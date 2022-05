Asesoría Legal

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Primeramente las personas deben saber que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es un organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se encarga de asegurar que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público a través de los impuestos, y, a la vez, es el departamento encargado de sugerir, guiar y gestionar las finanzas públicas del Gobierno Federal de nuestro país, la SHCP se encarga de los asuntos económico – financieros de México que tienen que ver con el Estado, las finanzas en el país están bajas debido a la pandemia, otras han cerrado sus puertas, comerciantes de igual manera, hay propietarios y propietarias de comercios que han cerrado por la pandemia, México fue azotado duramente por la salud y la economía en el pasado 2020, y sigue siendo azotado, el Gobierno de Andrés Manuel debe ser más accesible, no vengativo, no tengo nada en contra del Gobierno Federal, pero, el acoso a los empresarios del país se ve reflejado en la baja economía de los trabajadores, porque al no haber trabajo, no hay dinero, eso es un hecho, el 2020 le tocó a los grandes empresarios ser acosados, ahora, hay un pronóstico donde en este 2021 quienes serán acosados a los medianos y pequeños contribuyentes, legalmente al no extender una factura no se paga absolutamente nada al SAT, el SAT no puede ni debe pedirle absolutamente nada a los comerciantes establecidos que están únicamente operando con permisos de los Ayuntamientos de sus municipios, alteran y abusan en el ejercicio de sus funciones al pasar a los comercios no a invitarlos a ingresar al SAT y darles capacitación de como operar correctamente, los del SAT llegan y acosan a los comerciantes de que si no están dados de alta en el SAT les van a clausurare, esas prácticas abusivas del SAT no se deben permitir, incluso, hay empleados (hombres) que cuando llegan a algún negocio y es mujer la que está atendiendo de inmediato las acosan, esto también se practica desde hace mucho tiempo, tal vez no todos los negocios tienen cámaras para grabar, pero, deberían tenerlas por su propia seguridad, no solo a este Gobierno Federal sino desde todos los anteriores a nadie le ha interesado que los comerciantes y empresas estén bien operando para que no cierren sus puertas, los comerciantes que están en el SAT registrados, aunque no extiendan facturas los hacen llenar unos formatos de cantidades aproximadas y en base a eso los obligan a pagar impuestos, les imprimen una hoja con una cantidad a pagar en cualquier entidad bancaria, realmente se debe pagar al SAT cuando se extiende una factura, no se puede pagar ningún IVA si no se extiende factura alguna, de hecho, la SHCP debe estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados, la SHCP debe también fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo, de igual manera deben fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de pequeños negocios conocidos como lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, sin embargo, los pequeños y medianos comercios de todo el país se han visto afectados por la pandemia, de por sí, para ellos no hay ningún tipo de apoyo al menos brindado por la SHCP mediante campaña publicitaria, se acercan muy pocos para investigar los requisitos y ver si hay algún estímulo fiscal, pero casi siempre las respuestas son negativas, los medianos y pequeños comerciantes se deben preparar para este 2021 ya que al parecer habrá una fiscalización sobre los contribuyentes medianos y pequeños que probablemente se va a intensificar a través de las tecnologías de información y minería de datos, van a traer bien presionados a los contribuyentes en relación a sus obligaciones fiscales, considero, como MERCADOTECNIA que primero se deben analizar las palabras del Banco de México, el cual, en su pronóstico indicó que la economía de México cayó un 10 %, y es que, hubo un ajuste drástico para el comportamiento de la actividad económica en nuestro país, considero a opinión propia, que no es momento de encajarle los dientes a los pequeños y medianos contribuyentes, ellos necesitan recuperarse primero, 2020 fue un año muy difícil, no contando que las dependencias como SEMARNAT, CONAGUA, SAGARPA, entre otras ni siquiera atendieron correctamente las peticiones y trámites que hicieron los usuarios a las mencionadas dependencias, es como meterles el pie a los empresarios para que se caigan, ¿así como van hacer negocios y como entonces el SAT les va a cobrar algo que ni siquiera está trabajado? De igual manera, si en verdad quieren que los empresarios grandes y los medianos y pequeños contribuyentes cumplan con sus obligaciones, entonces, es momento de parar el incremento a los combustibles, al gas LP y Natural, parar totalmente el incremento a la tortilla, al huevo, aceites, y a los demás productos que componen la canasta básica para que la población en general no se vea realmente afectada, ¿de qué manera se puede hacer esto? Ayudar directamente a los campesinos en general de todo el país, no solo a los amigos, compadres o intermediarios, sino directamente a los campesinos con subsidios u otro tipo de apoyo para que ellos no incrementen sus precios, la leche es importante en nuestra vida diaria, los fabricantes lecheros necesitan también de apoyos, de subsidios, la gran mayoría de los ganaderos tienen que someterse a las grandes marcas y venderles bien barata su leche, casi casi se la regalan a las marcas de consumo masivo, y quienes realmente sacan la leche de las vacas son los ganaderos, no las marcas de consumo masivo, es a ello a lo que me refiero que se debe apoyar directamente a quienes trabajan con sus manos los productos que consumimos diariamente, sería bueno restablecer la economía en México, pero no de la manera en cómo se va a manifestar en este 2021, es una muy mala decisión, no tengo nada en contra del Presidente López Obrador, pero, estaría mucho mejor realizar diversos estudios antes de llevar a cabo una acción que muy probablemente va a terminar de perjudicar la economía al país.