Senador Ramírez Por La Mesa Directiva Del Senado

#SENADOR RAMIREZ POR LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO. De pronto como resultado del papel destacado que ha jugado en el senado de la república, el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, ha entrado en la recta final para ocupar la presidencia de la mesa directiva en el relevo de la senadora Mónica Fernández. Todo indica que esta posición se habrá de definir entre el senador poblano Alejandro Armenta, un fiel lugarteniente de Monreal, y el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar destacado operador político del equipo de Ricardo Monreal. En esta carrera ha dejado atrás a personajes como Martí Batres, que vuelve a ver frustradas sus aspiraciones de regresar a la Mesa Directiva del Senado, desde donde siempre ha pretendido contrarrestar la hegemonía de Ricardo Monreal en la Cámara Alta. El año pasado le fue inviable retener el cargo que tuvo en el primer periodo y su lugar llegó Mónica Fernández. El asunto es que Ramírez Aguilar ya está en la jugada más importante del senado. Este sería un amplio reconocimiento a su buen trabajo en la Cámara Alta, y una gran distinción para Chiapas, que desde los tiempos de don Emilio Rabasa Estebanell no se ha concretado que ningún otro representante de nuestro estado ostente tan alta representación.

#RICARDO MONREAL VA A SEGUIR HABLANDO CON TODOS. John M. Ackerman esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, posteó un video editado de Ricardo Monreal en una entrevista con Carlos Loret de Mola, que reveló en los últimos días el cuantioso patrimonio que goza el matrimonio, apuntado quizás como la dupla más radical de la 4T. Loret de Mola se convirtió en un enemigo público para el ala conocida como «los radicales». En esa referencia, Ackerman se mostró ofendido por la entrevista que otorgó la semana pasada Ricardo Monreal, por lo que sugirió que el senador ya no apoyaba a la 4T, y preguntó: «¿Qué esperan los senadores de Morena para cambiar a su coordinador?». La respuesta del propio Monreal llegó a media semana. «Me parece que en este momento lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos buscar de qué manera podemos todos, impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa post-covid». Agregando en tono categórico y caballeroso: «Yo voy a seguir hablando con todos, voy a seguir reuniéndome con empresarios, me voy a seguir reuniendo con comunicadores de distintas ópticas y de distintas vertientes. Creo que nosotros como movimiento, debemos ocupar todos los espacios». Con esto debe quedarle claro a Ackerman que en México todavía sigue siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, y que Ricardo Monreal goza del respeto y el aprecio presidencial, y que sabe lo que hace, y que los senadores de Morena no son de la propiedad ni de Ackerman ni de Eréndira Sandoval. Categoría en la posición y respeto para el cargo que Monreal ocupa. Madurez de un político, que no acepta caer en las provocaciones del fuego amigo. Es más precisa que él no va a dejar ningún vacío para que otro lo llene. No cabe duda que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde.

#ALEJANDRO GAMBOA NOSTALGIA POR LOS OTROS TIEMPOS De chamaco detestable termina el sexenio del ratón de Orlando convertido en un hombre poderoso, el tal Alejandro Gamboa. Todos conocieron la calidad de persona, la ambición por el dinero y el poder, y ahora resulta que se ufana a través de las redes sociales, de que un partido político lo está invitando para ser directivo y representante para el 2021. Seguramente de ese tamaño debe ser el partido político, que debe pensar que este personaje, todavía tiene mucho dinero para sufragar campañas. No cabe duda que quiere volver por sus fueros. ¿Cuál calidad moral, cuál autoridad política? O ahora de que tipo cannabis estará fumando quien viaja desde su canica azul.

#PEGADO CON ALFILERES CESAR ESPINOSA EN ELP RD. Muy al estilo del Profesor. Julián Nazar en el PRI, el que está enterrando al Partido de la Revolución Democrática es César Espinosa. Este jovenazo se rodeo de porros financiados por alguna de las mafias de Pueblo Nuevo, que encabeza Enoc Díaz el secuestrador de los empresarios de Siempre Verde, y se apropio en nombre del PRD de los dineros mensuales, y puso a cuota a algunos presidentes municipales. Actualmente es un riqui ricón, con los dineros que ha ganado simulando estar en la oposición política. Además de las utilidades que obtuvo del control del presupuesto del Cecytech. Ahora sus opositores al interior del PRD están solicitando que le hagan una auditoria, para saber de dónde “mulas Pedro”. Así que su permanencia como dirigente estatal del PRD, puede estar amarrada con alfileres. El PRD de todos modos está siendo enterrado.

#CARLOS MORALES COMPLICE DE VEOLIA Y OTRAS HISTORIAS. Más de alguno se pregunta ¿Cómo de que van a realizar un estudio que ya pagó Carlos Morales a Veolia, para diseñar una estrategia de recolección de basura y de incremento de camiones? El ayuntamiento no debería de pagar un solo peso por un estudio que la empresa tendría que haber hecho desde cuándo para garantizar su cobertura y crecimiento. ¿Se propone un nuevo negocio con la compra de camiones y más contenedores? También es importante señalar, que por exigencia de la Presidencia y de altos mandos, alrededor de 12 trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han fallecido en las últimas semanas por Covid-19, se trata de personal que no se le permitió entrar en cuarentena pese a la emergencia sanitaria. Contrario a los mensajes oficiales y a la entrega de recursos para la empresa Veolia, trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez plantearon al alcalde, Carlos Morales Vázquez, que cuántos más enfermos y muertos por Covid-19 se requieren para que actúe y asuma su responsabilidad con el personal del municipio. Tras el fallecimiento del coordinador general de Política Fiscal del municipio a causa de coronavirus, personal que aún continúa laborando solicitaron al munícipe que tenga “tantita” humanidad y sentido común para autorizar el resguardo y cuarentena en casa de los trabajadores, y con ello seguir evitando contagios y la muerte del personal municipal. Ya perdió honestidad y sensibilidad el alcalde coiteco de Tuxtla Gutiérrez.

#SOLIDARIDAD CON LUIS MANUEL GARCIA MORENO. Oraciones y los mejores deseos para el secretario de protección civil, Luís Manuel García Moreno. Se desea su pronta recuperación, que supere la adversidad de la pandemia. Fuerza y mucha fe para resistir los embates de la enfermedad. Aprecio para el Dr. Luís Manuel García Moreno.

#INICIO DE ACTIVIDADES ESENCIALES HASTA EL 16DEJULIO. Ya hizo la precisión la oficina de Recursos Humanos del gobierno del estado de Chiapas, el inicio de actividades para aquellas actividades esenciales, se habrá de dar hasta el 16 de julio. En tanto en estos días se supera el nuevo pico de la pandemia. Hay que cuidarse. Hay que tomar en serio la situación.

