General, no merece su tristeza la falta de estrategia para defender lo que a ustedes sin nada los mandan defender. No mi General, usted es orgullosamente comandante de sus soldados, al igual que usted, atados de manos, limitados para actuar, cohesionados a soportar las agresiones de cualquier grupo a los que esta administración no ha sabido gestionar. El derrotado no fue el Ejército, lo fue el mismo Estado y eso debería preocuparnos a todos. Es verdad que pesó verlos retirarse en una sombría formación, porque quienes sabemos lo que en sus entrañas cargan, sentimos el pesar de cada uno de ellos al verse en esa situación, pero humillados nunca, disciplinados siempre. Las órdenes del Presidente son muy claras y lo confirmó el jueves por la mañana al decir que hicieron bien. Mientras se pretenda sólo con presencia contener la violencia, evitar la toma de instalaciones o restablecer el orden público, el resultado será siempre el mismo. Si se les despoja de sus armas porque no las pueden accionar y la estrategia de los operativos esté en manos de alguien como Durazo, el Estado será el derrotado. La ingobernabilidad se agudiza desde el norte hasta el sur del país, surgen conflictos que si bien no provocan los adversarios imaginarios del presidente, si confirman su incapacidad para gobernar. Lamentable que por estos hechos una vez más la GN tenga que verse comprometida con el resultado, una mujer muerta y un hombre herido en donde las versiones de los implicados no coinciden y se deja en entre dicho la actuación de esta nueva corporación. El Gral. Bucio con su experiencia, proporcionará toda la información disponible para aclarar estos hechos debido al inexplicable abandono de las unidades de la GN en el lugar de los hechos. La improvisación que obliga a actuar bajo una presión innecesaria, no sólo se evidencia en estas reacciones, así como estos operativos sin el análisis o predicción del gobierno de lo que con sus decisiones podría provocar, los cuarteles y lugares de adiestramiento y resguardo de los elementos de esta corporación han sido construidos sin considerar las necesidades básicas del personal, de ubicación para su seguridad, sin infraestructura o materiales de guerra y la tecnología que deben utilizar. La falta de coordinación entre gobernantes, así como con sus fuerzas públicas lo hace más complicado, pues son estos mismos en este caso, quienes se oponen a las obligaciones de un antiguo tratado. Lo que inquieta es saber cómo se podrán recuperar las instalaciones sin tener la facultad de usar la fuerza del Estado, todo apunta que el único camino es la mediación política con los grupos campesinos que el gobierno sea capaz de brindar para evitar cualquier confrontación. Quienes pertenecemos de manera directa o indirecta a las Fuerzas Armadas no queremos ver nunca más a los valientes soldados de México retirarse de un operativo de la manera en que lo hicieron.

DE IMAGINARIA

La decisión de nombrar a un militar más en comisiones de gran importancia para el gobierno, como es vigilar la gestión de los recursos financieros del estado, le da al Gral. Jens Lohman Iturburu la designación como Dir. de Finanzas del ISSSTE.