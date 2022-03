Letras Desnudas

Mario Caballero

Se está perdiendo una gran oportunidad

No estoy de acuerdo con muchos críticos del presidente López Obrador que aseguran que el proceso penal de dos influyentes personajes del pasado es un distractor que busca desviar la mirada de los verdaderos problemas del país. Es cierto, la violencia, pobreza, inseguridad y los muertos por covid están ahí, y duelen. Sin embargo, no creo que los juicios se traten nada más de un circo mediático.

Es claro que esos procesos mucho ayudan al discurso presidencial del combate a la corrupción, pero eso no significa que sean una conjura para ocultar las crisis del presente. ¿Cómo esconder los 17 mil 160 asesinatos ocurridos de enero a julio de este año? ¿Cómo esconder los más de 60 mil muertos de la pandemia? ¿Cómo encubrir que en los meses recientes se perdieron más de doce millones de empleos entre formales e informales? No será con pan y circo, como muchos dicen. Someter a un exfuncionario al escrutinio de la justicia no hará que nos olvidemos de las desgracias de México.

Soy más de los que creen que los procesos contra Genaro García Luna y Emilio Lozoya se tratan de eventos decisivos para la vida pública. Necesarios. Impostergables. Una oportunidad para conocer la verdad y hacer justicia. Más allá de lo que nos duele, de lo que nos lastima diariamente, son la ocasión perfecta para enterarnos de lo que pasó y castigar con todo el peso de la ley.

Los dos personajes fueron piezas clave en los gobiernos pasados. El primero de ellos está encerrado una prisión de Estados Unidos, soportando todo lo que eso implica. El otro tiene el enorme privilegio de llevar el proceso desde su casa. No obstante, las acusaciones contra ellos tocan la médula de esas administraciones. García Luna, que fue el encargado de la lucha contra la delincuencia en el sexenio de Felipe Calderón, está acusado por su presunta relación con el cártel de Sinaloa. Lozoya, que fue director de la empresa del Estado mexicano más importante del país en el mandato de Enrique Peña Nieto, se le acusa de haber recibido sobornos, es decir, corrupción.

Por tanto, ¿quién puede ser indiferente ante las acusaciones contra estos exfuncionarios públicos? ¿Quién voltearía a ver para otro lado? ¿Por qué impedir que esos procesos obtengan la atención mediática que merecen? Nadie me dejará mentir, pero esos son dos casos vitales para la buena salud del país. ¿Por qué?

En primer lugar, por el rol que desempeñaron en sus respectivos gobiernos. Segundo, por la esencia de las incriminaciones. Porque, vistos unidos y por separado, García Luna y Lozoya representan las herencias malditas de las dos administraciones recientes: violencia y corrupción.

ABUNDEMOS UN POCO

Fue en el gobierno de Calderón que se disparó la violencia en México. La puesta en marcha de la lucha contra el narcotráfico desató una guerra que convirtió a casi todo el territorio nacional en un camposanto. Cuando las noticias de ejecuciones o enfrentamientos entre bandas criminales eran algo infrecuente y que todavía provocaban asombro entre la sociedad, en esos seis años los informes sobre descabezados, desmembrados, de personas derretidas en ácido o encontradas en terrenos baldíos con signos de tortura, de cuerpos colgados de los puentes, de mantas con mensajes de terror y las fosas clandestinas se volvieron parte del paisaje normal y cotidiano de la nación.

Genaro García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública y, en consecuencia, era el encargado de la lucha contra los capos. Pero en lugar de bajar, subió la criminalidad y la violencia durante su gestión. Las grandes organizaciones se dividieron en pequeñas células que a punta de metralla se fueron posicionando de plazas en los estados del centro y norte del país. Al mismo tiempo, se diversificaron los delitos. Ya no era sólo el comercio de drogas, sino además el secuestro, el sicariato, la extorsión, etcétera. Salió más cara la cura que la enfermedad.

El informe del fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, dio parte de que García Luna presuntamente recibió sobornos de millones de dólares de Joaquín Guzmán Loera, de 2006 a 2012, a cambio de protección. Por lo mismo, también enfrenta cargos por conspiración en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y por dar falso testimonio. Uno de sus acusadores fue Jesús El Rey Zambada, quien además dijo que el exsecretario colaboró con el narco desde 2001, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Del desempeño de García Luna en el “combate” a los cárteles resultaron 64 mil 786 muertes relacionadas con el crimen organizado, reconocidas por el Sistema Nacional de Información. Empero, una investigación periodística del Semanario Zeta apunta que en el sexenio calderonista hubo más de 83 mil ejecuciones.

Emilio Lozoya fue parte sustancial del gobierno peñista, que ha pasado a la historia como la administración más corrupta de la historia moderna de México.

Lozoya venía de fungir como director para América Latina del Foro Económico Mundial, de ser ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y antes de eso era miembro del Consejo de Administración del grupo OHL. Después trabajó en el equipo de campaña y de transición de Enrique Peña Nieto, como encargado de asuntos internacionales.

Asumió la dirección general de PEMEX de 2012 a 2016. Hoy se le acusa de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichas acusaciones derivan de la venta de la planta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió 10 millones de dólares en sobornos a cambio de beneficiar con contratos a la empresa brasileña.

Por esas poderosísimas razones los juicios de ambos personajes no pueden minimizarse al punto de ser considerados un circo mediático. Las acusaciones por las que están detenidos son dos indignaciones legítimas, y a través de los procesos penales el país puede confrontar una parte lastimosa de su pasado reciente. De saber por fin que la recuperación del orden de Calderón y las reformas estructurales de Peña Nieto fueron sólo tapaderas de corrupción.

PERO…

México necesita conocer la verdad, pero no en la forma en que lo está haciendo el gobierno de López Obrador. No se ve imparcialidad en el proceso, ni transparencia, ni respeto a los derechos del acusado, como es el caso de Lozoya. El presidente dijo que la gente debía saber lo que el acusado declaraba, y la Fiscalía reveló las declaraciones. Otro día dijo AMLO que le gustaría ver los videos en los que Lozoya probaba cómo exfuncionarios del Senado recibieron sobornos, y extrañamente se filtró un video. Eso indica que por una parte la Fiscalía no está actuando con plena independencia, sino acatando órdenes de la Presidencia. Por otra, que se está violando el debido proceso.

Seamos sinceros, lo único que puede dar esta administración son las rejas contra los corruptos. No ha podido frenar la violencia, hacer crecer la economía, ni cumplir la promesa de la prosperidad equitativa. Y el futuro no es nada prometedor.

Pero con todo el desaseo en el juicio contra Emilio Lozoya está perdiendo la valiosa oportunidad no sólo de aplicar la ley, sino también de inyectarle combustible a su discurso de la cuarta transformación que se está apagando. Está echando a perder lo único que le queda. ¡Chao!

