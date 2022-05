Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Sería imprudente abrir iglesias ahora, se debe de acatar recomendaciones para evitar más contagios: Obispo de Tapachula

Isaías 26:30

Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. ¡Vamos pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta!¡escóndete por un breve instante. ¡Hasta que haya pasado la indignación! …Anda, pueblo mío entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.

En Chiapas la iglesia católica y cristiana ha sido muy respetuosa de las medidas preventivas que ha hecho el gobierno federal y estatal, y ha sido el Obispo de Tapachula Jaime Calderón, que desde el domingo 21 de junio, fue categórico al advertir que en Tapachula se mantendrían cerradas las iglesias por los altos contagios y decesos de personas por el Covid-19 quien mencionó en ese momento que por el momento no se podría hablar en la Diócesis de una posible fecha de reapertura de las Iglesias para la celebración de los sacramentos con participación de los fieles.

“Todavía no vemos un ambiente seguro que garantice la sanidad de los espacios celebrativos. La invitación a quedarnos en casa sigue vigente. Orar en familia con los subsidios que envía la Comisión para la Animación Bíblica de la Diócesis”, dijo en esa ocasión.

El domingo 28 de junio, y este domingo 5 de julio, que no fue la excepción, volvió a señalar que abrir un templo en el que puedan congregarse personas, en este momento es hasta imprudente, por lo que llamó a las familias chiapanecas a orar desde casa y pedir por la salud de los enfermos por este letal virus, que -aseguró- es real, mortal y ha contagiado a sacerdotes y devotos. Señaló que ahora existe mucho temor e incertidumbre entre las personas que han obtenido el contagio, debido a que tienen que estar solos y aislados de sus seres queridos, por lo que exhortó a cuidarlos conservando las medidas preventivas necesarias sin abandonarlos, para no expandir aún más los contagios.

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pide más prudencia, y reconoce Chiapas en rojo

Por su parte la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió este domingo 5 de julio, a la población que sea prudente, ahora que en muchos estados cambió la semaforización por la pandemia del Coronavirus, y actividades como las litúrgicas podrían volver a normalizarse en las próximas semanas. El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, enfatizó que no deben tomarse a la ligera las recomendaciones médicas, especialmente por el riesgo de que la cuarentena se extienda más si la cantidad de contagios y muertes no disminuye.

Consideró que las iglesias deben mantenerse limpias, con alcohol en gel, y manteniendo una distancia prudente entre los fieles, recordando que tampoco es momento de abarrotar los templos, en caso de que se permita el reinicio de los servicios religiosos. Por el momento, la CEM dio a conocer que las autoridades han dispuesto un reinicio escalonado, en función del color aplicado a cada estado, como en el caso de Chiapas, que esta semana vuelve al rojo por la cantidad de contagios en ascenso, este reinicio de actividades deberá esperar más tiempo.

Desde la perspectiva de Guardiola, la Iglesia Católica tiene que continuar siendo lo más prudente posible en su reapertura al culto público porque está en juego la salud de los creyentes y los religiosos que hasta este momento de la epidemia en México han sufrido la pérdida de 30 ministros: 24 sacerdotes, cuatro diáconos y dos religiosas.

Piden investigar al subsecretario de salud Hugo López Gatell.

Quisiéramos que no ocurriera así, pero la situación del covid 19 en nuestro país, se está saliendo de las manos de los científicos, y uno de ellos el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, que después de 36 días del nuevo regreso a la normalidad su adoctrinamiento es que sigue saliéndose por peteneras en sus informes diarios sobre la epidemia nacional, juega con la palabras, manipula su lenguaje, maniobra y simula en resumen el estado que guarda los contagios y muertes en la República Mexicana, y prácticamente ya se extravió la credibilidad del personaje que ahora piden cárcel para él, por el ocultamiento de toda la pandemia que ha golpeado a los mexicanos.

Desde la semana pasada tanto en el norte, el centro, el bajío y hasta el sureste del país, se escuchan más voces de que el científico y vocero del coronavirus en México, viene maquillando las cifras y lejos de beneficiar descompone la movilidad social del pueblo, que sigue saliendo a las calles como si todo fuera más de lo normal. Ya no se le cree a López Gatell y su peculiar lenguaje.

Todo empezó desde el sábado cuando México superó a Francia en número de decesos, 30 mil 366 frente a 29 mil 896, y que se acercaba rápidamente a Italia, que tiene 34 mil 854 muertos por el Covid-19, donde sus números van notoriamente a la baja, mientras que en México van significativamente al alza. En número de contagios, México está en octavo lugar con 252 mil 165 casos acumulados, enfilándose a alcanzar al Reino Unido que lo supera por 34 mil 249, pero cuya transmisión de infección está a casi la mitad de la velocidad en este país.

Las voces nacionales señalan que la estrategia de López-Gatell está colapsada, y tendría que ser llamado a cuentas para determinar su responsabilidad por los decesos y contagios derivados de su estrategia sanitaria, como está sucediendo en otros países y todo porque

la semana pasada, el presidente francés Emmanuel Macron hizo un ajuste radical en su gabinete, que incluyó la remoción del primer ministro Édouard Phillipe, a quien, inmediatamente después, al igual que otro despedido, el ministro de Salud, Oliver Véran y su antecesora Agnès Byzyn, empezó a ser investigado por la justicia para determinar su grado de responsabilidad durante el brote de la pandemia. Noventa denuncias se presentaron contra Phillipe, de las cuales se han analizado 53 y nueve de ellas fueron admitidas para la investigación, bajo el único cargo, “no luchar contra un desastre”. (Sic) (Raymundo Riva Palacio).

Aquí, López-Gatell, se podría argumentar, luchó por el desastre con mensajes tales como no usar cubrebocas porque no servía para nada, o decir que la fuerza moral de López Obrador impedía que fuera contagiado. En Italia, donde no hubo estas estrafalarias declaraciones, la fiscalía de Bérgamo, la región más afectada por el Covid, tomó la declaración del primer ministro, Guiseppe Conte, dentro de una investigación sobre el retraso del confinamiento de dos municipios de Lombardía. (Sic)

El subsecretario avaló todo, en una falta de ética institucional que tuvieron, en cambio, dos ministros de Salud en Brasil por discrepar con el presidente Jair Bolsonaro que, como López Obrador, minimizó la crisis. A uno, que lo enfrentó frontalmente, lo cesó; el segundo le renunció por “incompatibilidad” con el Ejecutivo. Pero López-Gatell nos lo prueba cotidianamente, carece de esa dignidad. Primero queda bien con el Presidente, no lo incomoda ni contraviene, y después, lo que sea. Investigar a López-Gatell es un objetivo que debe seguir impulsándose, aunque el Presidente de México, se resista hacerlo. En fin. Dixe.