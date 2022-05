Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se sanciona y boletina a Carlos Morales Vázquez, por violencia política de género

*Se le declara la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir, requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular, y se ordena su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia de Género por tres meses.

En un acto sin precedente en la historia electoral de Chiapas, y en una acto también que refrenda el valor moral e integridad de la instituciones electorales locales en defensa de la mujer, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, después de sesudos y juiciosos análisis determinó sancionar al alcalde Carlos Morales Vázquez, a quien se le halló responsable de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos de lo previsto en la Constitución Política de México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Tratados Internacionales y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En sesión extraordinaria virtual del pasado 30 de diciembre de 2020, el Consejo General del IEPC aprobó por cinco votos a favor y dos en contra, sancionar a Morales Vázquez tras comprobarse que ejerció violencia política contra la novena regidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Adriana Guillén Hernández.

Tal acción se determinó, luego de que los consejeros electorales analizaron y debatieron el proyecto de resolución del Consejo General presentada por la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, respecto al procedimiento especial sancionador, con número de expediente IEPC/PE/Q/AGH//003/2020, iniciado en contra de Carlos Morales Vázquez, por la Comisión de violencia política contra la mujer en razón de género.

Con esta determinación sin precedente y que lanza mensajes a la clase política de Chiapas del sexo masculino, se establece y se instituye la reparación del daño con una disculpa pública a favor de la regidora Guillén Hernández, una multa económica, se declara la pérdida de la presunción de su modo honesto de vivir, y se ordena la inscripción de Carlos Morales Vázquez al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPRG por tres meses, que en dado caso de pretender a una elección consecutiva o aspirar a otro cargo lo imposibilitaba. (Sic),

¿Qué es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres?

Fue el primero de diciembre del 2020, que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó el último Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual está disponible para consulta a través de su página web. La publicación de este registro de infractores en contra de la mujer, atiende lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que concibió esta base de datos como un instrumento que permita verificar que los aspirantes a un cargo de elección popular cumplan con el modo honesto de vivir para registrar su candidatura.

Por ello, el objetivo de este registro es poner a disposición del pueblo mexicano la información sobre las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género y contribuir a la prevención de la violación de sus derechos humanos, además de ser una herramienta con fines electorales.

En el apartado destinado exclusivamente al registro, identificado en la sección de “Lo más destacado” de la página www.ine.mx , la ciudadanía podrá encontrar información sobre quiénes aparecerán en el registro, por cuánto tiempo y cuáles son las posibles agravantes, así como el detalle sobre qué es, para qué sirve, a partir de cuándo se empezó a formar y a publicar, así como quiénes intervienen.

Carlos Morales también arremetió y agredió a la institución electoral del IEPC.

Además, el propio Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, condenó los actos intimidatorios —hacia los consejeros— lanzados desde el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. “Quiero sumarme… condeno los actos de intimidación a la autoridad electoral, son actitudes inaceptables”. En consecuencia, el consejero electoral, expuso que tratar de pegarles a los consejeros y consejera a base de argucias, no solo debilita a la democracia chiapaneca, sino que abona a retórica autoritaria. “Pegarle al árbitro es una argucia… golpear al árbitro electoral como estrategia política debilita la democracia y abona el terreno para que prevalezcan prácticas autoritarias”, dijo.

De esta forma, Chacón Rojas aclaró a los funcionarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que en el IEPC no se actúa por consigna o por líneas, por lo que los argumentos expuestos desde el municipio no solo carecen de sentido, sino que violan también la ley, donde posiblemente este interponiendo un recurso para que se aclare la serie de intimidaciones lanzadas. “No nos mueven intereses políticos, no hacemos cálculos políticos en nuestras decisiones, no le hacemos el favor a nadie, y nos basamos únicamente y exclusivamente en argumentos jurídicos”, enfatizó.

Agresor de violencia de género es boletinado a las instancias de gobierno y a su partido político.

Asimismo, en la resolución emitida por el Consejo General de este organismo electoral, se vincula a la Secretaría de Igualdad de Género, a implementar o en su caso dar continuidad al programa integral de capacitación y sensibilización a funcionarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a fin de evitar futuras conductas que puedan constituir Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Se remitirán copias certificadas de la resolución, al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al Congreso del Estado de Chiapas, a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública y al partido político en que milita dicho funcionario, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan conforme a derecho corresponda

El gobernador reconoce que la ley se aplicará sin distinción a quien cometa un delito electoral.

El gobernador Rutilio Escandón, exigió en la última reunión de este año con el gabinete legal y ampliado, a sus colaboradores respetar las normas jurídicas, principalmente, ante el proceso electoral que iniciará en Chiapas, ya que la ley será aplicada sin distinción a quien cometa un delito en esta materia.

Es vergonzoso utilizar el dinero del pueblo en cuestiones políticas o disponer de apoyos para candidatas o candidatos; es tiempo de obligarnos a no intervenir con el fin de que la ciudadanía, libremente, nombre a sus futuras autoridades, haciendo de este proceso una verdadera participación de la sociedad. “Sobre aviso no hay engaño”, advirtió a su equipo de trabajo.

En este encuentro, el gobernador les exhortó a cumplir las normas financieras y administrativas con el objetivo de no tener problemas con la justicia, y aprovechar hasta el último centavo para atender a la gente; igualmente, a abstenerse de recomendar a familiares o amigos a las dependencias públicas. “Insistiré hasta el cansancio en que debemos trabajar con compromiso, responsabilidad, honestidad y lealtad al pueblo, combatiendo la corrupción”. Dixe.

PD: En MORENA de Chiapas, 8 candidatos auspiciados por la Presidencia de la República y 5 para la cuadra del Palacio Estatal, pero tendrá que pasar por encuestas. ¿Será?