Marco Antonio Cabrera Alfaro

Se reciben y analizan propuestas para el cuidado del medio ambiente: Roberto Rubio

Tomando en cuenta que el 70 por ciento de la superficie del país es forestal, sin embargo, México es de las 10 naciones con mayor pérdida de bosque a nivel mundial. Por eso es de suma importancia hacer reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, las propuestas han sido presentadas por el Consejo Nacional Forestal, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dónde los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, que preside el legislador chiapaneco Roberto Rubio Montejo, han sido analizadas y escuchadas, y lo más sobresaliente es que se han comprometido los legisladores a analizar cada una de esas propuestas. En ese sentido el presidente de la comisión del medio ambiente en la cámara de diputados Rubio Montejo señalo que sin duda el trabajo en equipo logrará hacer las reformas necesarias que fortalezcan el marco jurídico ambiental y propicien el desarrollo forestal sostenible. Así mismo el legislador chiapaneco también líder del verde ecologista en Chiapas, exhorto a toda la sociedad a cuidar nuestro entorno social…sin comentarios

HOY EN CHIAPAS, SE DA FIN A LA IMPUNIAD: LLAVEN ABARCA

Tras refrendar su compromiso para garantizar el Estado de derecho y procurar una justicia que fortalezca el desarrollo económico de Chiapas, el fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer a este columnista que en el marco de una reunión de trabajo que sostuvo con integrantes del sector productivo del municipio de Ocosingo, donde escucho de viva voz las inquietudes y problemáticas que le manifestaron los campesinos de esa zona comprometiéndose a la ves a buscar posibles alternativas de solución a sus demandas, agregó el funcionario estatal que en esa gira se dio tiempo para, supervisar los trabajos que está llevando la fiscalía de Distrito Selva. Ahí Llaven Abarca, escucho y atendió todas las inquietudes planteadas por los productores y empresarios, que se dieron cita a esa reunión, mismo que reconocieron y agradecieron el trabajo del Gobierno y Fiscalía del Estado para lograr la restitución del Estado de derecho y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía. En su intervención el fiscal general Llaven Abarca les remarco, “Se acabó la impunidad al delito. Hoy estamos haciendo respetar los derechos de libre tránsito, movilidad, propiedad y posesión, lo que ha derivado en la liberación de caminos y carreteras, así como la restitución de tierras que permanecían invadidas por grupos de personas que operaban en la impunidad desde 2006”. De igual forma el encargado de impartir justicia en la entidad aseguro que el gobernador Rutilio Escandón está comprometido en impulsar el sector productivo y económico del estado: “En la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el mandatario se revisa y se diseñan acciones que garanticen la paz y que contribuyan al progreso de Chiapas y el sector productivo es parte fundamental para alcanzar el desarrollo que todos queremos”. Aprovechó el funcionario estatal inquilino del edificio del libramiento norte para exhortar a las y los chiapanecos para que continúen coadyuvando en la gobernabilidad del estado: “Es una responsabilidad de todos, tenemos que unirnos sociedad y gobierno para garantizar la seguridad, tenemos que respetar la ley y quien no entienda el mensaje enfrentará la justicia”. Por ultimo Llaven Abarca, convoco a los hombres y mujeres de negocios de Ocosingo a seguir siendo portavoces de los diferentes programas de prevención del Gobierno y Fiscalía del Estado, promoviendo además la cultura y la paz en Chiapas…Ver para comentar

CONDENA EL GÜERO VELASCO, ATAQUE CONTRA SENADORA…

Luego de condenar el cobarde ataque perpetrado contra el domicilio de nuestra compañera Senadora Verónica Camino, el senador coordinador del grupo parlamentario del verde ecologista, Manuel Velasco Coello, manifestó, “Nuestra solidaridad y respaldo total para nuestra compañera senadora y a la vez el Güero Velasco exigió a las autoridades esclarecer ese cobarde ataque. En otro orden de ideas Manuel Velasco Coello informó que, recientemente propuso una Iniciativa de Ley para crear el Programa Nacional de Titulación Gratuita. ¿En qué cosiste?, interrogó el senador, simple y sencillamente, -dijo- los estudiantes de universidades públicas y privadas que promedien 8 de calificación o superior, no pagarán los gastos de su titulación, todo ello –adujo- Para que los jóvenes no vean roto el sueño de obtener su título profesional por falta de recursos económicos, propusimos crear el Programa Nacional de Titulación Gratuita para estudiantes sobresalientes. Bien por el senador Velasco Coello…sin comentarios

ESTULTICIA, CERRAZON, NEPOTISMO Y CORRUPCION EN TAPACHULA…

Irritación, coraje, muina, molestias, repudio existe en la sociedad allá en mi pueblo en contra de las cochinadas y atrocidades que a diario se dan al interior del ayuntamiento de la localidad huacalera, según algunos líderes de opinión el alcalde se le ha ido el tiempo en culpar a medios de comunicación de sus hierros, y de manera irresponsable dice a los cuatro vientos que no hay inseguridad en Tapachula, sino que lo que hay es MIEDO en la población, que mediocre y torpe la forma de querer tapar el sol con un dedo de parte del edil huacalero. Aparte de que la inseguridad es una de los principales signos distintivos de su administración existe también el problema que ocasiona la basura, según quejas y denuncias de habitantes de la otrora Perla del Soconusco, los signos distintivos del mal gobierno municipal es que se aventaron una licitación directa para contratar al menos 40 camiones para la recolección de la basura, pero según dice, sin conceder, dichos camiones eran chatarras que algún “erudito” compró en algún lote allá por la frontera norte de nuestro país y le dieron una su “Chainiadita” o “manita de Gato”, (reconstrucción) y los metieron al alquiler, lo grave del caso son dos cosas, una que según se ha denunciado el edil nunca llevo a cabo una licitación y ya hay una denuncia ante la Auditoria superior de la federación y del estado, y dos los camiones algunos ( por no decir todos), no sirven, no funcionan y el espectáculo más grande es que el atractivo visual para el poco turismo que asoma la cabeza por mi pueblo Tapachula, son los grandes cerros o montañas de basura orgánica e inorgánica que despiden fétidos olores, ya que los perros, gatos y uno que otro roedor despedazan las bolsas de basura creando un gran foco de infección y el otro atractivo visual son los ambulantes que casi en cada esquina se han instalado hasta con tanques de gas doméstico que en cualquier momento podrían provocar graves y lamentables accidentes, donde está la autoridad, para que “pictes” rentar carros de basura que no funcionan, protección civil durmiendo el sueño de los justos ante el ambulantaje al igual que servicios públicos. Que tristeza que allá en mi pueblo no haya autoridad, no hay capacidad, la estulticia y la mediocridad son los signos distintivos, lamentablemente es una realidad y que se puede hacer. Ah, pero eso sí, según nos estaban informando que el que finge como alcalde pretende ser diputado local y la que funge como edil, quiere ser edil o viceversa, que jodidos estamos, la verdad la ambición no tienen medida, y pone locos y ciegos a uno que otro remedo de ser humano, pero bueno cada quien con su cada cual…ver para comentar

CHIAPAS HUNDIDO: CUEVA DE BORRACHALES…

Ni bajo amenaza, ni mediante chantajes vamos a irnos a un destartalado partido de gobierno que se ha convertido en una cueva de borrachales mediocres y torpes, como lo es el partido Chiapas Hundido, señalaron algunos ex diputado y ex alcaldes del partido verde ecologista y PRI, al decir de los ex funcionarios, ex alcaldes y ex diputados federales y estatales, los supuestos “Operadores” políticos en la costa Soconusco, centro y norte de Chiapas, que fueron enviados como sabuesos por el IBM del número uno, para lograr conformar una estructura para poder fortalecer al destartalado y mediocre partido Chiapas “Hundido”, perdón, Chiapas Unido, solo se la pasan organizando pachangas y mediante la adoración del dios Baco nos pretenden convencer para fortalecer una estructura caduca y chatarra como la del partido Chiapas hundido, pero no vamos a traicionar a nuestros partidos y ahí nos veremos en el 2021, acotaron…

REUNION PERVERSA…

Nos estaban informando que hace uno días en un metidero o abrevadero de cocodrilos se reunieron una banda de perversos, (lastima contaminan a Tono Díaz Ahité) donde estuvieron el notario Tono Díaz Ahité, el acumulador el negro Pinot, el ex alcalde de triste memoria Emanuel ”tripón”, perdón, Nivón, entre otros más donde dicen discutieron el relevo en la alcaldía Huacalera y “asegún”, dicen, el que se sacó la Bola Negra fue Emanuel Tripón, perdón otra ves Nivón, y al parecer empezaran a trabajar para ese ex delegado de tránsito y ex presidiario para poder buscar repetir número, color y figura allá en mi pueblo, luego daremos más datos al respecto de esa reunión de negros en pleno Congo…pero estimado y fino amigo lector aquí la dejamos por hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK