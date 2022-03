Asesoría legal

Sector salud, desaparecer al imss, doctores acosadores

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

La mayoría de las muertes en hospitales del país se da en el IMSS, la ineficacia por parte de los doctores y enfermeras de los hospitales de gobierno son incompetentes, a las personas de la tercera edad siempre los usan como conejillos de indias, muchas enfermeras no saben ni inyectar, han ocasionado severos problemas de salud físicamente hablando en los pacientes, los hospitales del IMSS están llenos de estudiantes ya que los mencionados hospitales de esa institución los usan para sus prácticas, incluyendo a los pacientes, de las miles y miles de quejas que hacen los pacientes por maltrato ninguna es atendida, las secretarias siempre están de malas, las enfermeras y enfermeros por igual, estas nefastas personas parecen que trabajan en el SEMEFO, y lo digo de esta manera porque su cara de estos empleadillos esta mas agria que un limón, los derechohabientes pagan al IMSS para recibir un maltrato, hay malas prácticas en el sector salud por falta de sensibilidad, responsabilidad y profesionalismo, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es quien regula el actuar en el sector salud, mas sin embargo, los pacientes que se quejan no les queda más que aguantar esa enorme impotencia de no poder hacer absolutamente nada en contra de quienes practican la negligencia médica diariamente, de por si la relación médico – paciente no es muy buena, hay médicos generales que son unos acosadores, se aprovechan de la situación en las mujeres embarazadas porque han llegado a toquetear los senos de las mujeres embarazadas para “ver si no hay algún problema en los senos”, los ginecolos son otros acosadores, incluso, cuando las mujeres embarazadas van acompañadas de sus parejas, esposos o familia, a ellos los dejan afuera esperando, siendo que el esposo o la pareja puede entrar, mas sin embargo es un abusivismo lo que varios ginecólogos practican diariamente, de igual manera, mucha gente acostumbra a asistir a las consultas médicas en los simi, estos “doctores” solo son unos pasantes y no buenos doctores, la gente acude con ellos porque les sale “barata” la consulta, pagan desde 25 pesos a 35 pesos la consulta, mas aparte las medicinas que vende simi, los medicamentos que ahí se adquieren son de muy baja calidad, es mucha la diferencia, por ejemplo, una caja de PENTREXYL (ampicilina) originalmente cuesta 150 pesos, y una caja de ampicilina simi vale 20 pesos, durante su fabricación no le ponen los miligramos adecuados al medicamento SIMILAR, por lo consiguiente no cumple con estándares internacionales, lo contrario con medicamentos de PATENTE u ORIGINALES los cuales manejan un control de calidad estricto, regresando al tema del IMSS, en estos hospitales de casi todo el país muchos recién nacidos mueren por bacterias que se encuentran en los hospitales por falta de higiene, las bacterias están sueltas en los hospitales del IMSS, que una mujer dé a luz en algún hospital del IMSS es un gran y enorme riesgo, lamentablemente los mexicanos no tienen ninguna iniciativa, hay una Ley para sancionar las malas prácticas de los hospitales, pero nadie, absolutamente nadie dice nada, se quejan, pero hasta ahí, nadie levanta la voz para pedir que sean derogados algunos artículos y ser más duros en esta situación, o bien, lo mejor sería desaparecer al IMSS, no se debe obligar a los trabajadores a afiliarse al IMSS si no lo desean, durante décadas el IMSS ha recibido millones y millones de pesos por parte de la clase trabajadora, al IMSS lo ponen como un requisito para que un trabajador tenga seguro, mas sin embargo, lo ponen como algo exigente, a los trabajadores no le dan el derecho de elegir en donde atender sus situaciones médicas, son actos de corrupción masivas las que diariamente vive el IMSS, los empresarios forzosamente tienen que tramitar su registro patronal, sino, le dicen que es una empresa que no tiene validez, es mejor llegar a un acuerdo entre patrón y empleados para que mejor paguen los servicios médicos de reconocidos doctores y la salud mejore, cientos de miles de trabajadores le son descontados de sus salarios el pago del IMSS, el cual se ve reflejado en su talón de ingresos, eso no debe ser así, ya que muchos mexicanos no utilizan los servicios médicos del IMSS por mucho que estén pagando, el IMSS recibe millones y millones de pesos y sus servicios son totalmente deficientes, cada vez va de mal en peor los servicios del IMSS, los doctores y enfermeras son personas prepotentes y practican todos los días negligencia médica, diariamente mueren bebes en esos hospitales llenos de bacterias en los cuales los trabajadores solo van a pescar enfermedades en esos asquerosos lugares, los padres de los bebes que están en proceso de nacer deben tomar en cuenta que se debe ahorrar una cantidad de dinero para mejor pagar un médico privado que haga bien su trabajo, la mayoría de los médicos del IMSS son procedentes de escuelas de gobierno, en pocas palabras no es buena reputación la que tienen, y claro lo han dejado con su forma de actuar y falta de profesionalismo y ética, el ex diputado Zoe Robledo se llena la boca en decir que habrá piso parejo para todos los mexicanos, es una burla haber dicho que habrá abasto de medicamentos, presencia permanente de personal médico, es la burla más grande por parte de un Director que al parecer no sabe sus funciones, cada vez son más deficientes los servicios en el IMSS, los especialistas en los IMSS brillan por su ausencia, el gobierno federal no debe decir que el sector salud es su mayor prioridad cuando realmente es todo lo contrario, nefastos funcionarios que están al frente de una dependencia como es el IMSS o bien directamente en la Secretaría de Salud de cada Estado no saben siquiera sus funciones, son unos prepotentes y arrogantes, eliminar las viejas prácticas delos funcionarios y empleados de los IMSS o desaparecer la mencionada institución, hay desabasto de medicamentos, es un auténtico calvario lo que los derechos habientes atraviesan, no hay analgésicos, controladores de presión arterial, insulina para personas diabéticas y hasta antirretrovirales que utilizan las personas con VIH, muchos jóvenes recién egresados son llevados a los IMSS para realizar sus prácticas con pacientes deteriorando más la salud de las personas, son jóvenes sin experiencia alguna, jóvenes que no tienen ninguna ética, todo lo toman a broma y juego, creen que los pacientes son muñecos que usaron en la Facultad, cuando existe una negligencia médica solo separan o cambian de lugar a los doctores, y jamás hay un pago de reparación de daños por parte del IMSS a los derechohabientes afectados, tan es así, tan poca ética tienen como las palabras de MARIA DE JESUS NAMBO LUCIO quien estaba como directora en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Oncología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual a los pacientes les dice “váyanse a morir a su casa”, la gente se llega a morir a los hospitales del IMSS, a los derechohabientes los dejan horas y horas esperando en urgencia aun y con dolores fuertes, incluso, en otros lugares hacen largas y largas filas para poder pasar a urgencias o con el médico general, a deci9r de los especialistas estos casi no están en los hospitales de gobierno, otro mal que aqueja son las ambulancias que están convertidas en chatarras y abandonadas, mientras muchos pacientes esperan ser trasladados, por falta de mantenimiento terminan en chatarra las que son presentadas como de última generación, que burla deveras, es una grande falta de respeto lo que las enfermeras y las secretarias incluyendo doctores del IMSS hacen en contra de los pacientes, los cuales tragan ellos y sus familias gracias a las millonarias aportaciones que hacen los trabajadores a dicha institución, el servicio a veces es negado a los mismos pacientes, la mayoría de las secretarias son unas verdaderas prepotentes, las cuales muchas de ellas se acuestan con los mismos doctores buscando mejor posición en los hospitales, esas son como el histiacil, “son recomendadas por las mamas de los doctores”.

En octubre del año pasado a una señora de la tercera edad la clínica 69 del IMSS en Texcoco le negó la atención médica, muriendo minutos más tarde, de igual manera, los guardias de seguridad que se encuentran en las entradas de los hospitales se toman atribuciones que no les corresponde, y es que la mayoría de los guardias de seguridad no son más que unos mediocres que nunca estudiaron y terminaron sus días cuidando algún lugar que les asignen, son delincuentes que trabajan en empresas de seguridad privada, en concreto, el IMSS debe desaparecer definitivamente y los empleadillos de los hospitales deben ser despedidos y evitar ser contratados por los hospitales del país, nada aportan los hospitales del IMSS, de nada sirve su existencia, son unos descarados matasanos que se encuentran en hospitales de mala muerte llenos de virus y enfermedades por falta de higiene.