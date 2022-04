Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se Forma otra Caravana migrante en Honduras, y amenaza venir a México

*Ahora ya será problema de salud pública ante la amenaza del coronavirus

Otra bomba saltó a la palestra en la frontera sur, donde nuevamente se da la amenaza de una nueva caravana de migrantes procedentes de Honduras. Lo preocupante es que una caravana con al menos tres mil extranjeros, que prometen llegar a México, pone en riesgo o entredicho el fenómeno de salud humana con la cepa del coronavirus. Aunque no existe cercos sanitarios por parte del gobierno federal, en esta puerta del país, tal como se ha prometido ya de por si es un riesgo que miles de migrantes siguen entrando dentro de la denominada “operación hormiga”, sin que se sepa cómo se llaman, como se apellidan, si son marasalvatruchas, y ahora si están contaminados de una enfermedad.

La situación se pone color de hormiga porque ya no es la regulación migratoria la que debe interesar a las autoridades federales, sino el problema de las enfermedades y muy en especial el coronavirus.

Lo que también enciende los focos rojos en la frontera sur del país, es que el problema en los niveles del río Suchiate, donde se encuentra el límite fronterizo ha bajado demasiado el nivel de agua, y, con ello, han aumentado considerablemente los éxodos informales provenientes de Centroamérica. Según trascendió que hay reportes que señalan que grupos de indocumentados están cruzando de manera ilegal por lugares poco comunes. El bajo del afluente permite mayor vulnerabilidad para que crucen los extranjeros.

Desde este inicio de semana a través de las redes sociales los hondureños y algunos de Guatemala, se han comunicado entre sí, y se calcula que al menos unas tres mil personas han confirmado su participación en esta nueva caravana migratoria que sería desgarradora para estos tiempos de la cepa de coronavirus.

Inclusive información de ayer por la noche se dijo que el Gobierno de Guatemala reforzó su frontera con Honduras, ante la convocatoria civil de una nueva caravana de migrantes que busca llegar a los Estados Unidos. Se dijo que las autoridades chapinas decidieron implementar una mayor vigilancia y el reporte, hasta ahora, es que han cruzado algunos pequeños grupos desde ese país, “pero como un flujo normal”. Algunos han solicitado esta semana para rematar sus bienes y tener algo de dinero para emprender el viaje, con la propuesta de salir el próximo martes 10 de marzo, desde San Pedro Sula. (El Orbe).

Lo cierto es que hay una sicosis que se observa en los municipios de esta frontera sur mexicana, donde se incluye la ciudad más importante como lo es Tapachula, ante esta amenaza de migrantes que buscan llegar a Chiapas, y la razón es sencilla porque en Brasil y Chile se han anunciado casos de coronavirus, y esta problemática les da mayor riesgo a los países centroamericanos y evidentemente México, que, con su política de derechos humanos, ha abierto de par en par esta puerta mexicana.

El sector salud federal todavía no ha instalado “los cercos sanitarios”, que ha prometido y que viene prometiendo desde el año pasado cuando aún no se sabía de coronavirus, y ahora que urge este tipo de estrategias en materia de salud, pues es hora de que no se ha cumplido lo que prometió el gobierno federal y todo el sector salud federal.

El problema grave que se está acentuando en esta frontera sur de México, es que los mexicanos ya están molestos en contra de los extranjeros que se encuentran hacinados en México. Más allá de los encontronazos que se han dado en la frontera norte entre mexicanos y extranjeros, en el municipio de Palenque, Chiapas, fueron los chiapanecos que corrieron a los migrantes que se encontraban en albergues y fueron corridos drásticamente, donde afortunadamente no privaron los enfrentamientos.

En Tapachula, la gente también ya ha empezado a mostrar su molestia y las miradas con los extranjeros ya no son tan amistosas o de buena fe que digamos. Ya se siente un resentimiento porque los delitos por las noches han aumentado en Tapachula, y ya se les culpa de que son los extranjeros quienes vienen cometiendo este tipo de fechorías y faenas delictivas.

No deja de preocupar que no haya cercos sanitarios en el sur del país, pese a ser promesa del sector salud federal.

En Chiapas es un reto contar con elecciones confiables y equitativas: Oswaldo Chacón

(A continuación, la opinión del Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón, en torno a los últimos acontecimientos sancionadores de al menos cuatro servidores públicos de Chiapas – donde se incluye el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez- sobre el rubro de propaganda anticipada y con dinero del erario público).

“Comparto mi opinión en torno a la resolución aprobada por el Consejo General del IEPC en torno al Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de un servidor público Municipal al que se le consideró Administrativamente Responsable de las imputaciones que obraban en su contra, consistentes en propaganda personalizada en la que promocionó su imagen y su nombre.

Se trata del desahogo de un procedimiento iniciado ante una queja presentada, y que busca hacer valer el espíritu del artículo 134 constitucional, que es evitar ventajas indebidas en los siguientes comicios. No se trata de una vendetta en contra de un partido o actor político, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC ha iniciado tan solo en lo que va del año (dos meses) por asuntos de la misma naturaleza 22 carpetas de investigación, 7 procedimientos formales y ha emitido 6 medidas cautelares en contra de servidores públicos que militan en distintos partidos políticos.

Corresponderá al H. Congreso del Estado, en tanto superior jerárquico de los servidores públicos municipales, tal y como ha sido reconocido por la Sala Xalapa del TEPJF en el JRC-32/2019 y la Sala Especializada en el SE—PSD-39/2019, actuar con responsabilidad e imponer las sanciones correspondientes en términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas, y no caer en la omisión acreditada al Congreso de Nuevo León en el caso del gobernador de ese estado, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Queda claro que el reto de contar con elecciones confiables y equitativas pasa por evitar ventajas indebidas de algún participante, y ello requerirá que funcionarios electorales, partidos políticos, funcionarios públicos e instituciones actuemos conforme a la ley en lo que nos corresponde”. En fin.

Coronavirus: El momento en que un ministro alemán rechaza el saludo de Ángela Merkel por temor a contagiarse.

Cuando la canciller intentó estrecharle la mano Horst Seehofer en una reunión, el funcionario retrocedió para evitar el contacto. El ministro del Interior alemán rechazó este lunes el intento de la canciller Ángela Merkel de estrecharle la mano, en el marco de un aumento de casos de coronavirus en el país, donde ya se registraron 150 pacientes a nivel nacional. Cuando Merkel extendió la mano para saludar a Horst Seehofer en una reunión sobre migración en Berlín, él sonrió y se guardó ambas manos para sí mismo. Ambos se rieron y la canciller levantó la mano antes de sentarse. Así que no se sienta si no le dan el saludo aquí en Chiapas. Buen ejemplo.