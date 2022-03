Asesoría Legal

Servicio De Administración Tributaria (SAT)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Mal organizados se encuentran las oficinas del SAT en todo el país, no se dan abasto y por su culpa mucha gente pierde oportunidades de empleo o tan solo para ingresar a la MARINA por ejemplo, en dicha respetable institución para que jóvenes puedan entrar les piden su firma electrónica (FIEL), pero, para tramitarla en el SAT es todo un caos, para empezar las personas que se encuentran atendiendo en las oficinas del SAT de todo el país por lo regular son jóvenes recién salidos de preparatoria o universidad que prestan sus servicios en ese lugar por ende, carecen de iniciativa y experiencia, y de paso, el SAT se ahorra un dinero en salarios para personas que realmente trabajen en esos lugares correctamente, la mayoría son los que prestan su servicio social, la gente que hace sus citas en línea la mayoría no obtiene respuesta favorable, rellenan a la gente con muchísima información que logran desestabilizar a la persona que ni entiende lo que está leyendo, por otro lado, el SAT estúpidamente pide que escriban un código de imagen y lo ponen borroso o muy difícil para atrasar más el trámite, los que están sacando sus citas actualmente para la FIEL desde muy temprano pierden la oportunidad de tener una cita porque el SAT en su sistema pone una serie de trabas estúpidas incluso, aun y cuando el RFC que piden anotar en los datos generales a veces sale como RFC INVALIDO, y aunque es el correcto el sistema no se los acepta, el sistema del SAT es tan tonto y atrasado como los mismos encargados de oficinas y titular del SAT, de paso, el SAT en algunos lugares multa a quienes no emitan facturas, pero, si alguien no quiere factura de un servicio no lo pueden obligar, el SAT solo quiere ganar y ganar y jamás ha ayudado a casi nadie para reponerse económicamente, la página oficial del SAT tiene demasiadas fallas, la gente se queja pero nadie resuelve el problema, eso pasa todo el tiempo, dentro de las fallas que tiene la página del SAT es la captura para una cita y solicitar la FIEL, otra falla que tiene es la Facturación Electrónica Y la Renovación de Registro, esto ha provocado una serie de rezagos a los interesados, debe haber un eficiente sistema tecnológico, incluso, el mismo SAT pone el servicio de denuncias, piden todos los datos y después no es procesado, de igual manera hace meses hizo un llamado para que los contribuyentes realicen su declaración anual, lamentablemente estuvo cerrado las oficinas del SAT para evitar la propagación del Covid 19, cuando alguien no realiza ni paga su declaración, el SAT podría cancelarles los certificados de Sello Digital, en lugar de buscar mejores condiciones y más acceso ponen más trabas, tanto físicamente como en línea, en otros países se ponen medidas de prorroga en el pago del impuesto anual precisamente por el virus mortal, pero en México no es así, el SAT se mantiene firme en su decisión, por lo que exhorta a personas morales y físicas a seguir contribuyendo en estos tiempos difíciles para nuestro país y el mundo, que irónicos deberas, porque anteriormente el IMSS y el SAT firmaron un convenio según ellos para coordinarse y detectar, combatir y prevenir esquemas de evasión en materia fiscal y de seguridad social como si prestaran un excelente servicio, el IMMS es el menos indicado para hacer este tipo de actividades porque como bien se sabe gracias al IMSS han muerto y matado a demasiada gente en esos hospitales de gobierno de mala muerte, y quien se atreve a denunciar nunca prospera su denuncia, no crean que porque votaron por Andrés Manuel López Obrador las cosas iban a cambiar, claro que no, las manzanas ya estaban podridas desde muchísimo antes de que llegara este señor a gobernar, y los estudiantes recién egresados son jóvenes sin ninguna experiencia en el cual es mejor buscar erradicar que ellos no presten el servicio en el IMSS y que no ocupen a los pacientes para hacer sus experimentos fallidos porque de por si traen baja educación por ir a escuelas de gobierno, ni López Obrador ha logrado combatir el mal en los IMSS ni en el SAT porque la gente que trabaja en esos lugares dicen tener base para no ser despedidos, las bases en las instituciones no debería existir porque eso crea corrupción, se debe firmar contrato anual con cada uno de los empleados, y que al concluir cada contrato se les puede liquidar su año trabajado y probablemente dependiendo de su trabajo realizado es como podría o no volver a firmar contrato, el SAT actualmente tiene una plataforma tecnológica pésima, la gente trabaja para el SAT, los empleados que ahí trabajan solo se dedican a cobrar y cobrar, pero, ¿en que ha beneficiado el SAT a los empresarios, profesionistas y comerciantes?, en su página del SAT indica que cuando una persona inicie una actividad o establezca un negocio el primer paso es incorporarse al SAT, México no tiene ni concede títulos de nobleza a nadie porque en nuestro país no existen los Reyes ni Reinas, pero, existe el SAT, es lo mismo, en España y otros países la corona cobra, y en México practican lo mismo solo que es más administrativo, el SAT no perdona nada, pero, los mexicanos tienen que perdonar al gobierno sus malas carreteras, la marginación en la que someten a los pobres y a la gente que vive en extremada pobreza casi muriéndose de hambre, no hay vacunas ni buenos médicos en los hospitales de gobierno, la educación en nuestro país es de muy baja calidad es por ello el resultado de algunos profesionistas como por ejemplo los doctores que trabajan para el IMSS y resultan ser demandados por negligencia médica, hay hospitales que ni siquiera tienen material quirúrgico, las ambulancias están en malas condiciones y muchas abandonadas atrás de los hospitales, los DIF están llenos de chicas que defienden los derechos de las niñas, niños y adolescentes y no saben absolutamente nada en la materia, en tiempos de crisis como lo que está pasando México el gobierno no interviene, solo alguno que otro candidato que reparte despensa bajo el pretexto del Covid 19 pero con ello está asegurando su candidatura con una despensa barata y a veces pagada de los erarios municipales o estatales, el INE destina muchos millones de pesos para los candidatos pero nunca para quienes han mantenido y dado de tragar a los funcionarios y políticos, EL PUEBLO, así que, ¿de que presume el SAT si las manzanas que ahí están son más podridas que las que venden en los mercados y tianguis, el gobierno por medio del SAT solo se dedica a sangrar al pueblo, a acumular miles de millones de pesos, presumir que ahí están, pero no se ocupan en nada, que estupidez más grande y de paso, sin iniciativa alguna.