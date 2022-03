Show y más Show político

Puntos Fiscales

José Luis León Robles

Muy buenos días queridos lectores del Diario de Chiapas siempre es un honor poder contar con su amable preferencia a esta columna, hoy lo titulé así por todo el circo político que se viene dando en relación al caso Lozoya, y no piense usted que no es molesto como se desenvuelve la política en nuestro País, si bien es cierto el eslogan del actual gobierno es cero corrupción simple y sencillamente para un acto mediático de control hacía el gobernado implica dar una publicidad efectiva y que mejor como dice el dicho de nuestro ejecutivo federal ahora le cayó como anillo al dedo. Justo o no el video sobre presuntos sobornos relacionados al caso Emilio Lozoya no ha sido presentado como prueba ante la FGR, es una cuestión lógica jurídica no puede servir como un medio probatorio cuando se obtiene en contravención al derecho a la intimidad humana, aparentemente dicho video se coló a través de una cuenta de YouTube de reciente creación, a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, presuntamente el hermano de Emilio Lozoya donde se observa en un video de alrededor de 4 minutos la entrega de fajos de billetes, de 200 y 500 pesos, quien aparece ahí es Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, quien revisa y cuenta el dinero, que luego mete a una maleta negra, otro de los que se identifica es nada más ni nada menos que Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajaba para la fracción parlamentaria del PAN y actualmente es el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, este show es un claro ejemplo de la ley del Talión , ojo por ojo diente por diente, o dicho de otra forma más vale el diablo por viejo que por diablo, pero vayamos por parte. Recuerda usted al señor de las ligas, nada más ni nada menos que Rene Bejarano, un colaborador cercano de AMLO y todo el revuelo que se originó en esos tiempo cuando el actual presidente pertenecía al PRD, o que decir de aquél juicio político que le quería hacer en aquel entonces Vicente Fox, lo demás es historia, sin pensarlo dos veces sabemos que los políticos también son de carne y hueso o como diría un amigo son más hueso por esos quieren siempre hueso, como seres humanos no crea usted que no le invaden cualquier tipo de sentimientos que nosotros los mortales también tenemos, a ello podría decirse que esa ambición que todos los políticos pregonan llevó (AMLO) a construir en una línea de tiempo estrategias políticas que muchos consideran populistas, a ello lo denominó Movimiento de Regeneración Nacional, y así este líder tabasqueño fue conquistando gente que estaba harto del sistema Neoliberal como siempre lo ha llamado. Ahora si usted se pone a pensar como ser humano y en su momento con todos esos embates que él sufrió en carne propia era por demás claro que en el momento de tener el poder iba a existir el revanchismo político como lo que está ocurriendo, el pleito casado con el priismo y el panismo ha quedado evidencia como hasta ahora se ha podido observar hasta como un circo político de entretenimiento en lo que hoy le da un respiro profundo a la cuarta transformación, a pesar de los índices de decadencia en las encuestas del actual mandatario derivado desde el culiacanazo hasta el mal manejo de la pandemia en la que México ocupa los primeros lugares de fallecidos por covid, hoy el show entretiene como cortina de humo, es claro que tiene un impacto a favor del partido en el poder, por el simple hecho de que como mexicanos estamos cansados de cómo se mueve el país por tanta corrupción, que sabemos de su existencia sin embargo al verlo a través de un video como se realiza esa operación causa no solo malestar y enojo que de alguna incide como política y en las posibles tendencia electorales. A pesar de esta estela de humo que cada político utiliza en el poder cuando no salen bien las cosas, todavía nuestro presidente realiza una serie de comentarios adicionales en relación a que no le están dando (los medios informativos) la importancia debida como otros sucesos del pasado. No ocuparé esta columna en mencionar todos los implicados del supuesto soborno, estando seguro que usted de antemano ya tiene el conocimiento, pero lo que si recalco que en estos tiempos debemos establecer una partitura en la que el gobierno se centre realmente en sus funciones, el legislativo debe crear leyes justas y ser aplicadas sin distinción alguna, el Poder Judicial siempre conservar su autonomía plena en relación con el Ejecutivo, y no ser utilizado como un instrumento de control a sus adversarios políticos.