Roy Gómez

Seguir a Jesús…

Cristo ha tenido a lo largo de toda la historia un enorme atractivo para mucha gente. Y dicha atracción no era –no es— patrimonio solo de los cristianos. Pueden ser muy laudables opiniones como la de Gandhi. Y, asimismo, no es discutible que personas de espíritu abierto sientan esa admiración, aunque se quede solo en eso. Quien verdaderamente le ama es el que sigue sus mandamientos. Jesús no pretende adhesiones intelectuales, ni partidarios multidisciplinares, desea que se sigan sus enseñanzas para que se dé fruto en la obra que él ha iniciado.

Pero, tal vez, no sea correcto poner en tela de juicio la importancia de la admiración por Jesús, aun admitiendo la necesidad de que el verdadero amor por Él llegará de la aceptación jubilosa de sus mandamientos. Y lo decimos porque cualquier principio es bueno. La atracción de ese prodigioso hombre situado en la historia que se llamó Jesús de Nazaret engendrará sin duda el amor profundo hacia Jesús, el Señor, hacia la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Es posible que podamos quejarnos de una cierta trivialización por algunos de la figura de Jesús, pero durará poco: o abandonan dicha admiración o estarán postrados de amor en su regazo, escuchando sus enseñanzas como María de Betania. Eso, sin duda, puede ser así. Pero hoy nos interesa más la aceptación radical de Jesús, de su amor y de sus enseñanzas…»El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él». El ofrecimiento de Jesús es enorme: nos va a amar el Padre y él se nos revelará».

Suspiramos a veces por una mayor intensidad en la presencia del Señor. Todos nuestros actos deben estar formulados en presencia de Dios. Pero a veces, nuestra debilidad y tendencia al pecado empaña en nuestros ojos del corazón la imagen que tenemos de Él. Es obvio -ya nos lo dice Jesús- que no hemos guardado sus mandamientos y por ello él no puede revelarse a nosotros.

Por eso hay una continua sensación de debilidad en nuestro camino de discípulos de Cristo. Tenemos muchas puertas amplias por donde entrar y la que Él nos ofrece es estrecha. Y la realidad es que solos no podemos. En el inicio del texto de San Juan que leemos hoy anuncia ya el envío del Espíritu Santo. Estamos ya en la cercanía de la Ascensión y de Pentecostés. Cristo subirá al Padre y nos enviará al Espíritu Santo. La Palabra de Dios nos va preparando para la gran ocasión de Pentecostés. El Espíritu comienza a estas omnipresente y cercano. Y mejor así, porque lo necesitamos siempre a nuestro lado.

La Iglesia se extiende. En Samaria, Felipe transmite la Palabra y la Fuerza de Dios. Los convertidos aumentan y hace falta que «suban» al viejo territorio «hereje», nada menos que Pedro y Juan para confirmar a los nuevos creyentes. La imposición de las manos otorga el Espíritu Santo. La Iglesia, en el sacramento de la Confirmación, continúa el rito iniciado por los Apóstoles. Felipe no es menor, en su fuerza, al trabajo de los Apóstoles. El, junto a Esteban, y a otros había sido elegido -como leíamos el domingo pasado- como diáconos para ayudar en el servicio de los fieles. Felipe, además, actúa de misionero.

Ya Pedro en su carta observa la capacidad de calumniar y de endurecerse si no glorificamos en nuestros corazones a Jesús. Dice San Pedro: «…y estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que se los la pida; pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que son calumniados queden confundidos los que denigran su buena conducta en Cristo». Es una excelente advertencia contra el fariseísmo o los excesos que producen aquellos que se creen en únicos poseedores de la verdad, pero incluso ante ellos solo cabe la mansedumbre y el respeto. Es la Cruz de Cristo quien nos dará la plenitud, pues si sufrió la Cabeza, como no van a aceptar el sufrimiento el resto de los miembros. Hay que mantener una atención muy precisa en todo lo que sea el trato con los hermanos y en él debe primar la mansedumbre, dejando la superioridad de un lado, que no es otra cosa que prueba de soberbia. También está presente el Espíritu en este texto. Es quien, estando en Jesús, le hizo volver a la vida. Merece que a lo largo de estos siguientes días vayamos abriendo nuestro corazón a la inmediata llegada del Espíritu. Es lo que nos aconsejan las Lecturas de este domingo…Que así sea…Luz.

