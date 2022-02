Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se Triplican Casos de Conjuntivitis en Municipios de la frontera sur de México

Una vez más el fantasma de la conjuntivitis ronda en Chiapas y muy en especial en municipios de la región fronteriza con Guatemala, y la preocupación es que hay sobresaltos de la población que ligan la conjuntivitis con el fenómeno de la salud del coronavirus y lo peor que en Tapachula y todos los municipios del Soconusco, hay temor porque según algunas informaciones periodísticas se han triplicado en los últimos tres meses; muchos de ellos asociados al Covit-19, reveló, Luis Fernando Rosales Rodríguez, médico especialista en córnea y cirugía refractiva.

Este domingo, en entrevista para un periódico local, el especialista Rosales Rodríguez, dijo que la conjuntivitis es algo que siempre se presenta de manera estacional, dos veces al año, ya sea de manera viral o hemorrágicas. «Hay que estar prevenidos y protegidos; no quiere decir que todo aquel que tenga conjuntivitis tenga el virus, pero si pueden presentarse en muchos pacientes asintomáticos», dijo.

Advirtió que, aunque en la actualidad ha habido un repunte en los casos de los virales, la mayoría con síntomas leves, sobre todo los que han dado positivo al Covid-19. Calculó que actualmente un 60 por cierto de la consulta es por conjuntivitis viral, lo cual es un reporte bastante alto, ya que normalmente está en un 20 por ciento. Los síntomas son lagrimeo, ojos rojos, ardor, sensibilidad a la luz y puede presenciar secreción. La recomendación es que de inmediato acudan a un médico y lo hagan bien protegidos para que no haya más contagios. Reconoció que, con la contingencia, hubo una baja en la afluencia de pacientes, «que estuvo muy bien manejado, pero no se puede alargar tanto este período y ahora que ya estamos regresando a la nueva normalidad hemos visto que la afluencia de pacientes va aumentando».

Además, dijo que, con este regreso, hay personas que padecen Coronavirus y uno de los síntomas que tienen son conjuntivitis. Por lo mismo, señaló que han tenido que ser muy estrictos en torno a las medidas sanitarias tanto en el personal como en los pacientes. Así las cosas.

Hasta ahora muchas enfermedades de Chiapas como el dengue, el zika, la chikungunya y la conjuntivitis, lo ha rebasado completamente el problema del coronavirus (covid19), cuya enfermedad es letal y a la que la población le aterroriza, sin embargo, este tipo de explicaciones medicas deben de ser digeridas y asimiladas por la gente para concientizarse más en los problemas de salud pública, que hoy lamentablemente nos tiene de cabeza al mundo entero el asunto del covid 19.

Muere “El May”, un personaje popular que dejó lecciones de vida en Chiapas.

Nunca en la historia de Tapachula, había levantado polvo la muerte de un personaje popular, notoriamente admirado y magistralmente fascinado, como ocurrió con Alberto Trujillo más conocido como “El May”, quien este fin de semana falleció de un problema hepático, pero que fue un ser humano muy atrayente, interesante, simpático, trabajador y muy dinámico para apoyar el deporte del futbol en Tapachula. Un personaje popular en toda la extensión de la palabra, que a pesar de que no era de origen mexicano, sino guatemalteco, se podría decir que fue el extranjero que más trabajo le dio a nacionales en sus múltiples pollerías que tenía de su propiedad en la ciudad.

Los biógrafos del pueblo señalan que el popular “May”, llego a Tapachula con una mano atrás y otra adelante, y su primer trabajo fue justamente en una pollería, donde posteriormente renunció, y por su cuenta instaló su primera pollería que fue un tambo de cortado por la mitad que servía para azar los pollos. Intempestivamente se convirtió en un pequeño empresario y logro instalar media docena de pollerías con diversos sabores gastronómicos de los pollos (piña, naranja, y hasta mango), proveyéndole de un exquisito sabor y aroma que inmediatamente fue el éxito de los paladares por toda la ciudad.

Inclusive fue en su momento proclive a las envidias y rivalidades de la competencia gastronómica de los pollos, y se le inventaron toda una serie de escenarios con tal de que no le fuera bien en su estrategia comercial, originando todo lo contrario, la gente abarrotaba los sábados y domingos sus negocios, y ahí salto la fama de pollos “May, que sería toda una tradición en Tapachula, al grado que medios de comunicación de Guatemala, lo buscaron siempre para narrar sus aventuras de exitoso comerciante. .

Fue muy humano, porque también obsequiaba a gente humilde o de algún orfanatorio pollos para que degustaran los enfermos, emprendió varias ligas de futbol, que lo llevaron a la dimensión deportiva considerado el protagonista principal de enaltecer el deporte del futbol. Hizo famosas sus fotografías de poses deportivas con esa música del zazazaza. Se cuentan mil historias de “El May”, de ese personaje que dio lecciones de vida de que cuando se pretende y busca un meta, se logra conseguir. Una historia humana que podría convertirse en una película de la vida real de valores, trabajo, y emprendimientos. Descanse en paz, Alberto Trujillo “El May”, que dios lo tenga en su santo aposento. Luz al viajero que vino de Guatemala, se hizo en Chiapas, y ahora vive en el cielo.

Simulación y engaños de partidos locales que van en contra del pensamiento renovador de los que gobiernan el país.

Sería lamentable la profanación y hasta de sacrilegio de los partidos políticos en Chiapas en tiempo de emergencia nacional y pandemias. Sería muy insano, desquiciado y hasta de mal gusto, que no se avanzara en Chiapas en las renovaciones morales de los institutos partidistas, y se siga con la regla más de lo mismo, donde llegan a las dirigencias de los partidos políticos personajes perversos y aviesos que van en busca solamente de una diputación local obsequiada a cambio de su trabajo siniestro de apoyar a los que ostentan el poder público.

En Tapachula, el Presidente del Partido Chiapas Unido, Carlos Ventura ya alcanzo una fama de siniestro personaje del juego sucio, que se hizo en el PRI y que fue satanizado cuando fungió como representante de DICONSA, en la zona alta de Tapachula, y donde en redes sociales lo exhibieron como protagonista principal de millonarios desvíos colocándolo ahora como un personaje que vive con lujos y suntuosidades.

Resulta increíble pensar que las atarrayas y las redes de pesca se avientan en el Soconusco, pero no para pescar a militantes de Morena, sino muchos del PRI y del PAN, los reclutan como buena pesca para el próximo proceso electoral. No creería el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que está ocurriendo con su partido político en esta frontera sur, que lo llevo al poder de la Presidencia de la República, y lo más grave, que gente extraña dedicado a la empresa de las cervezas que han inundado de vicios a esta puerta del país, sean los que dirijan a este partido que de “Chiapas Unido”, no tiene absolutamente nada.

Una traición a Morena, al Presidente de la República, al gobierno de Chiapas, y a la militancia de morenos en esta región. Pero hay otros partidos políticos muy locales que llevan la misma figura de la simulación, el engaño, donde los que lo manejan no tienen nada que ver con la percepción del cambio que patrocina el gobierno federal y estatal. En fin. Y vaya historias que se comentan…”