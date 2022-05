Ulises Lara López

SEP, breve balance 2020 y desafíos 2021

Con la publicación del acuerdo número 02/03/20 el lunes 16 de marzo del 2020 se hizo oficial la suspensión de clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como aquellas de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP); cinco días antes, el 11 de marzo, ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que el COVID-19 pasaría de ser una epidemia a una pandemia.

Para este año, el Acuerdo publicado contemplaba el regreso a clases para el 23 de marzo, precisando que los padres de familia no llevaran a sus hijas o hijos en caso de presentar algún cuadro de gripa, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y/o cuerpo cortado. Para el día 30 de abril se publicó el Acuerdo 09/04/20, a través del cual se estableció la ampliación del periodo del 23 de marzo al 30 de mayo de 2020 en todas las escuelas y así hasta concluir el ciclo escolar 2019-2020.

Frente a esa situación, con el programa auxiliar educativo emergente “Aprende en Casa”, puesto en marcha a lo largo y ancho de país, la SEP convocó y contó con el apoyo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México; el canal del Poder Judicial Federal, Justicia TV; los sistemas de televisión de paga: Total Play, Dish, Izzi, SKY, Cablemas, Axtel, Megacable y Claro Video. Además, de TV UNAM, DGTV, el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y Televisa que se incorporaría más tarde.

Paralelo a la incesante pandemia, el lunes 24 de agosto inició el ciclo escolar 2020-2021, teniendo como eje el programa “Aprende en Casa II”, es decir, un modelo de aprendizaje a distancia como parte de la Nueva Normalidad con el que alrededor de 30 millones de estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato, comenzaron un nuevo ciclo; ante esa realidad, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que en tanto las medidas sanitarias adoptadas por el Consejo de Salubridad General lo permitieran, el regreso a clases, en cada entidad, tendría lugar cuando el semáforo de control de la pandemia fuera verde.

Esta semana se dio a conocer que funcionarios del gobierno de Japón han mostrado interés por el programa de Aprender en Casa, y qué al exponer esta estrategia, la responsable de Relaciones Internacionales de la SEP también detalló cómo funcionaría la tercera fase de este nuevo programa que se comenzará a difundir en enero de 2021 y consistirá en un sistema de educación mixta.

Otro de los grandes temas de la SEP es el programa “La Escuela es Nuestra” que, de acuerdo a los informes emitidos, a la fecha tiene un avance del 99.7 por ciento del presupuesto asignado para 2020, con una inversión total de 10 mil 13.6 millones de pesos. De los planteles beneficiados el 36.7 por ciento corresponden a preescolar, con 19 mil 16 escuelas; primaria, 45.6 por ciento, con 23 mil 626; y Secundaria, el 17.6 por ciento, con 9 mil 157 planteles.

De acuerdo a los criterios de selección en los Lineamientos del Programa, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se atendieron 14 mil 627 escuelas de muy alta marginación y 36 mil 262 escuelas de alta marginación.

El reto que tiene la Maestra Delfina Gómez Álvarez, es definir las prioridades ante la complejidad de la dependencia que encabezará. Entre otros: la coordinación efectiva entre la SEP y gobernadores para el regreso a clases; la definición en marzo del calendario anual para el proceso de admisión, selección, promoción y reconocimiento para la carrera de maestros, actualmente forman parte del sistema educativo nacional 2,066,070 docentes; entrega de pagos de la Beca de Educación Básica y Media Superior para el Bienestar Benito Juárez, Becas Elisa Acuña que apoya a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de Educación Superior, para que continúen su profesionalización en igualdad de condiciones; la aplicación de la Ley General de Educación Superior; la operación de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García. Además de conmemorar en 2021 los primeros 100 años de la fundación de la SEP concretar la descentralización a la ciudad de Puebla.

Además de la óptima operación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; Prepa en Línea, Colegio de Bachilleres, Telebachilleratos, Rechazo Cero y los pendientes con maestros de Michoacán.

Sin duda, un gran desafío es evitar la deserción o abandono escolar ante la pandemia de COVID-19, mediante sistemas de aprendizaje a distancia “Aprende en Casa III” que convenzan a los jóvenes estudiantes a no dejar la escuela y elegir las carreras pertinentes para su futuro personal pero también del país.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, publicó que uno de los principales retos del Sistema Educativo Nacional es disminuir la desigualdad prevaleciente: “La población en pobreza tiene casi cinco grados escolares menos que la población no pobre; los hablantes de lengua indígena tienen un grado de escolaridad de 6 años (equivalente a primaria completa), la población no indígena de 9.6 años (primer año de media superior) y la población con alguna discapacidad cuenta con un promedio de escolaridad que no llega a sexto de primaria”.

Sin duda, la nueva titular de la SEP cuenta con la experiencia profesional, trayectoria magisterial y carrera política para enfrentar el año que empieza y los subsecuentes. Seguramente habrá continuidad en buena parte del equipo y todo el respaldo del Presidente de la República para los nuevos proyectos. En hora buena y excelente 2021.