Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Se han dado logros significativos a un año de la FGR en Chiapas: Vila Chávez

Buen día amigo lector hoy comentaremos que sin tanta alharaca y protagonismos a la llegada del Federal Alejandro Ignacio Vila Chávez, a la delegación de la fiscalía general de la republica a esta entidad, en un año de gestión se han dado logros significativos gracias a las estrategias y mecanismos de seguridad que ha puesto en marcha el presidente de México, entendidas a la perfección por el fiscal general de la república Gertz Manero y a la buena estrategia de coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Rutilio Escandón Cadenas. Al respecto mencionaremos que entre muchos aciertos y hits que ha logrado esa delegación está la del rescate de Migrantes, decomiso de drogas, contrabando ilegal de hidrocarburos que han sido vinculados a procesos delincuenciales. A un año esa delegación cuyo titular es Alejandro Vila Chávez, ha obtenido resultados significativos que han impactado en la sociedad, es por ello que al entrevistar vía celular al delegado de la FGR en Chiapas Alejandro Vila Chávez, adujo que primeramente, déjame decirte que agradezco a todos que me han iluminado en este nuevo encargo y decirte también amigo Marco Cabrera que, los resultados que hemos obtenido han sido positivos, desde luego que –dijo- gracias a los trabajos coordinados e interdisciplinario con el Gobierno del Estado y las Mesas de Seguridad que implementa el mandatario estatal, Rutilio Escandón Cadenas. Así mismo Vila Chávez, fue claro al señalar que, entre las acciones más primordiales, te comento amigo periodista, enumeramos el rescate de mil migrantes en territorio chiapaneco y la detención de personas que cometían el delito de violación a la Ley de Migración, esto por medio de 50 operativos exitosos, al mismo tiempo subrayo el fiscal de la federación en esta entidad que, es importante destacar Jefe Cabrera, que las estrategias han sido fundamentales, de igual forma de parte la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mediante las subsedes en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de Las Casas. También quiero dejar claro adujo Vila Chávez, que los esfuerzos coordinados que hemos realizado en los operativos y las acciones en este primer año, nos ha dado resultados positivos y significativos a favor de la seguridad de la sociedad. Solo en este febrero 25, logramos el rescate de 97 migrantes en la vía que conduce al municipio de Cintalapa, donde se detuvo a cuatro personas quienes el 27 de febrero un juez federal le decretó vinculación a proceso, otorgando prisión preventiva justificada. Con esas acciones queremos refrendar nuestro fiel compromiso con las acciones implementadas en todo México como el combate frontal al tráfico ilegal de hidrocarburos, entre otros actos ilícitos y fuera de la ley. Seguidamente el fiscal federal en Chiapas indicó que, en el 2019, logramos asestar un fuerte golpe a la delincuencia del hidrocarburo, decomisando más 2 mil litros de gasolina en diferentes puntos estratégicos de la geografía chiapaneca, pero únicamente en lo que van de 2020, los agentes federales aseguraron 4 mil litros en la vía Trinitaria-Comitán, al tiempo que detuvieron a dos sujetos que ya enfrentan vinculación a proceso por el tráfico de hidrocarburos. Más adelante con su característica forma pasiva el funcionario de la federación detallo que en materia de delitos contra la salud, la Agencia de Investigación Criminal logró el aseguramiento de una tonelada de cocaína en Puerto Chiapas, además de la detención de dos sujetos quienes fueron vinculados a procesos por estos hechos, en ese mismo orden de situación Vila Chávez espeto que la FGR ha incinerado 888 kilogramos de narcóticos de diversas denominaciones, acciones en las que han participado peritos oficiales y representantes del Órgano Interno de Control para verificar que el procedimiento se realice en los términos de la norma aplicable, al mismo tiempo remarco que , “Desde la FGR, el combate frontal a todo delito es tarea las 24 horas, mediante las subdelegaciones que son las encargadas de velar por la seguridad de las y los ciudadanos con el apoyo de instituciones estatales, con quienes en sinergia hacemos de Chiapas un lugar más seguro para todas y todos”. Por ultimo acoto que, al iniciar un segundo año de gestión, luego de su toma de protesta, el 1 de marzo de 2019, ratificamos nuestro fiel compromiso para seguir trabajando por la seguridad y el bienestar del estado, en coordinación operativa con el Gobierno de Chiapas, y así con ello garantizar la armonía que la ciudadanía demanda. Bueno, la verdad el fiscal federal Vila Chávez ha realizado un buen trabajo, reconocer su capacidad y tablas para llevar a cabo esa encomienda…ver para comentar

TORTUGUES EN LA RECONSTRUCION DE LA CARRETERA DE LA MUERTE…

Incursionando en otro tema amigo lector déjame decirte que es muy lamentable, de pena ajena y da tristeza, pero sobre todo vergonzoso ver la tortugues con que se viene majeando la empresa APP que tiene a su cargo la reconstrucción de la carreta costera. el estado en que se encuentra el tramo carretero comprendido entre Tapachula y Arriaga, es de poca madre, una carretera denominada de la Muerte, porque las múltiples vidas que ha cobrado a unos cuantos meses en que la SCT había concesionado, otorgado, dado o “concursado” o “licitado”, las obras de mantenimiento, revestimiento o construcción de ese mal logrado tramo carretero, hoy en día ese tramo esta de mentadas de madres, porque su tránsito es por demás difícil, lento y aburrido, toda vez que los inútiles trabajadores o encargados de la suntuosa obra van a paso de tortuga, y los hoyancos que simulan cráteres lunares están por doquier amen de una serie de imperfecciones que los contratistas tuvieron la fabulosa idea de remodelar o parchar con productos, al parecer, dijeran los fiscales, de pésima calidad, y el director general nacional de la SCT emergido de una 4T que no se ve por ningún lado (tanto como el director de la SCT como la 4T). no tiene ni tantita idea de cómo están las carreteras en nuestra entidad, solo en el tramo de Tonalá-Arriaga, las obras están a paso de tortuga, mientras que todos los alcaldes costeños permanece como avestruz, agachados, otros más se muestran, ciegos, sordos, mudos y paralíticos, porque resulta que el tramo carretera más afectado es el que comprende de Mapastepec a Tapachula, que ahora se le denomina el tramo de la muerte, toda vez que al transitar por ese tramo se exponen los automovilista a ser asaltados al caer en hoyos que parecen cráteres lunares, o frenar sus máquinas por la tortugues y la falta de señalamientos en esos tramos, aunado a todo ello los accidentes han sido fatales, porque resulta que ese tramo carretera comprendido entre Mapastepec y Tapachula ha cobrado múltiples vida y no hay poder humano, bueno no ha habido autoridad, dígase Gobernador, Diputados, senadores y alcaldes que puedan alzar la voz exigiendo a la federación que le exija a la empresa App mayor celeridad en los trabajos de reconstrucción de la carretera de la Muerte en la costa, tal parece que los chiapanecos somos considerados, no chiapanecos de 4ª, porque no se voltea la vista de parte de la federación hacia este girón de tierra, en vano son los esfuerzos, que se dice, hacen los representantes populares, los levanta dedos, los paniaguados arrastrados senadores y ya ni se diga de nuestras autoridades, apenas hace unos días ese tramo carretero cobro otra víctima y aun así, nadie dice esta boca es mía. Existe una persona, un líder autentico, ex candidato del verde en Villa Comaltitlán, médico de profesión que ha estado alzando la voz en las redes sociales sobre este tema y nadie que se dice ser político (llames diputados, senadores y otros mas) tema como suyo ese tema importante. Amigos lectores y autoridades, no se olviden que en administraciones anteriores el movimiento de la separación del Soconusco cobraba auge porque esa región o zona fronteriza se mantenía en el más completo abandono, no hay que esperar que resurja ese movimiento separatista y empiecen los gritos de ¡ya basta de ser pasto de la demagogia política! También es perentorio recordar que en otras administraciones la infraestructura carretera tuvo mucho auge, pero hoy en día hay nulidad y abandono, así es que el paniaguado de la SCT, no debe permitir que ese movimiento vuelva a tomar vida, los senadores y diputados federales, o locales, así como los alcaldes de la zona costa-Soconusco son unos “padrecitos” levantadedos que no alzan la voz, esos remedos de políticos convertidos en representantes populares deberían alzar la voz y exigir a la SCT, y a la empresa App, mayor apoyo para la infraestructura carretera en el Soconusco, pero bueno cada quien con su cada cual…sin comentarios…bueno amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK