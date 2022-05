Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Seguridad pública, vialidad municipal y tránsito del estado, como la carabina de Ambrosio

A mi hermana Dora Luz, que hoy estaría cumpliendo 59 AÑOS de edad y que hoy desde el cielo nos ve y nos acompaña todos los días a lado de mi Madre, mi Padre, y el creador del universo… los extrañamos muchos…DEP.

Pese a los titánicos esfuerzos que la edil de mi pueblo Tapachula, Rosa Urbina hace para poder llevar por buen rumbo al municipio huacalero hay funcionarios que no le ayudan o no entienden o asimilan las nuevas políticas que se han echado andar, un ejemplo claro es el inepto de vialidad que tiene a varios asaltadores en sus nóminas y que cobran en otros lugares, sin que les den resultados. Según denuncias de ciudadanos uno de esos funcionarios es el titular de seguridad pública y vialidad el hermano del pastor evangélico que, por ser hermano del diputado evangélico, inepto, remedo de político y amigo del fiscal general en esta entidad, en Tapachula existe una total Nulidad en vialidad, toda vez que hay empresas que se estacionan sus grandes y pesadas máquinas de los llamados traíleros y solo se les ve arriba del estribo de los camiones estirado la mano para que se las calienten. Y hasta solo falta que le den un beso al trailero por la calentadita de manos que les dan. Jenízaros locales con patrullas cínicamente se apostan frente a los antros y negocios donde expenden bebidas embriagantes a altas horas de la noche para recibir sus mochadas, y eso que la 4T cacaraquea que se acabaron los moches, lo cierto es que los municipales llamados o conocidos como cuicos emulan a los de la capital chiapaneca y se dedican a puro bajin. Por otro lado los agentes de la “gloriosa” delegación de tránsito en Tapachula, tampoco cantan mal las rancheras, hasta el tono se saben y según las denuncias hay varios vehículos unas flotillas de empresas paraestatales que no han regularizado las placas o tenencias de la flotilla de vehículos con los que realizan sus actividades y muy campechanamente circulan en la ciudad con placas sobre puestas, placas atrasadas, o de plano no traen nada y circulan sin temor a que sean detenidos o infraccionados por los honestos policías de tránsito estatal. Empresas como TELMEX, CFE, entre otras impunemente transitan por la ciudad sin que existan policías de vialidad o de transito que los frene y los infracciones, pero bueno es una mafia que se deberían investigar, pero como el titular de seguridad publica el inepto evangélico balbucea a los cuatro vientos que su hermano el pastor evangélico convertido en diputado y su compadre Llaven lo protegen difícilmente los podrán frenar en sus actividades nada claras…sin comentarios

VAMOS CON TODO POR UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL: VALERIA SANTIAGO

Luego de indicar que, junto con sus compañeras legisladoras, han logrado ponerse de acuerdo para redoblar esfuerzos en la revisión de la iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Chiapas. la legisladora local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en esta entidad Valeria Santiago Barrientos, indico que hemos vistos que las vidas cotidianas se han visto un poco alteradas por la pandemia que ha provocado el COVID-19

por el COVID-19, es. Por ello -dijo- es urgente y necesario que impulsemos juntas todas las legisladoras impulsar esa iniciativa que tiende beneficiar a los chiapanecos en materia de salud mental, con la finalidad que la ciudadanía tenga una mejor atención. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la también dirigente del partido verde en el estado por el PVEM, indicó, la iniciativa tiene como objetivo establecer acciones en materia de prevención, mejoramiento de la atención a los enfermos, así como -dijo- impulsar unas instalaciones dignas para brindar una mejor atención a los pacientes, por lo que se han realizado reuniones de trabajo con el director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Jesús Baltierra Hernández, para fortalecer este proyecto. Según datos del INEGI, nuestra entidad en la actualidad está ubicada entre los primeros ocho estados con mayor número de defunciones por suicidio. Esto -comento- en su mayoría han sido adolescentes y jóvenes, entre los 15 y 29 años de edad por lo que se está estructurando, de manera minuciosa, esta iniciativa para dar atención y prevenir este tipo de acciones que dañan a nuestra sociedad. Por último, la legisladora del verde acoto, “Vamos a continuar echándole todas las ganas redoblando los esfuerzos para impulsar la aprobación de esta iniciativa en beneficio de los chiapanecos…ver para comentar

LA DELEGACION DE LA FGR ASEGURA VARIOS PAQUETES DE MARIHUANA; VCH

Alejandro Vila Chávez delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en nuestro estado asevero vía celular a este columnista que, se dio inició a unas carpetas de investigación por delitos contra la salud, lo cual está enmarcado y sancionado por el Código Penal Federal. agrego que una vez que los policías federales lograra asegurar los paquetes de marihuana, en dos acciones distintas y de acuerdo al Informe Policial, los aseguramientos se lograron a través de denuncias anónimas, -dijo- en las que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), fueron alertados sobre el transporte del narcótico en diferentes vehículos. Destaco Vila Chávez que en un primer momento los policías federales se trasladaron a la carretera Federal 190 San Cristóbal de las Casas–Tuxtla Gutiérrez y una vez estando en el lugar, al hacer las revisiones de rutina a un transporte público, aseguraron a Manuel “H”, quien iba como pasajero y transportaba ocho paquetes de hierba verde y seca, con las características de la marihuana, que arrojó un peso aproximado de ocho kilos 480 gramos. En otro momento, los policías de la federación se apersonaron en el kilómetro 50, sobre el tramo Tonalá-Arriaga y al hacer una revisión rutinaria, lograron el aseguramiento de por lo menos 975 gramos de hierba verde y seca con las características de la marihuana que localizaron al interior de un vehículo que estaban envueltas en bolsas de nylon, por lo que detuvieron a Alejandro “M”. Al final Vila Chávez acoto que, “Los imputados y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de cada una de las carpetas de investigación, por el delito contra la salud…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Fuentes extraoficiales informaron que un tal Lenin «N», fue aprehendido como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de José Ricardo Martínez Corzo, José Antonio López Chatú y Samuel Reyes Gómez, quienes al parecer eran policías. Ministeriales, sin conceder nada al respecto. Los hechos ocurrieron en el municipio de #Mapastepec, luego de que fueran calcinados los cuerpos de las tres personas al interior de un vehículo compacto en las cercanías del Ejido Hidalgo Novillero…ver para comentar…Por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK