Asesoría Legal

Servicios De Mensajería Pésimo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los servicios de mensajería siempre han hecho lo que quieren con los usuarios que tienen que usar ese servicio, el pretexto en la actualidad de los servicios de mensajería es que hay mucha demanda de entregas por el coronavirus, pero no es precisamente por ello, sino por su pésimo servicio que han tenido, incluso, las personas que atienden a los clientes actúan como si ellos le estuvieran haciendo un favor a las personas, en varias ocasiones son prepotentes, altaneros, arrogantes, en muchas ocasiones se molestan con las personas que les están contratando el servicio, lo cierto es que tanto los empresarios de mensajería como los empleados tragan de la gente que acude con ellos y confían sus cosas a los servicios de mensajería, han llegado objetos rotos porque en la entrega en muchas ocasiones no son cuidadosos, incluso, cajas que han llegado abiertas por la forma pésima de operar de los servicios de mensajería, cuando un usuario llega a alguna de las oficinas de servicios de mensajería los que atienden se atreven a cobrar envío exprés y se tardan como una semana en llegar, son unos abusivos con los clientes que les confían sus cosas, de hecho, ni su trabajo hacen bien por dos cosas, cuando la gente manda artículos valuados hasta en 10 mil pesos estos malos y pésimos empleados se atreven a ponerle al comprobante un valor declarado como 1 peso o 100 pesos, entonces, en caso que se pierda, en una demanda legal el cliente sale perdiendo porque en el comprobante no están anotando correctamente el valor real de los productos enviados, por simple lógica los empleadillos de los servicios de mensajería se atreven a poner las cantidades de valores declarados los que ellos consideren mejor sin incluso preguntarle a los usuarios que usan ese pésimo servicio, les cobran caro el envío y se tardan muchísimo tiempo como si llevaran los paquetes hincados a sus destinos, lamentablemente quien se encarga de recibir denuncias de esos servicios es PROFECO quien de forma burocrática también se tarda en procesar tanto denuncias como quejas que no es lo mismo, ningún servicio de ninguna dependencia de gobierno ha mejorado ni con la entrada de Andrés Manuel a gobernar nuestro país, todo sigue igual o peor, la PROFECO no realiza trabajo de campo, no hacen visitas a los comercios en general ni mucho menos tampoco visitan los negocios de mensajería cosa que si deberían hacer, cuando un cliente se queja del mal servicio le podría llegar a tardar mucho tiempo la respuesta, casi nunca se le auxilia en nada a los usuarios que usan esos pésimos servicios, incluso, se podría perder más dinero en una queja o denuncia que esperar a que llegue el paquete a su destino el cual tarda más tiempo que cuando se entregaban en trenes, la prepotencia y arrogancia de los dueños se transmite a los empleados y en automático el servicio que reciben los usuarios es de prepotencia y arrogancia de los empleadillos, de hecho, tanto los empresarios de mensajería como los empleados y empleadas en general son unos muertos de hambre porque abusan de la necesidad de la gente que tiene que usar ese servicio cobrando servicio exprés cuando en realidad parece que los mandan en moto a su destino por el tiempo tan prolongado que se usa para que lleguen a su destino las cosas, en una demanda legal los usuarios pierden en automático sus cosas y demandas porque las personas a la hora de ver el valor que ponen por sus cosas los empleadillos no dicen nada o bien no leen todo completo y por ello no se dan cuenta del valor “declarado”, y en relación al servicio retardado cuando por ejemplo hablan a una de las empresas de mensajería solo tendría que ser de lunes a viernes porque lo que es sábados y domingos el teléfono de atención a clientes no está en servicio, en realidad son poco profesionales y baja la calidad en el otorgamiento de un servicio como mensajería, jamás usan la herramienta de la MERCADOTECNIA, y es que las franquicias que se venden a particulares no se preocupan por capacitar a los empresarios ni a los empleados que vayan a tener en relación a atención al cliente de cómo tratarlo, como visualizar las cosas para beneficiar a los usuarios (la empresa no pierde económicamente hablando), pero si pierde calidad en la prestación de sus servicios, uno de los servicios más pésimos es cuando mensajería se compromete a entregarlo en cierto determinado tiempo y resulta que tardan hasta 5 días para su entrega, las personas pagan un poco más con tal de que lleguen rápidamente a su destino porque quien espera los productos los necesita de urgencia, en ocasiones se van los paquetes a su almacén y eso si el cliente habla y podría recuperarlos en más tiempo, los servicios de mensajería usan protocolos absurdos, solo van una vez al domicilio y si no encuentran a nadie no vuelven a regresar, y hasta que el cliente se comunique y eso si se comunica se le informa, de lo contrario su paquete se podría llegar a perder, el servicio de mensajería que quiera tener una mayor demanda en la entrega de envíos es aquella que presta un servicio de calidad, excelencia, siempre evaluando el desempeño de sus empleados, de los dueños de las franquicias, del servicio de rastreo y la respuesta rápida de la empresa en general, pero lamentablemente no saben usar la mejor herramienta de los negocios, ello los lleva al fracaso y a la baja de trabajo, muchos propietarios y empleados se quejan que casi no hay trabajo, pero n ose han puesto a pensar que es debido a su mal desempeño y a la mala calidad de servicio que brindan, algunas empresas carecen de aplicaciones donde se podría evaluar el servicio de mensajería, manejan publicidad engañosa de un servicio exprés el cual se cobra un poco más y se entrega como si fuera el servicio más barato, no es por la pandemia los retrasos, es la mala calidad de servicio que usan, en las llamadas los empleados se excusan diciendo que tienen mucha carga de trabajo por la pandemia y que esperan que la gente sea razonable en la espera de sus productos, sin embargo, ellos no son nada razonables porque ni siquiera reembolsan dinero a los clientes por haber brindado un mal servicio.